Mit Erste Hilfe Kurs in Hagen sicher durch den Herbst

Im Herbst kommt es durch rutschiges Laub, Nässe und Dunkelheit wieder zu mehr Unfällen. Mit den Erste-Hilfe-Kursen aus Hagen sorgt man dafür, dass man bei Unfällen dann schnell und sicher helfen kann.

Der Gesetzgeber schreibt den Erste Hilfe Kurs vor allen Dingen für Führerschein-Neulinge vor, doch meist ist das Wissen über Jahre verblasst, aber im Herbst und Winter kommt es vermehrt zu Unfällen, wo es dann lebensrettend sein kann, wenn man richtige Erste-Hilfe leisten kann. In Hagen werden jetzt dazu neue Erste-Hilfe-Kurse und auch Ausbildungen zum Erste-Hilfe-Ausbilder angeboten. Die Erste Hilfe Kurse in Hagen gibt es für wenig Geld, – bereits für 50 Euro kann man die Grundlage dafür legen, im Bedarfsfall ein Leben zu retten.

Neben den 50 Euro muss man nur 9 Unterrichtsstunden a 45 Minuten seiner Zeit investieren, um im Notfall ein unbezahlbares Menschenleben zu retten. Von der richtigen Wund-Erstversorgung bis hin zur wiederbelebenden Herzmassage wird das gesamte notwendige Wissen zur Erstversorgung am Unfallort vermittelt. Anschließend kann man mit gutem Gefühl am Straßenverkehr teilnehmen und auch helfen, wenn mal jemand mit Kreislauf- oder Herzproblemen zusammensackt.

Die Anmeldung zu den Erste-Hilfe-Kursen in Hagen kann bequem online oder auch über WhatsApp erfolgen. Mit der Teilnahme an einem Erste Hilfe Kurs kann man im Zweifelsfall Leben retten. Das von Angehörigen und das von Dritten. Der Preis dafür sind Unterrichtsstunden und 50 Euro, die man investiert.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bildungszentrum Umbrella

Herr R. Yesilöz

Rembergstr. 66

58095 Hagen

Deutschland

fon ..: 0179-488 40 40

web ..: https://erstehilfe-coaching.de

email : erstehilfeforyou@web.de

Im Bildungszentrum Umbrella werden zahlreiche Kurse in Sachen Erste Hilfe angeboten, vom Führerschein-Kurs „Erste Hilfe“ bis zur Brandhelfer- oder Betriebssanitäter-Ausbildung. Auf der Webseite Erstehilfe-Coaching.de wird das umfangreiche Angebot in Hagen aufgeführt, welches für Privatpersonen und auch Unternehmen konzipiert ist, die gesetzliche Vorgaben erfüllen wollen und gleichzeitig die Sicherheit im Betrieb erhöhen möchten.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

Content König – Better Service Freiburg UG

Herr Roman Schneider

Cornelia-Schlosser-Allee 31

79111 Freiburg

fon ..: 0761-4296395

web ..: http://www.Content-Koenig.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Meta Materials und Panasonic Industry kooperieren im Bereich transparente leitfähige Materialien der nächsten Generation Alles für die Katz‘: der VS. Katzenratgeber – jetzt neu bei vs vergleichen-und-sparen.de