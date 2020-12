Energie . Effizienz . Erfolg = Änne Schrag, Feng Shui Planungsbüro, Düsseldorf

Feng Shui als intelligente Inneneinrichtung arbeitet mit einer Grundrissauswertung, Zahlen-Daten-Fakten-Analyse und einer detaillierten, schriftlichen Ausarbeitung, um das Ziel für den jeweiligen …

Bei der Einrichtung einer neuen Immobilie stehen viele Menschen vor einem Rätsel: Die Räume wirken kühl, mit weißen Wänden und grauen Fliesen auf dem Boden?

Wie soll hieraus ein Wohlfühl-Zuhause oder energetisch aktives Arbeitsumfeld entstehen?

Feng Shui als intelligente Inneneinrichtung arbeitet mit einer Grundrissauswertung, Zahlen-Daten-Fakten-Analyse und einer detaillierten, schriftlichen Ausarbeitung, um das Ziel für den jeweiligen Raum mit der passenden Stimmung zu erreichen. Jeder einzelne Mensch wird mit einbezogen.

Welche Komponenten enthält eine Feng Shui Beratung:

– Generelle Einrichtungsberatung und Farbgestaltung jeden Raumes.

– Für wen ist wo der richtige Schlaf- und Arbeitsplatz – Feng Shui Schlafzimmer.

Sie wollen ein Haus bauen? = Welche Form, welche Farbe hat das Haus? Fenster und Türen nach Feng Shui Maßen. Wo liegt der Haupteingang? Werden die Bewohner von dieser Energie unterstützt? Fußboden-Verlegerichtung, Büro, Kinder-, Schlafzimmer und Bad absolut auf die Bewohner abgestimmt. Abgerundete Mauerbereiche tragen ebenso zur konstruktiven Qi-Versorgung bei. Achten Sie auf Buchten und Biegungen, die zum Verweilen einladen. Wo entsteht ein reißender Fluss? Wo staut sich Energie? Das Haus des Menschen beeinflusst das Qi des Menschen, so wie der Mensch das Haus prägt.

– Welche Bilder und Pflanzen haben wo ihren richtigen Platz.

– Optimale Kücheneinrichtung – nach Feng Shui Richtlinien bestens geeignet für Gesundheit, Erfolg und gute Beziehungen!

– Der Garten soll neu gestaltet werden? Feng Shui weiß, welche Pflanzen an welchem Ort bestens gedeihen!

– Und viele kleine Details mehr.

FENG SHUI : ein Gedicht von Joachim P.Harms

Ein Haus, das dir Tag um Tag Wohlbefinden schenkt,

ist nach deinem Maß ein SPIEGEL deiner selbst,

in den du gerne schaust: Du magst, was er dir zeigt.

Du spürst die Energie, wie du im Einklang bleibst,

mit dem Wind des Lebens segelst und wie das Wasser

so gewiss der Kraft der Zeit vertraust.

Und ich freue mich und staune jedes Mal aufs Neue,

wenn ich Glück und Erfolg in Häuser trage :).

Seid nunmehr zwölf Jahren!!

Ich liebe es Feng Shui Häuser zu bauen!! Es werden immer mehr !! Aktuell sind es vier Häuser und eine Komplettsanierung eines alten Hauses.

Ein super schönes Beispiel Hausbau nach Feng Shui: Viele Ecken und Kanten vor der Feng Shui Beratung. Bauherr und Architekt fanden meine Idee, dass Dach abzurunden gut. Man staune über den riesen Unterschied, den das ausmacht!! Ich bin glücklich !! das tun zu dürfen.

