Warum normale Bettdecken für Seitenschläfer oft nicht funktionieren

Mit der ersten speziell für Seitenschläfer entwickelten Bettdecke sollen typische Probleme von Menschen gelindert werden, die auf der Seite schlafen.

LÜBECK. Klassische Bettdecken, wie wir sie kennen, sind noch immer hauptsächlich für das Schlafen in Rückenlage konzipiert. Aber rund 60 Prozent aller Menschen schlafen, verschiedenen Studien zufolge, auf der Seite. Ein Arm liegt dabei meistens außerhalb der Decke, kühlt aus und in der Folge wird der Schlaf unruhig. Tim Sievers, der selbst von diesem Problem betroffen ist, suchte und fand eine funktionale Lösung.

Die von ihm entwickelte Decke Seitentraum® ist so konstruiert, dass der freie Arm auch in Seitenlage bedeckt ist. Dadurch werden Kältebrücken und Zugluft vermieden, besonders im Schulter- und Nackenbereich. „Viele Seitenschläfer ziehen ihre Decke nachts immer wieder nach, weil die Bettdecke verrutscht. Sie nutzen Zusatzdecken oder versuchen, sich neu einzumuggeln“, berichtet Tim Sievers. Dadurch wird der Schlaf unruhig.

Warum größere oder schwerere Bettdecken keine Lösung sind

Viele Betroffene greifen zu größeren oder schwereren Bettdecken. „Aber das Problem ist nicht, dass die Decke zu dünn ist, sondern dass sie in Seitenlage nicht stabil liegt“, fasst Sievers zusammen. Das Grundproblem bestehe in der rechteckigen Form klassischer Bettdecken, die nicht an die Körperform in Seitenlage angepasst sind. Auch zusätzliche Decken sind deswegen meist keine Lösung: Sie verrutschen im Schlaf und verschieben sich unkontrolliert. Das führt nicht zu mehr Komfort, sondern zu mehr Unruhe.

Die funktionale Lücke im Schlafsystem

Weil Seitenschläfer einfach andere Anforderungen an eine Bettdecke haben als Menschen, die auf dem Rücken schlafen, braucht es eine spezielle und funktionale Lösung für die Abdeckung von Arm, Schulter und Nacken – ohne Verrutschen.

Beispiel einer gezielt entwickelten Lösung

Seitentraum ist die erste speziell entwickelte Seitenschläferdecke, die das Problem kalter Arme und verrutschender Zusatzdecken systematisch löst. Durch eine integrierte Konstruktion bleibt der freie Arm auch in Seitenlage dauerhaft bedeckt – ohne zusätzliche Decken, ohne Fixierung, ohne Nachziehen.

Die neu entwickelte Decke gibt es in zwei Varianten, je nach Schlafsituation: als „Seitentraum Solo“ für Einzelpersonen und als „Seitentraum Duo“ für Paare mit unterschiedlichem Schlafverhalten. Beide Versionen erlauben vielen Menschen, durchzuschlafen. Alleinschläfer bleiben warm und auch Menschen mit eingeschränkter Beweglichkeit, zum Beispiel nach einem Schlaganfall oder mit einseitiger Lähmung, fühlen sich sicher und geborgen.

Komplett-Lösungen für Singles und Paare

Da die Decke einen fest vernähten Flügel besitzt, kann der normale Bezug nicht mehr benutzt werden. Im von Sievers zusammengestellten Set ist deswegen ein speziell entwickelter Bezug enthalten. Komplettiert wird das Angebot durch einen passenden Kopfkissenzug (80 x 80 Zentimeter) sowie eine separate, anklippbare Winterdecke. Und wer Wert auf einheitliche Bettwäsche im Schlafzimmer legt, erhält mit dem Duo-Set neben der Seitenschläferdecke einen optisch passenden Standardbezug für den Partner mit Standarddecke.

Das Außenmaterial besteht aus hochwertiger, atmungsaktiver Mikrofaser, innen sorgt eine klimaregulierende Polyesterfüllung für angenehmes Schlafklima. Durch die anklippbare Winterdecke wird Seitentraum zu einer Vier-Jahreszeiten-Decke.

Seitentraum ist ein deutsches Startup aus Lübeck, das sich auf Schlaflösungen für Seitenschläfer spezialisiert hat. Die Entwicklung basiert auf monatelanger Testphase und direktem Nutzerfeedback.

