Tocvan Ventures macht Tempo in Mexiko

Auf dem Gran Pilar-Projekt wird es nun in Sachen Pilotmine und erste Ressourcenschätzung noch schneller vorangehen

Das 20.000-Meter-Bohrprogramm von Tocvan Ventures (ISIN: CA88900N1050; WKN: A2PE64) auf dem Gran Pilar Gold-Silber-Projekt in Sonora wird durch die erfolgreiche Installation einer zweiten Bohranlage deutlich schneller vorankommen. Zusätzlich hat das Unternehmen nun noch weitere schwere Ausrüstung in sein Vorzeigeprojekt Gran Pilar gebracht. Unter anderem werden ein Bagger, eine Planierraupe und ein Muldenkipper die Schürfgrabungen und Erschließungsaktivitäten erheblich beschleunigen. Es dürfte also bald von den Ergebnissen bei den vorrangigen Zielen des Bohrprogrammes Neuigkeiten geben.

Die über zehn Jahre genehmigte Pilotmine für die Haufenlaugung und die bisher vorhandenen hervorragenden Bohrergebnisse sprechen für das Tocvan Projekt. Mit der nun erfolgten Verdopplung und Verstärkung der monatlichen Bohrleistung will das Unternehmen die Ausdehnung der Mineralisierung systematisch erweitern. Bei den vier anvisierten Zielgebieten steht besonders der South Block im Fokus. Erst kürzlich konnte dort eine neue Gold-Silber-Zone bestätigt werden.

Diese lieferte beispielsweise 22,9 Meter mit 0,6 Gramm Gold je Tonne Gestein sowie 6,1 Meter mit 1,6 Gramm Gold und 13 Gramm Silber je Tonne Gestein – und dies beginnend an der Oberfläche. Und so entwickelt sich der South Block immer mehr zu einem ausgedehnten eigenen Gold-Silber-System, welches mit Größe und Gehalten punkten kann. Mit dem zweiten Bohrgerät können nun mehrere Zielgebiete im South Block gleichzeitig untersucht werden und zu weiteren Entdeckungen führen. Tocvan Ventures konzentriert sich also vor allem auf vier Zielgebiete. Ein Bohrgerät befindet sich im Zielgebiet El Mezquite, wo Werte bis zu 2,7 Gramm Gold und 24 Gramm Silber je Tonne Gestein entdeckt wurden. Im Zielgebiet Nordwest-Anomalie wurden bereits ebenfalls außergewöhnlich gute Werte gefunden, beispielsweise 21,2 Gramm Gold sowie 2.000 Gramm Silber je Tonne Gestein. Ein viertes Zielgebiet ist das sogenannte Zentral-Ziel, eine 500 Meter lange Bodenanomalie. Hier konnten bis zu 5,5 Gramm Gold und 80 Gramm Silber je Tonne Gestein ausgemacht werden.

Das zweite Bohrgerät und die neue schwere Ausrüstung werden also „Daten liefern, um unsere kurzfristig geplante Pilotminenanlage und eine erste Ressourcenschätzung zu unterstützen. Die Dynamik bei Gran Pilar baut sich weiter auf, und wir freuen uns darauf, in den kommenden Wochen weitere Ergebnisse zu liefern“, so Tocvan-CEO Brodie Sutherland. Ressourcenausbau und das Potenzial der Wirtschaftlichkeit stehen also im Blickpunkt. Im Übrigen konnten die Bohrungen zur Vorbereitung der Pilotminenanlage erfolgreich abgeschlossen werden. Das Gebiet erwies sich als geeignet für eine langfristige Infrastruktur. Grundwasserbeobachtungsbrunnen wurden gebohrt, wobei der obere Brunnen anormale Gold- und Silberwerte lieferte. Dort scheint der Rand der Mineralisierung zu sein. Material für Proben wurden bereits an ein Labor geschickt und Tocvan Ventures ist übrigens bestens finanziert. Jedenfalls darf man auf neue Bohrergebnisse gespannt sein.

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