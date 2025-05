Mit innovativen Baustoffen klug sanieren

Mehr Wohnraum? Aber sicher!

Wer sein Dachgeschoss ausbauen will, fragt sich: Hält das Dach die zusätzliche Last? Die Lösung von Luxmetall:

leichte Stahldachpfannen – produziert in Deutschland.

Das richtige Dach für mehr Wohnraum unter der Schräge

(LUXMETALL)

Viele Hausbesitzer wünschen sich mehr Platz – sei es für ein Jugendzimmer, einen Homeoffice-Bereich oder einfach mehr Lebensqualität. Der Ausbau des Dachgeschosses ist dafür eine ideale Lösung. Doch gerade bei älteren Gebäuden schrecken viele zurück: Hält der Dachstuhl das zusätzliche Gewicht überhaupt aus?

Luxmetall bietet hier eine kluge Lösung: besonders leichte Metalldachpfannen, die nicht nur das Dach optisch aufwerten, sondern technisch durch Leichtigkeit, Langlebigkeit und Sturmfestigkeit überzeugen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Dacheindeckungen bringen sie nur einen Bruchteil des Gewichts auf die Waage – ideal für sensible Dachkonstruktionen.

Die Dachplatten sind pflegeleicht, wohngesund und schützen zuverlässig auch bei starkem Unwetter. Dank spezieller Profilierung bleiben störende Regengeräusche aus – ein klarer Vorteil gegenüber anderen Metallbedachungen.

Gefertigt wird ausschließlich in Deutschland, die Lieferzeit beträgt im Schnitt nur zwei Wochen. So gelingt der Dachausbau schnell, nachhaltig und mit geringem Aufwand.

Weitere Infos unter: www.luxmetall.de

Vorteile im Überblick:

* Leichtgewicht: Minimale Belastung für alte Dachstühle

* Schnelle Lieferung: Maßanfertigung innerhalb von 2 Wochen

* Sturmfest & langlebig: Besonders wetterresistent

* Geräuscharm: Kein Trommeln bei Regen

* Hergestellt in Deutschland: Kurze Wege, nachhaltige Materialien

Pressekontakt:

LUXMETALL Deutschland GmbH

Mühlenweg 33, 12589 Berlin

? 030 656607-0

info@luxmetall.de

www.luxmetall.de

