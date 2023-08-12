  • Neun echt irische Hunderassen – das goldene Herz der grünen Insel

    Irland ist Heimat von neun einzigartigen Hunderassen – vom riesigen Irish Wolfhound bis zum sanften Glen of Imaal Terrier. Vital Hundefutter stellt alle irischen Vierbeiner vor.

    BildIn Irland blüht nicht nur der Klee, auch weltbekannte Hunderassen haben ihren Ursprung auf der grünen Insel. Sie bilden so etwas wie das goldene Herz dieses Landes: treu, robust und einfach zu verlieben! Insgesamt führt der Irish Kennel Club 9 original irische Rassen in seinen Büchern, die auf dem Eiland gezüchtet wurden, um danach in aller Welt menschliche Freunde zu finden.

    Wir von Vital Hundefutter stellen hier alle 9 „Iren auf vier Pfoten“ vor. Als Reico Vertriebspartner haben wir uns voll und ganz der Hundegesundheit verschrieben, freuen uns als Züchter immer wieder über neue, kräftige Welpen aus unserer Boerboel-Zucht und lieben nebenbei das wunderbare Irland mit all seinen einzigartigen Facetten.

    Neun irische Hunde und ihr kurzer Steckbrief

    Irish Wolfhound (Irischer Wolfshund) – der Riese

    Der irische Wolfshund ist die größte Hunderasse der Welt: Ein Rüde kann eine Widerristhöhe von bis zu 86 cm erreichen! Gleichzeitig handelt es sich um die älteste Hunderasse der Insel, schon im fünften Jahrhundert half dieses riesenhafte Tier erfolgreich bei der Jagd von Wölfen – was auch sonst? Nachdem der Riese beinahe gemeinsam mit dem Wolf das Zeitliche gesegnet hätte, feierte er ab Ende des 19. Jahrhundert seine Auferstehung und wurde zum Symbol irischer Resistenz.

    Kerry Beagle – der Laufhund

    Zwar erkennt der AKC diesen Beagle nicht als eigene Rasse an, der IKC aber schon. Schließlich begleitet er die Iren schon seit Jahrhunderten, wurde aber zwischenzeitlich mit verschiedenen kontinentalen Rassen gekreuzt und entfernte sich so immer mehr vom ursprünglichen keltischen Jagdhund. Heute ist dies die einzige verbliebende Duftspurhunderasse der Insel, ihre Vertreter werden mittelgroß bis groß.

    Irish Red Setter – der Vorstehhund

    Wenn sein Jagdtrieb aufkommt, gerät der Irish Setter in vollste Konzentration und gibt keinen Laut mehr von sich. Das abrupte Einfrieren am Anfang der Jagdabfolge nennt sich „vorstehen“ und das liegt dieser bekannten irischen Hunderasse voll im Blut. Die Fellfarbe dieses Hundes, ein rötliches Kastanienbraun, schwingt im Namen mit. Die Vogeljagd war früher sein Spezialgebiet, die Abstammung ist wahrscheinlich englisch.

    Irish Red and White Setter – der Jagdhund

    Obwohl älter als der Irish Setter, erfolgte seine Anerkennung durch den Amercian Kennel Club ist sehr viel später, im Jahr 2009. Diesen Irish Setter gibt es in zwei Farben: rot und weiß. Er ist ein vollblütiger Jagdhund, der wie sein enger Verwandter zeitweise fast ausgestorben wäre. Seit den 70er Jahren hat er weltweit wieder so viele Freunde gefunden, dass sein Überleben nun gesichert ist.

    Irish Water Spaniel – der Schwimmer

    Er ist groß, quicklebendig und hat eine Art Rattenschwanz: Wer zum ersten Mal einen Irish Water Spaniel sieht, könnte den wasserliebenden Vierbeiner mit dem portugiesischen Wasserhund verwechseln. Vielleicht liegt sein Ursprung tatsächlich ungefähr dort, wir wissen es heute nicht mehr genau. Doch nicht nur seine zwirbelige Lockenpracht, auch sein Körperbau deutet auf enge Verwandtschaft zum Großpudel hin.

    Irish Terrier – der Mutige

    Von den vier irischen Terriern ist er mit Abstand der Irrste – sein vollständig rotes Fell deutet bereits darauf hin. Ursprünglich sollte diese Rasse Schädlinge jagen, im Ersten Weltkrieg avancierten die Tiere zum mutigen Botenhund und furchtlosem Wachhund. Sie sind zäh, treu und gelten als wunderbare, mittelgroße Familienhunde – wenn die Familie ein bisschen abenteuerlustig ist.

    Kerry Blue Terrier – der Vielseitige

    Auch er sollte einst Schädlinge, vornehmlich Ratten, jagen, und hat nebenbei Menschenherzen im Sturm erobert: Der Kerry Blue Terrier ist wohl ein Mischmach aus verschiedenen alten Terrier-Rassen, er könnte aber auch Gene vom portugiesischen Wasserhund in sich tragen. Außerdem bewährt er sich als treuer Kumpel in allen Lebenslagen, ob der Mensch diesen Irish Terrier nun als Bauernhund, Familienhund, zum Bewachen oder Knuddeln verwenden will.

    Irish Soft Coated Wheaten Terrier – der Seidige

    Der Name ist hier wieder einmal Programm: Der Soft Coated Wheaten Terrier fühlt sich einfach seidenweich an – und sieht auch so aus. Er gilt als fröhlich, anpassungsfähig, verspielt, intelligent und familienbezogen. Die mittelgroße irische Hunderasse gibt es nur in dieser herrlichen Weizenfarbe, weshalb Fans ihre Vertreter oft liebevoll „Wheaties“ nennen.

    Irish Glen of Imaal Terrier – der Sanfte

    Für einen Terrier kommt diese Rasse ungewöhnlich sanft daher. Natürlich können die Hunde durchaus mächtig aktiv und mutig sein, aber im Haus neigen sie zu Ausgeglichenheit und Ruhe. Außerdem verhalten sie sich eher leise und sind ein Herz und eine Seele mit ihren Menschen. Der robuste, kleine Hund ist allerdings vor einem starken Beutetrieb nicht gefeit, dafür ist er doch zu sehr Terrier. Die Lebenserwartung liegt bei bis zu 15 Jahren – manche besonders beständige Kerlchen begleiten ihre geliebten Zweibeiner sogar noch länger.

    Lust auf Irland? Das können wir gut verstehen!

    Irland ist wirklich etwas ganz Besonderes: eine scheinbar immergrüne Insel zwischen den wilden Wellen des Ozeans. Die irischen Hunderassen haben ganz viel von dieser Schönheit mitbekommen, sind aber auch mit der nötigen Widerstandskraft und einem mutigen Herz ausgestattet, da Natur und Geschichte schon immer ihre Herausforderungen hatten.

    Darum lieben wir die Insel! Und mit Finnegan Events führen wir seit 1997 ein weiteres Unternehmen, das sich vor allem auf Veranstaltungen mit irischem Flair spezialisiert hat. Von der irischen Hochzeit über das Whiskey-Tasting bis zum original irischen Halloween – hier erwacht irisches Blut zu Leben. Eines steht fest: Wir bleiben auf moderne Art der Tradition verbunden.

