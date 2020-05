Mit einer Promotion Agentur zum Erfolg

Wer im Marketing außergewöhnliche Erfolge erzielen möchte, muss selbstverständlich auch auf Maßnahmen setzen, welche außerhalb der gewohnten Formen liegen.

Die potentiellen Kunden werden im Alltag mit Werbeansprachen überflutet – umso wichtiger ist es, Werbung zielgerichtet zu gestalten.



Viele Werbeformen arbeiten nach dem Gießkannenprinzip, so wird dann gewährleistet, dass jeder relevante Kunde auch angesprochen wird. Beim Face-to-Face Marketing besitzt man aber die Möglichkeit, mit einer interessanten Promotionaktion gezielt anzusprechen, sodass Streuverluste durch nahezu ausgeschlossen werden können. Bei einer auffällig gestalteten Promotion werden die relevanten Kunden schon durch die Aktion angezogen und so auf Marketing-Kampagne aufmerksam gemacht.



Dabei können sich die Promoter voll und ganz auf die Ansprechpartner ausrichten. Um eine möglichst angenehme Atmosphäre zu erschaffen, passt die Promoter Faktoren wie zum Beispiel die Sprechgeschwindigkeit, die Lautstärke oder auch die Gestik und Mimik an den Interessenten bzw. Kunden an. Außerdem haben die Promoter die Möglichkeit, auf eventuelle Rückfragen sofort reagieren zu können.



Die Vielfalt an Promotions



Im Rahmen des Face-to-Face Marketings stehen Ihnen viele, verschiedene Maßnahmen zur Verfügung. Das beginnt bei beliebten In-Store-Promotions wie zum Beispiel der Verkostungsaktion oder dem Getränke-Tasting und reicht bis hin zur Kids Promotion. Hier kommen nicht selten lustige oder unterhaltsame Kostüme zum Einsatz, gepaart mit anregenden und spaßigen Spielen. Auch der Walking Act ist sehr beliebt. Natürlich gibt es viele, weitere Promotions, um den direkten Kontakt zum Kunden zu nutzen.



Genauso wertvoll sind allerdings auch die Digital Promotions, mit denen Sie ebenfalls erhebliche Erfolge zu erzielen. Die Verbindung von Off- und Onlineinhalten wird immer wichtiger und so gewinnt die Verknüpfung von klassischen Promotionaktionen mittels Social Promo Ads immer mehr an Bedeutung für einen ganzheitlichen Erfolg. Ergänzend lassen sich durch die mobile Datenerfassung wertvolle Informationen erfassen, welche für die sofortige Feinsteuerung und für zukünftige Aktionen genutzt werden können.



Wenn auch Sie mit einer Promotion-Kampagne neue Erfolge erzielen möchten, ist ST-PROMOTIONS genau der richtige Ansprechpartner für Ihr Anliegen und bietet Ihnen ein umfangreiches Portfolio mit exzellenten Referenzen.



Die Referenzen von ST-PROMOTIONS



Seit mehr als 30 Jahren darf ST-PROMOTIONS eine Vielzahl an Unternehmen im Field Marketing unterstützen. Neben vielen kleineren und mittelständischen Unternehmen lassen sich auch Großkonzerne, die international tätig sind vom Team der Agentur unterstützen. Sie sind hier also bestens mit Ihrem Anliegen aufgehoben. Nehmen Sie ganz einfach mit dem Team von ST-PROMOTIONS Kontakt auf und lassen Sie sich unverbindlich beraten oder werfen Sie zuvor einen Blick auf die Referenzen der Agentur, um sich selbst von der Erfahrung zu überzeugen.

