  • Mit neuem Cover: Gesundheitsbuch für Kinder – passend für Familien, Praxen, Schulen!

    Optimale Symbiose: „Gesundheit, Natur und Erlebnisse mit Ham-O-ster(n)-Hasen – Sieh, was der Körper kann!“ – das Buch darf bei kleinen Tierfreunden sowie gesundheitsinteressierten Eltern nicht fehlen.

    BildGesundheitsbildung für Kinder findet in diesem Buch im Rahmen von Erlebnissen in der Natur sowie mit Hilfe von Tieren statt. Nun in 2. Auflage mit neuem Cover zu sehen!

    Die Ärztin für Allgemeinmedizin hat es sich im Kinderbuch „Gesundheit, Natur und Erlebnisse mit Ham-O-ster(n)-Hasen – Sieh, was der Körper kann!“ zur Aufgabe gemacht, Kindern alltägliche Gesundheitsbeschwerden und das Gesundwerden nahe zu bringen. Damit die Kinder in einem Alter von ca. 5 bis 9 Jahren mit viel Freude dabei sind, geschieht dies mit Hilfe von Natur- und Tiergeschichten.

    Kinder entdecken den Körper und dabei viel Neues, wie plötzliche Rötungen, wechselnde Zähne, Eiter, Fieber, Schmerzen und Blut. Hier wird erklärt, warum dies vorkommt und wie der Organismus sich wehrt und dann wieder gesund wird. Die Gesundheitskapitel sind in einer Freundschaftsgeschichte mit gemeinsamen Unternehmungen in der Natur und mit Tieren, u.a. mit Hamstern und Osterhasen, eingebunden. So macht es viel mehr Spaß zu lernen!

    Das Buch ist in acht Erlebniserzählungen mit dazu passendem Gesundheitskapitel eingeteilt. Zur besseren Übersichtlichkeit sind die medizinischen Kapitel auf einer farbigen Doppelseite gedruckt.

    Das Buch macht Freude auf Spielen in der Natur mit Freunden! Es erzählt von Erlebnissen eines Mädchens und Buben im Grundschulalter. Rudi und Murielle (Spitzname Mucky) lernen dabei viele Tiere kennen. Diese geben den Kindern Rat bei Verletzungen und Erkrankungen. So lernen die beiden, wie sich der menschliche Körper bei Krankheiten zu helfen weiß und gesund wird. Hier sind 3 wichtige Dinge im Leben zu sehen: Gesundheit, Freundschaft und Umwelt.

    Auf BoD ist das Cover mit Leseprobe zu sehen:

    Gesundheit, Natur und Erlebnisse mit Ham-O-ster(n)-Hasen

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Freiberufliche Autorin
    Frau Silke Haas
    Birkenallee 24 c/o Autore
    36037 Fulda
    Deutschland

    fon ..: 017650793616
    web ..: https://www.histaminintoleranzbuch.de
    email : haas-silke@mail.de

    Silke Haas ist Fachärztin für Allgemeinmedizin mit der Zusatzbezeichnung Notfallmedizin. Die Ärztin hat es sich im Rahmen ihrer publizistischen Tätigkeit zur Aufgabe gemacht, über die Histaminintoleranz und benachbarte Bereiche (Darmflora, andere Nahrungsmittelunverträglichkeiten, etc.) sowie Ernährung gut verständlich und außerordentlich facettenreich Wissen zu vermitteln, um allen Betroffenen zur Meisterung dieser komplexen Situation eine praxisnahe Orientierungshilfe anzubieten, wie in ihrem Buch „Histaminintoleranz: ohne Befund und Komma – Keine reine Nahrungsmittelunverträglichkeit“ zu sehen. In dem Koch- und Backbuch „66 x vegetarisch und vegan kochen und backen bei Histaminintoleranz – Für 3 Grade der Unverträglichkeit“ konzentriert sich die Autorin im Rahmen der Entwicklung von einfach strukturierten Rezepten auf die praktische Anwendung und den Spaß am Essen.
    Dann widmete sich die Autorin in ihrem Gesundheitsbuch für Kinder dem spielerischen Erklären von Krankheit, Gesundheit und das Gesundwerden in Einbindung von Natur- und Tiergeschichten.

    Hintergrundinformation: Bei Histaminintoleranz handelt es sich um eine Funktionsstörung im Stoffwechsel (bzgl. des Histaminabbaus und der körpereigenen Histaminfreisetzung), welche sich überwiegend, aber nicht ausschließlich in Form einer Nahrungsmittelunverträglichkeit zeigt und sämtliche Personen- und Altersgruppen sowie besonders oft Frauen um das 40. Lebensjahr betreffen kann. Die Histaminintoleranz ist keine seltene, aber häufig nicht diagnostizierte Nahrungsmittelunverträglichkeit. Es ist nicht leicht, diese zu erkennen, da auf den ersten Blick der Zusammenhang nicht klar ist sowie die Symptome „ohne Punkt und Komma“ vorliegen können, wie u.a. Magen- und Bauchschmerzen, Herz-, Kreislauf- und Atemsymptomatik, vielerlei Hautbefunde, Juckreiz und Kopfschmerzen. Diese werden bei mangelnden Untersuchungsbefunden im ungünstigen Fall als Zeichen einer psychosomatischen Erkrankung fehlgedeutet, wodurch die richtige und frühzeitige Behandlung erschwert wird.

    Pressekontakt:

    Freiberufliche Autorin
    Frau Silke Haas
    Birkenallee 24
    36037 Fulda

    fon ..: 017650793616
    email : haas-silke@mail.de


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