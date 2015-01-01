Mit dem neuen BTB-Fernlehrgang „Konfliktmanager/in“ Konflikte erkennen, verstehen und konstruktiv lösen

Neuer BTB-Lehrgang „Konfliktmanager/in“ vermittelt professionelle Methoden der Konfliktklärung – für Fachkräfte, Führungspersonen und alle, die ihre Konfliktkompetenz erweitern möchten

* Destruktive Dynamiken erkennen – Konflikte konstruktiv gestalten

* Verständnis schaffen, Lösungen finden, Beziehungen stärken

* Konflikte souverän und professionell begleiten

Konflikte gehören zum Leben – ob im Beruf, in sozialen Beziehungen oder im privaten Umfeld. Entscheidend ist nicht, ob Konflikte entstehen, sondern wie wir mit ihnen umgehen. Wer Konflikte konstruktiv bearbeitet, kann Spannungen entschärfen, Beziehungen stärken und nachhaltige Lösungen schaffen. Der neue Fernlehrgang „Konfliktmanager/in“ des Bildungswerks für therapeutische Berufe (BTB) vermittelt die Fähigkeiten, die dafür notwendig sind. Die Teilnehmenden lernen, Konflikte frühzeitig zu erkennen, ihre Dynamiken zu verstehen und durch professionelle Methoden tragfähige Lösungen zu entwickeln.

Praxisnahes Wissen für nachhaltige Ergebnisse

In acht umfassenden Studienbriefen wird praxisnahes Wissen vermittelt – von den Ursachen und Formen von Konflikten über Eskalationsstufen bis hin zu strukturierten Konfliktklärungsgesprächen. Fallbeispiele, Übungen und Rollenspiele stellen den Bezug zu realen Situationen her und fördern den Transfer des Gelernten in den beruflichen und privaten Alltag.

Ein besonderes Highlight sind zwei eintägige Online-Seminare, in denen die Teilnehmenden ihre methodischen und kommunikativen Kompetenzen praktisch erproben. Sie moderieren außerdem ein reales Konfliktklärungsgespräch und präsentieren den Fall vor der Gruppe, um durch Feedback ihre Fähigkeiten gezielt weiterzuentwickeln.

Die Ausbildung ist flexibel berufsbegleitend und ortsunabhängig möglich. Der wöchentliche Lernaufwand liegt bei etwa acht Stunden, die reguläre Dauer beträgt zehn Monate – kann aber individuell verkürzt oder verlängert werden.

Konfliktmanagement – effektives Instrument für ein konstruktives Miteinander

Professionelles Konfliktmanagement ermöglicht es, mit Spannungen und Meinungsverschiedenheiten in unterschiedlichen sozialen und beruflichen Kontexten konstruktiv umzugehen. Deshalb richtet sich der neue Lehrgang an eine breite Zielgruppe: von der Stärkung der individuellen Konfliktkompetenz über die Erweiterung der methodischen Kompetenzen für professionelle Berater und Coaches bis hin zur Verbesserung der Handlungskompetenz für Teamleitungen und Personalverantwortliche.

Auch für Engagierte im Ehrenamt oder in zivilgesellschaftlichen Projekten, die mit unterschiedlichen Interessen und Zielgruppen arbeiten, ist die Fähigkeit, deeskalierend zu reagieren und zu agieren, eine entscheidende Kompetenz.

Olga Dudda, Schulleiterin des BTB, betont: _“Konflikte sind unvermeidbar, doch der Umgang damit entscheidet über das Miteinander. Mit unserem neuen Lehrgang möchten wir Menschen befähigen, Spannungen nicht nur zu bewältigen, sondern sie als Chance für Entwicklung und Verständigung zu nutzen. Der Lehrgang vermittelt praxisnahes Wissen und macht es möglich, Konflikte auf Augenhöhe und mit Respekt zu lösen – eine Kompetenz, die in allen Lebensbereichen von unschätzbarem Wert ist.“_

Abschluss mit Zertifikat und professioneller Qualifikation

Nach erfolgreichem Abschluss erhalten die Teilnehmenden ein BTB-Zertifikat „Konfliktmanager/in“. Dieses bescheinigt fundierte Kenntnisse über Konfliktdynamiken, Konfliktklärung und Prävention sowie die Fähigkeit, Konfliktprozesse professionell zu begleiten.

Die Ausbildung eignet sich als eigenständige Qualifikation oder als wertvolle Zusatzkompetenz in beruflichen Kontexten, wie in der psychologischen Beratung, in der Pädagogik oder im Businesscoaching.

Unter https://www.btb.info/ausbildung-konfliktmanager.html finden Sie weitere Informationen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BTB – Bildungswerk für therapeutische Berufe

Herr Stefan Waloschek

Reinshagener Straße 32

42857 Remscheid

Deutschland

fon ..: 02191/4 64 31 – 15

fax ..: 02191/4 64 31 – 50

web ..: https://www.btb.info/

email : waloschek@btb.info

Das Bildungswerk für therapeutische Berufe (BTB) ist seit 40 Jahren auf Aus- und Weiterbildungen im Gesundheitswesen spezialisiert. Alle Lehrgänge in den Bereichen Gesundheitsvorsorge und Prävention, Beratung und Therapie, Sport und Fitness sowie Pflege und Betreuung zeichnen sich durch Praxisnähe und hohe fachliche Qualität aus. Das BTB ist Kooperationspartner wichtiger Berufsverbände. Damit gehört das BTB zu den führenden Anbietern im Weiterbildungssektor.

Die Ausbildungen des BTB sind nach dem Leitsatz ‚Aus der Praxis – für die Praxis‘ konzipiert. Durch die Möglichkeit, bestimmte Studiengänge von Anfang an mit unterschiedlichen Fachrichtungen zu kombinieren, erhalten Absolventinnen und Absolventen einen fachlich umfassenden Einstieg in die Praxis. Das pädagogische Konzept des BTB verknüpft Fernlehrgänge mit Präsenzseminaren, so dass die Studierenden von den Vorteilen beider Unterrichtsmethoden profitieren.

Alle Fernlehrgänge sind durch die Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) zugelassen. Über 40 erfahrene Dozenten und Tutoren leiten die Ausbildungen sowie Seminare und betreuen die Studierenden bis zu zwei Jahre nach Ende der Studienzeit. Diejenigen, die sich für eine berufliche Selbstständigkeit entscheiden, haben Anspruch auf eine kostenlose Beratung zu sämtlichen Fragen der Existenzgründung und des Marketings. Absolventinnen und Absolventen einer berufsbegleitenden Ausbildung erhalten einen Zuschuss zur Mitgliedschaft in einem Berufsverband.

