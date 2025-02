Seelenzentrierte Aufstellung: Eine Reise zu innerem Frieden und Wachstum

Ein Ansatz, welcher in den letzten Jahren stetig mehr Aufmerksamkeit gewonnen hat, sind seelenzentrierte Aufstellungen.

Immer mehr Menschen wünschen sich Unterstützung bei der Bewältigung von Konflikten oder seelischen sowie körperlichen Belastungen.

Diese besondere Form der Aufstellungsarbeit verbindet Elemente der systemischen Therapie mit einem tiefen Blick auf die inneren Seelenanteile.

Das Ziel ist es Emotionen und Blockaden sichtbar zu machen, die uns daran hindern ein Leben in Balance zu führen.

Anders als klassische Familienaufstellungen, welche sich vorwiegend auf familiäre Strukturen und Beziehungen konzentrieren, geht es bei der seelenzentrierten Aufstellung um die individuelle Entwicklung und um Körper, Geist und Seele. Diese Methode hat einen klar spirituellen Kern. Sie betrachtet den Menschen als einen Teil eines größeren Ganzen.

Die Themenbereiche welche aufgestellt werden sollen, sind sehr vielschichtig. Einige Beispiele wären hier Beziehung, Finanzen, Gesundheit, Haustier, Beruf, Selbstwert, Ängste, Sucht, Emotionen, Eltern, Träume, Körper.

Dem Teilnehmer werden von einem erfahrenen Aufsteller symbolische Vertreter für die verschiedenen Aspekte des Themas zur Verfügung gestellt. Es können hier reale Personen, so wie Symbole sein. (Familienbrett, Schleichtiere – hier sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt)

Durch das sogenannte morphische Feld (Gedächtnisfeld), können alle Beteiligten miteinander interagieren und offenbaren Einsichten und Emotionen zum jeweiligen Thema.

Viele Teilnehmer spüren bei einer Aufstellung tiefe Emotionen. Es wird hierdurch ermöglicht, alte Strukturen loszulassen und zu Leichtigkeit und Klarheit zu gelangen. Selbst die Stellvertreter können von den Dynamiken und Energien in den Aufstellungen positiv profitieren und Impulse zu Veränderungen im System anstoßen.

Gerade für Menschen, welche auf der Suche nach Wachstum und Persönlichkeitsentwicklung sind oder aber Hilfe bei Konfliktlösungen suchen, ist die seelenzentrierte Aufstellung eine gute Wahl.

Wer bereit ist, sich auf diese Reise einzulassen, kann dadurch wertvolle Erkenntnisse gewinnen und in die tiefen Schichten unseres SEINS eintauchen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Nicole Thunig – Gefühlscoaching/Geomantie

Frau Nicole Thunig

Richard-Wagner-Straße 9

95197 Schauenstein

Deutschland

fon ..: 01781414914

web ..: https://www.nicolethunig.de/

email : info@nicolethunig.de

Ich heiße Nicole Thunig – „Leichtigkeit im Innen und Außen“ und biete als seelenzentrierter Meistercoach in meiner Praxis auch Aufstellungsarbeit an. Diese kann im 1:1 Coaching, so wie in Aufstellungsseminaren durchgeführt werden.

Ich liebe es meine Klienten bei Ihrer Entwicklung zu mehr Lebensenergie, Bewusstsein und Liebe zu sich selbst zu begleiten.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden

Pressekontakt:

Nicole Thunig – Gefühlscoaching/Geomantie

Frau Nicole Thunig

Richard-Wagner-Straße 9

95197 Schauenstein

fon ..: 01781414914

web ..: https://www.nicolethunig.de/

email : info@nicolethunig.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Vidac Pharma wird zum jährlichen Sachs European Life Sciences CEO Forum 2025 in Zürich eingeladen Spark Energy bestätigt das Vorkommen lithiumhaltiger Pegmatite über insgesamt 21,5 km Streichlänge auf seinem Lithiumprojekt Arapaima