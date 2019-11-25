Mit dem Boerboel gesund durch den Frühling

Fellwechsel, Parasitenschutz und sanfter Konditionsaufbau: So bereiten Sie Ihren Boerboel optimal auf den Frühling vor. Tipps von Züchtern mit über 30 Jahren Erfahrung.

Haut- und Fellpflege, Parasitenprävention und, wenn nötig, ein gewisser Konditionsaufbau: Kommt der Frühling in Sicht, können Boerboels einige Maßnahmen durch ihre Zweibeiner gut gebrauchen. Die Hunderasse ist zwar kräftig und wetterhart, doch schlummert in dieser starken Hülle immer noch ein Tier, das seine empfindlichen Seiten hat.

Auf unserem weitläufigen Anwesen wachsen die von uns gezüchteten Boerboels naturnah heran. Wir von Boerboelz wissen deshalb, was der Jahreszeitenwechsel für die südafrikanischen Bauernhunde bedeutet, schließlich sind wir schon seit über dreißig Jahren hautnah damit konfrontiert. Eines vorweg: Besonders viel Engagement braucht es nicht, um den Frühling gesund zu meistern. Es reicht, die folgenden Ratschläge zu beachten.

Fellpflege im Frühling – das braucht der Boerboel jetzt

Treffend und kurz beschreibt Johan Swart in seinem Standardwerk „The Breed Identity of the Boerboel“ aus dem Jahr 2022 das Fell dieser Tiere: _“The coat is short and dense“._ Es ist also kurz und dicht, liegt eng am Körper an und braucht entsprechend wenig Pflege. Der robuste Mastiff-Typ haart das ganze Jahr über mäßig, um dann, im Frühling, deutlich mehr Fell abzuwerfen: der typische Fellwechsel, eben.

Unsere Tipps dazu:

· Bürsten: Tägliches Bürsten im Frühjahr, gern mit einem speziellen Reinigungshandschuh, der durch seine Noppenstruktur auf sanfte Art lose Haare, Pollen und Schmutz entfernt.

· Pflegespray: Nach dem Bürsten eventuell ein spezielles Fellpflegespray aufbringen, beispielsweise mit wohltuender Aloe, und danach vorsichtig abwischen – das wirkt gegen Hautirritationen und übermäßig im Haus herumfliegende Haare.

· Baden? Kein häufigeres Baden! Sonst trocknet womöglich die Haut aus, was zu Juckreiz und Rötungen führen kann.

Darüber hinaus sind keine weiteren Maßnahmen nötig, erst recht kein Scheren oder Trimmen. In dieser Hinsicht sind Boerboels sehr genügsam.

Hautpflege und Allergieprävention beim Boerbeol zur Frühlingszeit

Die schöne Frühlingszeit ist leider auch Hochsaison für Pollen, Gräser und Schimmelsporen. Viele große Hunderassen, manchmal auch der Boerboel, reagieren darauf mit Hautirritationen, die für unangenehmem Juckreiz hauptsächlich am Bauch, in den Achseln und an den Pfoten sorgen. Darum macht das Bürsten auch für die Hautpflege absolut Sinn. Nach Spaziergängen in der Natur können Sie außerdem die sensiblen Stellen vorsichtig mit reinem, lauwarmem Wasser abspülen. Nasse Haut sollten Sie anschließend gut trocknen, entweder mit einem weichen Tuch oder mit einem auf „kühl“ eingestellten Föhn.

Und wie steht es mit Sonnenschutz für die unbehaarte Haut?

Auch zu dieser Frage können wir das genannte Buch von Johan Swart zu Rate ziehen:

_“Wenn die Züchter ihre Behauptungen jedoch auf wissenschaftliche Beweise stützen würden, dass – abgesehen von einer Hauterkrankung – nie wissenschaftliche Beweise für irgendeinen Schaden bei den Nachkommen von Dilute-Hunden gefunden wurden, hätten sie vielleicht eine stichhaltige Argumentation gehabt.“_

Dilute-Hunde sind Tiere mit „verdünnten Farben“, also heller Haut und aufgehelltem Fell. Boerboels haben laut Zuchtstandard aber aus gutem Grund eine dunkle Hautpigmentierung. Swart impliziert in seinem Satz bereits, warum: um vor Hauterkrankungen zu schützen. Der AKC (American Kennel Club), schreibt dazu auf seiner Webseite, die dunkle Haut, vor allem am Bauch und im Bereich des Mauls, soll dem Sonnenschutz dienen: eine Eigenschaft, die im Ursprungsland des Boerboels, Südafrika, unbedingt nötig und auch im deutschen Frühling von Nutzen ist.

Lange Rede, kurzer Sinn: Sonnencreme für Hunde gibt es zwar, muss aber bei dieser Rasse nicht unbedingt sein.

Schutz vor Zecke, Floh und Co. – ab März ein „Muss“

Ohren, Achseln, Hals, Bauch und Kniekehlen: Das sind die Lieblingsorte der Zecken, die spätestens ab März Hochkonjunktur haben. Auch Flöhe verkriechen sich gern an diesen Stellen, beide Parasiten können Krankheiten übertragen, aber auch einfach nur ärgerlich und unangenehm sein. Sorgen Sie im Frühling bei Ihrem Boerboel rechtzeitig vor, mit einem Spot-on, Tabletten oder einem Flohhalsband. Suchen Sie Ihren großen, treuen Freund regelmäßig gründlich nach Parasiten ab, und meiden Sie mit ihm, wenn möglich, lange Gräser und Unterholz.

Wie steht es mit der Kondition? Gelenkschonende Fitness gefragt

Im Winter haben viele Hunde deutlich weniger Bewegung. Wenn Ihr Boerboel über die kalte Jahreszeit zum Couchsurfer geworden ist, sollten Sie ihn nun langsam und gelenkschonend wieder in Form bringen. Erhöhen Sie allmählich die Dauer Ihrer Spaziergänge und Spielzeiten – und denken Sie daran, dass Schwimmen besonders gut für einen sanften Konditionsaufbau ist. Bei Muskelverhärtungen können Massagen und Physiotherapie enorm wohltuend sein, das gilt sowohl für zwei- als auch für vierbeinige Wesen. Boerboels sollten allerdings auch im Winter viel draußen sein und ihr Revier hinter einem gut gesicherten Zaun durchstreifen können.

Essen und Trinken – auch hier spielt der Frühling mit rein

Während des Fellwechsels gerät der Hundekörper oft aus der Bahn, das wirkt sich teilweise auf die Verdauung aus. Leicht verdauliches Hundefutter ist an dieser Phase besonders angesagt, gern mit Unterstützung durch Flohsamenschalen und Präbiotika. Dasselbe gilt für die ersten richtig warmen oder schon heißen Tage. Stellen Sie außerdem regelmäßig frisches, kühles Trinkwasser bereit. Das Wasser sollten Sie an warmen Tagen zwei Mal täglich austauschen, damit es bekömmlich bleibt und Ihren Hund ordentlich erfrischt.

Futterempfehlung für den Boerboel – nicht nur im Frühling

Puro Hundefutter ist gesund, nährstoffreich und natürlich schonend kaltgepresst. Hoher Fleischanteil, Rohstoffe in Premium-Qualität und attraktive Preise waren für den traditionsreichen niederländischen Familienbetrieb schon immer selbstverständlich. Seit 1887 dürfen Hunde bei Puro pure Gesundheit kosten, gern auch in der Variante „Sensitiv“ mit leichter Single-Protein-Rezeptur. Einfach ausprobieren – und mit eigenen Augen sehen, wie lecker es ist!

Alternativ gibt es bei Reico Vertriebspartner Vital Hundefutter weitere altbewährte und gesunde Futtersorten, die einen zufriedenen Boerboel zaubern. Und wenn es für Herrchen und Frauchen noch etwas mehr Glück sein darf, haben wir noch Finnegan Events in der Hinterhand, den Eventservice mit Komplettangebot für jede kleine oder große Feier. Schließlich muss im Frühling auch die menschliche Lebenslust raus!

