Mit dem E-Bike durch Namibia: Jackery versorgt Abenteuerfotografen in der Wüste mit Strom

Auf E-Bikes streifen die beiden Fotografen Roman Königshofer und Chris Riefenberg durch die Weiten Namibias. Doch wie kommen Räder und Foto-Equipment an Strom? Dank Jackery durch die Kraft der Sonne.

Kooperation von GIANT und Jackery mit großem Gewinnspiel

Mit dem „Namibian Solar Ride“ geht für die beiden Abenteuerfotografen Roman Königshofer und Chris Riefenberg im Juni dieses Jahres ein Traum in Erfüllung. Auf E-Bikes streifen sie durch die Weiten Namibias und fangen unvergessliche Momente, bizarre Felsformationen und herrliche Wüstenlandschaften mit der Kamera ein. Begleitet von der Land Rover Experience Crew gehen sie auf Tuchfühlung mit wilden Tieren und setzen mit ihren Stormguard E+ von GIANT auf die SUVs unter den E-Bikes. Doch wie kommen die Elektroräder und das Foto-Equipment fernab der Zivilisation an Strom? Dank Jackery durch die Kraft der Sonne.

Als Kooperationspartner von GIANT sorgt der führende Anbieter mobiler und umweltfreundlicher Stromlösungen mit seinen leistungsstarken Solargeneratoren für ausreichend Energie in der schönen Einsamkeit Afrikas. Die effizienten, tragbaren SolarSaga-Panels speisen die hochwertigen Powerstations von Jackery und sorgen dafür, dass die Bikes bequem, einfach und vor allem flexibel mit Solarstrom geladen werden. Auch die Laptops, Kameras und anderes Equipment gelangen auf diese Weise zu neuer Energie. So ist mit Jackery eine autarke Stromversorgung überall möglich – sogar in der Wüste Afrikas.

GIANT und Jackery verbindet die Leidenschaft für Freiheit und Natur. Sie stehen für abenteuerliche Outdoor-Erlebnisse, die gleichzeitig keinen Komfort vermissen lassen. Und davon profitieren nicht nur die beiden Fotografen in Namibia. Denn im Rahmen des „Namibian Solar Ride“-Projekts gibt es von Jackery und GIANT ein lohnendes Gewinnspiel mit Preisen von insgesamt mehr als 10.000 Euro. So haben Teilnehmende auf www.solar-ride.com die Chance einen von zwei Jackery Solargeneratoren 2000 Plus, inkl. jeweils eines Jackery SolarSaga 200W Panels, im Gesamtwert von je 2.899 Euro zu gewinnen. Außerdem gibt es das brandneue E-Bike STORMGUARD E+ 2 von GIANT im Wert von 4.999 Euro. Teilnahmeschluss ist der 31. Dezember 2023*.

Von August bis Dezember 2023 werden die eindrucksvollen Impressionen aus Namibia auf den Instagram Accounts von Roman Königshofer und Chris Riefenberg sowie Namibia Tourism veröffentlicht. Die komplette Story inklusive faszinierender Bilder erscheint im Magazin FREEMEN’S WORLD am 13.10.23 und als Download auf solar-ride.com.

*Infos und Teilnahmebedingungen unter https://www.solar-ride.com/teilnehmen.

Das im Jahr 2012 in Kalifornien gegründete Unternehmen Jackery ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen, tragbaren und umweltfreundlichen Energielösungen für den Outdoor-Bereich und eine der weltweit meistverkauften Marken im Bereich der Solargeneratoren.

Das Unternehmen entstand aus der Vision, umweltfreundliche Energie überall verfügbar zu machen. Bereits 2016 brachte Jackery die weltweit ersten tragbaren Powerstations für den Außenbereich auf den Markt. 2018 entwickelte das Unternehmen die weltweit ersten tragbaren Solarmodule. Mit der Einführung von Solargeneratoren für den Outdoor-Bereich reagiert Jackery auf die Energiebedürfnisse von Naturliebhabern auf der ganzen Welt und inspiriert sie zu neuen Erkundungen und Abenteuern.

Die Produkte zählen regelmäßig zu den Amazon Bestsellern. Obendrein wurde die Marke mit 40 renommierten internationalen Designpreisen ausgezeichnet, darunter der Red Dot Design Award, der iF Design Award, der A‘ Design Award and Competition, der Best of IFA Award und der CES Innovation Award.

