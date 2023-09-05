Mit einem großen Projektportfolio zum Erfolg – Teako Minerals

In Norwegen kümmert sich Teako Minerals um Basismetalle, Edelmetalle und kritische Metalle und baut ein großes Portfolio, vergleichbar einem Fonds, auf

Teako Minerals (ISIN: CA8724011041; WKN: A3D72C) besitzt aussichtsreiche Projekte, verteilt über ganz Norwegen, wobei die meisten Gebiete in Zentral- und Nordnorwegen liegen. Ziel ist es diese an starke Partner zu verkaufen und mit zehnprozentigen Beteiligungen ein sehr großes Portfolio aufzubauen. Es handelt sich um 77 Projekte (neun sind bereits verkauft). Dabei besteht kein Finanzierungsrisiko, denn die Partnerunternehmen sorgen für die Finanzierung und übernehmen die Kontrolle. Teako Minerals agiert dabei auch als Dienstleister für die Exploration und verfügt über die nötige Ausrüstung. So kann mehr Cashflow generiert werden.

Die Projekte – unter anderem die Løkken- und Venna-Projekte und das Tynset-Projekt – befinden sich zu 90 beziehungsweise 100 Prozent im Eigentum des Unternehmens. Es handelt sich um hochgradige Kupfer-Kobalt-Zink-Massivsulfid-Lagerstätten. Die Hauptmetalle sind Kupfer, Kobalt und Zink, als Nebenmetalle sind Silber und Gold vorhanden. Die Lizenzen umfassen insgesamt eine Fläche von 4.092 Quadratkilometer.

Teako Minerals ist jedoch eben kein Explorer, wie es sie zu Tausenden gibt, sondern ein gut strukturierter Bergbaukonzern, der den Hauptfokus auf sein Projektportfolio ähnlich einem Fonds setzt. Das Unternehmen sichert sich aussichtsreiche Projektgebiete, die über solide Daten verfügen. Damit kontrolliert Teako Minerals je nach Metall 30 bis 95 Prozent des gesamten norwegischen Marktes. Beim Verkauf dieser Projekte bleibt Teako Minerals immer Miteigentümer und behält sich in jedem Fall zehn Prozent als Free Carried Interest. Die obengenannten Hauptprojekte stehen übrigens auch zum Verkauf.

Die Entwicklung der Projekte stützt Teako Minerals auf öffentliche und digitalisierte Daten von 140 Jahren Bergbau und Exploration. Viele der Projekte besitzen bekannte Ressourcen und können so schnell und zielgerichtet entwickelt werden.

Die Projekte Løkken und Venna umfassen zusammen eine Fläche von 647 Quadratkilometer. Sie beinhalten die historische Kupfer-Zink-Mine Løkken (vier Kilometer lang, maximal ein Kilometer tief bei einer Mächtigkeit von 60 Metern). Die Venna-Konzessionen umfassen 292 Quadratkilometer. Løkken und Venna liegen nahe Trondheim. Das Projektgebiet Løkken umfasst zudem den ehemaligen Bergbaubezirk Løkken. Die historische Produktion belief sich auf 24 Millionen Tonnen mit 2,3 Prozent Kupfer und 1,9 Prozent Zink sowie Silber und Gold. Das Projekt Venna weist eine ähnlich aussichtsreiche Geologie auf. Løkken gilt als eine der weltweit größten erschlossenen VMS-Lagerstätten des Zypern-Typs. Die alte Infrastruktur und mehrere Satellitenvorkommen in verschiedenen Erschließungsstadien sind vorhanden.

Teako Minerals setzt auf aussichtsreiche Rohstoffe. Die Nachfrage nach Rohstoffen für Batterien und Batteriespeicher steigt stark an, damit unter anderem nach Kobalt. Denn die Lithium-Ionen-Batterien werden noch lange Zeit den Markt beherrschen. Laut Fortune Business Insights lag die globale Marktgröße für Batteriespeicher in 2025 bei rund 32 Milliarden US-Dollar und wird bis 2034 wahrscheinlich rund 40 Milliarden US-Dollar betragen. In Entwicklungs- und Industrieländern gehört Kupfer zu den gefragtesten Rohstoffen. Denn es sinken die Erzgehalte, es herrscht ein Mangel an Investitionen und die Zeiten, um neue Lagerstätten zu erschließen und zur Produktionsreife zu bringen, sind sehr lang. Auch gab es diverse Angebotsverknappungen. Kupfer gehört ebenso wie Kobalt zu den Rohstoffen der Energiewende.

Die aus dem Boden schießenden Rechenzentren und die Künstliche Intelligenz verschlingen große Mengen des rötlichen Metalls. In 2025 erreichte der Kupferpreis neue Höhen. Allgemein wird für die kommenden Jahre ein Kupferdefizit prognostiziert. Die Modernisierung der Energiesysteme, KI und die zunehmende Urbanisierung im globalen Süden treiben den Kupferbedarf an. Zink ist ein wichtiges Metall in der Elektronikbranche, im Bausektor und in der Automobilindustrie. Nicht zuletzt die Schwellenländer treiben die Nachfrage an.

Doch zurück zu Teako Minerals. Das Venna-VMS-Projekt wurde bisher noch wenig exploriert, nichtsdestotrotz handelt es sich um eine vielversprechende Greenfield-Chance. Das Projekt umfasst die historischen Lagerstätten der Eisenhütte Mostadmarka mit mehr als 200 oberflächennahen Abbaugebieten. Teako Minerals hat erste geochemische und bodenmagnetische Untersuchungen durchgeführt sowie Bodenproben entnommen, um Hinweise auf eine Kupfer-Zink-Mineralisierung auszumachen. Weitere hochauflösende Beprobungen sollen zu einer präziseren Definition von Bohrzielen führen. Vorrangige Bohrziele mit vielen Anomalien konnten bereits identifiziert werden.

Die Projekte enthalten neben Kupfer, Kobalt, Zink, Gold und Silber auch Platingruppenmetalle, Uran, Antimon, Molybdän, Wolfram und Seltene Erden. Teako Minerals ist wie ein Norwegen-Fonds aufgebaut und bietet so Chancen für Investoren und dürfte unterbewertet sein. Rein vollständigkeitshalber sei darauf hingewiesen, dass Aktieninvestments immer mit einem gewissen Risiko verbunden sind.

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Teako Minerals (ISIN: CA8724011041; WKN: A3D72C) besitzt aussichtsreiche Projekte, verteilt über ganz Norwegen, wobei die meisten Gebiete in Zentral- und Nordnorwegen liegen. Ziel ist es diese an starke Partner zu verkaufen und mit zehnprozentigen Beteiligungen ein sehr großes Portfolio aufzubauen. Es handelt sich um 77 Projekte, wobei neun bereits verkauft sind.

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