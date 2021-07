Mit Human Capital zum Weltrekord

Rücken wir den Menschen wieder als das eigentliche Kapital in den Fokus des Unternehmens! Krankheitskosten, Depression runter und Leistungssteigerung, Zufriedenheit am Arbeitsplatz rauf!

Kai-Uwe Berdick holt erneut Weltrekord nach Hessen

Experte für „Mindset, Human Capital und Neue Wege“ gewinnt Weltrekord beim längsten Speaker Slam aller Zeiten am 16.07.21 mit 79 Teilnehmern. (https://kaiuweberdick.com)

Wenn ein hochkarätiger Speaker nach dem anderen auf die Bretter, die die Welt bedeuten und die oftmals die komplette Welt verändern können, geht und seine maximal 4 Minuten Sprechzeit so optimal ausnutzt, dass das Publikum und die Jury vor Begeisterung mit Standing Ovations feiern, dann sind wir in der neuen Medienhauptstadt Mastershausen.

Nach New York, Wien, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Wiesbaden und München fand der Internationale Speaker Slam nun schon zum 5. Mal in Mastershausen statt. Mit sage und schreibe 79 RednerInnen aus 12 Nationen ging es diesmal 3-sprachig durch diesen fast endlosen Wettstreit der besten Redner hindurch, bis endlich beim letzten Redner angekommen auch ein neuer Weltrekord aufgestellt werden konnte. Dass dies erreicht werden konnte, war einige Zeit lang ziemlich kritisch, da durch die katastrophalen Straßenverhältnisse und vielen Überschwemmungen im Hunsrück-Kreis, die Zufahrt zum Veranstaltungsgelände oftmals durch Straßensperrungen verhindert wurde und auch die letzte Teilnehmerin dann doch noch rechtzeitig angekommen war. Diesmal bestand die hochkarätig besetzte Jury aus Talentscout Martina Kapral, Jörg Rositzke, Geschäftsführer Hamburg 1, Josua Laufer, Geschäftsführer Expertenportal.de, Lisa Gier von den Scherer Studios und Selina Hare von den Radioexperten.

„Die Mitarbeiter sind das wichtigste Kapital des Unternehmens. Leider wird nur allzu oft die Für- und Vorsorge im Unternehmen bezüglich des Mindsets der Mitarbeiter und Führungskräfte außer Acht gelassen“, so Kai-Uwe Berdick, Head Coach der – BERDICK Academy für Lernerfolg, Selbstbehauptung und Mindset – in Ranstadt (https://berdick-academy.de). Der Experte für „Mindset, Human Capital und Neue Wege“, weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig ein stabiles Mindset für den Erhalt der Arbeitskraft und darüber hinaus einer enormen Leistungssteigerung durch Freude an der Arbeit ist.“ Nach einer aktuellen Gallup Studie vom März 2021 fühlt sich mehr als jeder dritte Arbeitnehmer innerlich ausgebrannt und hat somit auch schon innerlich gekündigt. Über 83% der Befragten haben nur noch wenig bis gar keine Bindung mehr zum Unternehmen. „Dass dadurch die Fehlzeiten und Krankheitskosten für das Unternehmen, die Krankenkassen und somit für die gesamte Gesellschaft steigen, ist nicht wirklich verwunderlich, aber absolut besorgniserregend“, so der 48-jährige, „Ein Mitarbeiter mit beginnendem Burnout bringt nicht nur sich selbst und seine Gesundheit in Gefahr, sondern auch die gesamte Familie um sich herum.“ „Unser Gehirn kann nicht nicht denken“, so erzählt er weiter, „also ist die Art wie und was wir denken so immens wichtig für das Wohlbefinden eines Jeden. Ich bin angetreten, um den Wert des Human Capital, also jedes einzelnen Mitarbeiters und aller gemeinsam in den Focus der Unternehmen zu rücken.“, erzählte er freudestrahlend.

Kai-Uwe Berdick begeisterte Jury und Publikum, welches ihn mit Standing Ovations und dem durchdringenden Gebrumme des Golden Buzzer von der Bühne geleitete. Er wurde wieder, wie auch schon vor 4 Wochen, mit dem Excellence Award für seine überragende Bühnenperformance ausgezeichnet.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BERDICK Academy

Herr Kai-Uwe Berdick

Im Kornfeld Im Kornfel

Ranstadt Ranstadt

Deutschland

fon ..: 01799311158

web ..: https://kaiuweberdick.com

email : info@berdick-academy.de

Die „BERDICK Academy“ verhilft Kindern und Jugendlichen zum Lernerfolg, zu Resilienz und Selbstbehauptung. Kai-Uwe Berdick (Mindset, Human Capital, Neue Wege) im B2B Sektor des Unternehmens ist angetreten das Human Capital wieder als unendlich wertvolle Ressource wertzuschätzen und auszubauen.

Pressekontakt:

BERDICK Academy

Herr Kai-Uwe Berdick

Im Kornfeld 17

63691 Ranstadt

fon ..: 01799311158

email : info@berdick-academy.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Rockstone Research: Tocvan-Interview mit Sprengkraft: “Die Dinge entwickeln sich phänomenal!“ „Die bayerischen Vertriebstage“ von Uwe Rieder, der bayerische Vertriebsfreak: Die Speaker von A bis Z!