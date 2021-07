Mit geheiligten Mitteln – Ein junger Mann am dunkelsten Ort seiner Seele

„Mit geheiligten Mitteln“ ist der zweite Teil einer historischen Romanreihe von Sophia Brandus. Die Autorin versetzt ihre Leserschaft in die frühe Neuzeit, wo ihr Held sich beweisen muss.

Die Geschichte wird aus Sicht des Protagonisten Johannes Schott erzählt. Daher entschied sich die Autorin, der Erzählung nicht den Geist der Zeit zu rauben, so dass sie im Stil des 17. Jahrhunderts schreibt. Wie man es aus dem ersten Teil der Romanreihe kennt, vermischt Brandus ihre fiktive Geschichte mit realen historischen Begebenheiten wie zum Beispiel den Prager Frieden aus dem Jahr 1635.

Johannes gelingt eine spektakuläre Flucht aus Freyburg, so dass er im Frühjahr 1633 Augsburg erreicht. Die Stadt ist von den Schweden besetzt und es scheint dort keinen Platz für den jungen Mann zu geben. Doch dann nimmt ihn ein spanischer Gelehrter in seine Dienste auf. Mit seiner Hilfe verfolgt Johannes den Plan, ein ehrbarer Mann zu werden und endlich Ruhe in sein aufgewühltes Gemüt zu bringen.

Sophia Brandus stammt aus Freiburg im Breisgau. Schon immer waren Pferde ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens. Zudem beschäftigt sie sich mit den alten Fechtkünsten und versucht, die Viola da Gamba zu lernen, wobei sie besonders von der Musik des Barocks fasziniert ist.

„Mit geheiligten Mitteln" von Sophia Brandus ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-29846-0 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

