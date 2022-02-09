Neue Bohrergebnisse – neuer Meilenstein für Gold Terra Resource

Eine neue Ressourcenschätzung für das Yellowknife-Projekt von Gold Terra Resource, gelegen in den Nordwest-Territorien in Kanada, ist in Arbeit

Das 836 Quadratkilometer große Yellowknife-Projekt befindet sich im ehemaligen Goldabbaugebiet Yellowknife und könnte das Potenzial für mehrere Millionen Unzen Gold besitzen. Von besonderem Interesse ist die Campbell-Scherzone, das wichtigste mineralische Scherzonensystem, das über eine historische Produktion von etwa 14 Millionen Unzen Gold verfügt. Dabei waren 16 bis 22 Gramm Gold je Tonne Gestein enthalten. Nun sollen die Ressourcen erweitert werden. Die Tiefbohrungen haben nun alle die Campbell-Scherzone unterhalb der ehemaligen Con-Mine durchteuft. Hier lagen die historischen Goldgehalte bei 16 bis 20 Gramm je Tonne Gestein und die Con-Mine produzierte in den Scherzonen Con, Rycon und Campbell zwischen 1938 und 2003 rund 6,1 Millionen Unzen Gold. Das Landpaket von Gold Terra Resource (ISIN: CA38076F1053; WKN: A2P0BS) liegt nördlich, südlich und östlich der Stadt Yellowknife. Infrastruktur, Wasserkraft und Fachpersonal sind vorhanden.

Nachdem die letzte Ressourcenschätzung aus dem Jahr 2022 stammt, soll es nun in der zweiten Jahreshälfte eine aktuelle Schätzung geben, wobei erste Angaben bereits vor April erwartet werden. Gold Terra Resource plant zusätzliche Unzen auszumachen, denn es gibt noch Datenlücken. Auch höherwertige Kategorien (mehr Unzen in der Kategorie „angezeigt“) sollen definiert werden. Und dies ist der Punkt, der für das Unternehmen einen Meilenstein in der Entwicklung des Projektes darstellen könnte.

Wie Gold Terra Resource aktuell vermelden konnte, wurden acht Bohrlöcher bezüglich der Campbell-Scherzone (diese liegt zwei Kilometer südlich der historischen Con-Mine) abgeschlossen. Gleichzeitig läuft das Winterbohrprogramm 2026 unvermindert weiter. Zwei weitere Bohrlöcher wurden im Gebiet Northbelt, Zielgebiet Mispickel, 20 Kilometer nördlich von Yellowknife, fertiggestellt. Bei Mispickel konnten schon bei den Bohrungen im Jahr 2022 hochgradige Erzgehalte ausgemacht werden, beispielsweise knapp 32 Gramm Gold je Tonne Gestein über drei Meter oder fast 70 Gramm Gold über einen Meter.

Gold Terra Resource kann laut Vertrag 100 Prozent der Con-Minen-Option von Newmont erwerben. Dabei handelt es sich um ein Gebiet mit mehr als 70 Kilometer Streichlänge in der hochgradigen Campbell-Scherzone. Bisher wurden mehr als 2.600 Meter niedergebracht. Alle Proben befinden sich jetzt zur Analyse im Labor. Man darf also gespannt sein, wie die aktualisierte Mineralressourcenschätzung aussehen wird. Denn in der letzten Schätzung (2022) waren einige Zonen eben noch nicht enthalten. Mit den nächsten Daten könnte sich somit das Chance-Risiko-Verhältnis bei Gold Terra Resource (ISIN: CA38076F1053; WKN: A2P0BS) weiter verbessern. Für risikobereite Investoren könnte somit die Aktie in den kommenden Monaten positive Überraschungen bieten. Wobei die Bergbaurisiken nie außer Acht gelassen werden dürfen und daher jeder Anleger sich Stoppkurse zurecht legen sollte.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Redaktionsbüro

Frau Ingrid Heinritzi

Kapellenweg 1b

83024 Rosenheim

Deutschland

fon ..: 0803117995

web ..: http://www.google.de

email : 0803117995@t-online.de

Das 836 Quadratkilometer große Yellowknife-Projekt von Gold Terra Resource befindet sich im ehemaligen Goldabbaugebiet Yellowknife und könnte das Potenzial für mehrere Millionen Unzen Gold besitzen. Nachdem die letzte Ressourcenschätzung aus dem Jahr 2022 stammt, soll es nun in der zweiten Jahreshälfte eine aktuelle Schätzung geben, wobei erste Angaben bereits vor April erwartet werden.

Pressekontakt:

Redaktionsbüro

Frau Ingrid Heinritzi

Kapellenweg 1b

83024 Rosenheim

fon ..: 0803117995

web ..: http://www.google.de

email : 0803117995@t-online.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Human-AI Interaction Time (HAIT): Der neue Standard zur Messung von KI-gestützter Wirtschaftlichkeit. Warum normale Bettdecken für Seitenschläfer oft nicht funktionieren