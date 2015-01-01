Zu Ostern ein passendes Buch für gesundheitsbewusste Eltern und tierliebe Kinder im Vorschul-/Schulalter

Gesundheitsbildung für Kinder findet in diesem Buch im Rahmen von Erlebnissen in der Natur sowie mit Hilfe von „Osterhäschen“ und weiteren Tieren statt.

Die Ärztin für Allgemeinmedizin hat es sich im Kinderbuch „Gesundheit, Natur und Erlebnisse mit Ham-O-ster(n)-Hasen“ zur Aufgabe gemacht, Kindern ihren Körper, alltägliche Gesundheitsbeschwerden und das Gesundwerden nahe zu bringen. Damit die Kinder in einem Alter von ca. 5 bis 9 Jahren mit viel Freude dabei sind, geschieht dies mit Hilfe von Natur- und Tiergeschichten.

Kinder entdecken ihren Körper und dabei viel Neues, wie plötzliche Rötungen, wechselnde Zähne, Eiter, Fieber, Schmerzen und Blut. Hier wird erklärt, warum dies vorkommt und wie der Organismus sich wehrt und dann wieder gesund wird. Die Gesundheitskapitel sind in einer Freundschaftsgeschichte mit gemeinsamen Unternehmungen in der Natur und mit Tieren, u.a. mit Hamstern und Osterhasen, eingebunden. So macht es viel mehr Spaß zu lernen!

Das Buch ist in acht Erlebniserzählungen mit dazu passendem Gesundheitskapitel eingeteilt. Zur besseren Orientierung sind die medizinischen Kapitel auf einer farbigen Doppelseite gedruckt.

Klappentext:

„Rudi und Mucky lernen die Natur und viele Tiere kennen. Bei ihren Erlebnissen gibt es Verletzungen und Wehwehchen.

Die beiden Kinder fragen sich, was das ist. Lerne mit Mucky und Rudi, wie der Körper wieder gesund wird. Schlaue Tiere geben gerne Rat.

Überdies sind eigene Illustrationen und Fotos der Haustiere der Allgemeinmedizinerin zu sehen!“

Auf Youtube ist nun eine Lesung von der Autorin zu hören: Kinder-Gesundheitsbuch mit Natur- und Tiergeschichten

Auf BoD ist das Cover mit Leseprobe zu sehen: Gesundheit, Natur und Erlebnisse mit Ham-O-ster(n)-Hasen

Alle drei Bücher der Autorin auf: www.histaminintoleranzbuch.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Freiberufliche Autorin

Frau Silke Haas

Birkenallee 24 c/o Autore

36037 Fulda

Deutschland

fon ..: 017650793616

web ..: https://www.histaminintoleranzbuch.de

email : haas-silke@mail.de

Die Autorin ist Fachärztin für Allgemeinmedizin mit Zusatzbezeichnung Notfallmedizin. Ihre ärztliche Tätigkeit führte sie in viele Bereiche der Patientenversorgung: von der chirurgischen Notaufnahme und -ambulanz über die internistische Station einschließlich Intensivabteilung bis hin zur Hausarztpraxis.

Über die nicht selten vorkommende, aber oft nicht diagnostizierte Histaminintoleranz hat die Ärztin das medizinische Sachbuch sowie den Ratgeber „Histaminintoleranz: ohne Befund und Komma – Keine reine Nahrungsmittelunverträglichkeit“ geschrieben, worin sie sich ausführlich und praxisorientiert mit den Symptomen, Ursachen, Diagnostik, Therapie sowie ernährungsspezifischen Besonderheiten beschäftigt.

In dem Koch- und Backbuch „66 x vegetarisch und vegan kochen und backen bei Histaminintoleranz – Für 3 Grade der Unverträglichkeit“ konzentriert sich Silke Haas mit vielseitigen Rezepten und wertvollen Tipps auf die praktische Umsetzung der Ernährungsanpassung und den Wiedergewinn der Freude am Essen bei Histaminintoleranz.

Dann widmete sich die Autorin in dem hier vorgestellten Kinderbuch dem spielerischen Heranführen von Kindern an ihren Körper, die Gesundheit und das Gesundwerden in Verbindung mit Natur- und Tiergeschichten.

In allen drei Büchern ist gut zu sehen, dass es der Autorin wichtig ist, medizinisches Wissen verständlich darzulegen.

Pressekontakt:

Freiberufliche Autorin

Frau Silke Haas

Birkenallee 24

36037 Fulda

fon ..: 017650793616

email : haas-silke@mail.de

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