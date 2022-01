Mit ganzer Härte – Autobiographie präsentiert ein dramatisches Sportlerleben und einen Kampf um Gerechtigkeit

Martin Philipp erzählt in „Mit ganzer Härte“ von seinem letzten Ringkampf für Gerechtigkeit.

Der Autor des neuen Buchs, „Mit ganzer Härte“, Martin Philipp, war gerade mal 24 Jahre alt, als sich sein Leben über Nacht regelrecht „schlagartig“ änderte. Er war bis dahin aufgeschlossen, zielstrebig und sportlich sehr aktiv. Doch nach einem Ringkampf wurde er von mehreren vorbestraften Männern überfallen und fast tot geprügelt. Sein Leben wurde durch zwei US-amerikanische Soldaten gerettet. Doch es war nie wieder wie zuvor.

Die Folge der Attacke: Ein Schädelbruch, Gehirnblutung, Koma und Lebensgefahr. Es dauerte vier Wochen, bis Martin Philipp wieder aufwachte. Es folgten unzählige Reha-Maßnahmen. Vier Monate später konnte der junge Mann die Krankenhäuser wieder verlassen. Die Angreifer waren mittlerweile von der Polizei ausfindig gemacht worden. Es folgte ein jahrelanger frustrierender Ermittlungs- und Verhandlungsmarathon.

Der Autor Martin Philipp widmet sein Buch „Mit ganzer Härte“ allen Menschen, die durch Gewalt körperliches und seelisches Leid erfahren haben, und denen, die so viel Zivilcourage besitzen,

dass sie in brisanten Situationen helfen und Leben retten. Philipps Geschichte ist auch jenen Gewaltopfern zugedacht, deren Leben durch tragische Schicksalsschläge völlig aus der Bahn geraten sind. Der Autor hat dieses Buch geschrieben, um die schlimmsten Jahre in seinem bisherigen Leben zu verarbeiten – und Hoffnung zu geben. Der Inhalt basiert auf seinen Erlebnissen, seinen Erinnerungen und seinen Notizen, welche er über diesen jahrelangen Spießrutenlauf gemacht hat. Lasst euch ein auf eine wilde Fahrt in die Abgründe der menschlichen Seele.

„Mit ganzer Härte“ von Martin Philipp ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-42411-1 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.com

