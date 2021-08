Seelenzentrierte Feng Shui Ausbildung

Immer mehr Menschen leiden unter den energetischen und feinstofflichen Veränderungen ihrer Lebensräume.

Seelenzentriertes Feng Shui ist eine Wahrnehmungslehre, die sich mit der energetischen Neuausrichtung von Lebensräumen beschäftigt. Die Forschungsergebnisse im neuen Jahrtausend, die aufgrund der energetischen Weiterentwicklung von Erde und Mensch möglich wurden, geben uns heute Lösungen an die Hand, die in den vergangenen Jahrtausenden noch nicht zu verwirklichen waren.

Ziel des seelenzentrierten Feng Shui ist es, in allen Lebensräumen Blockaden zu lösen und den Energiefluss wieder ins Fließen zu bringen, um ein harmonisches Leben zu ermöglichen. Seelenzentriertes Feng Shui kennt viele Methoden, um unsere Lebensräume zu analysieren. Hierdurch lassen sich scheinbar unveränderbare Formvorgaben, Blockierungen und Raumzeitfelder erkennen und gemäß den Möglichkeiten der Geist-Seele-Raum-Verschränkung energetisch lösen. Dadurch werden unsere LebensRäume in wahre Lebensraumschätze verwandelt.

In Räumen mit mangelnder Lebensenergie – Qi – werden wir schneller müde, fühlen uns ausgelaugt und sind weniger dazu in der Lage, uns zu konzentrieren. In allen Lebensräumen in denen das energetische Lebensenergieniveau unter 6.500 Bovis liegt, wird uns unentwegt die Lebensenergie aus unserem Körper geraubt. Wirkliche Vitalität erleben wir in unseren Räumen erst ab 7.300 bis 15.000 Bovis, je nach Raumnutzung. Auch ein zu viel an Lebensenergie ist auf Dauer nicht förderlich, sondern eine zusätzliche Belastung für unseren Organismus. Ausgewogenheit ist hier die Lösung.

Seelenzentriertes Feng Shui ist in ihrer Ausführung sanft und leicht, wie eine Feder, die unsere Lebensräume durch ihre bloße Berührung in einen ewig schwingenden Resonanzraum der Lebensenergie verwandelt.

Stephan Josef Glaser bietet seinen Kunden Coachings, Seminare und Ausbildungen an.

