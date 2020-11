Mit NMS-Taxi sicher ans Ziel: das Taxiunternehmen aus Neumünster sorgt für eine zuverlässige Fahrt

NMS-Taxi befördert Kunden in Neumünster und Umgebung. Sicher, freundlich und zuverlässig erreicht jeder sein Ziel. Auch der Flughafentransfer oder ein schneller Kurierdienst gehören zum Angebot.

Krankenfahrten, Taxifahrten, Rollstuhlfahrten: NMS-Taxi aus Neumünster übernimmt zuverlässig sämtliche Touren in der Region. Seit 2007 befördert das Taxiunternehmen sicher und freundlich seine Kunden. Ob einfache Taxifahrt, die Schülerbeförderung, Flughafentransfer oder ein schneller Kurierdienst – das Beförderungsangebot von NMS-Taxi ist umfangreich. Der Fuhrpark aus fünf modernen, umweltbewussten Fahrzeugen und ein Team aus erfahrenen, gut ausgebildeten Fahrern sorgen für einen sicheren Transport. Die Fahrer kennen sich gut aus in Neumünster und Umgebung, so dass sie immer den kürzesten und schnellsten Weg durch den Verkehr finden. In den sauberen, technisch einwandfreien und regelmäßig überprüften Fahrzeugen lässt sich die Fahrt genießen. Als einziges Taxi-Unternehmen in Neumünster setzt NMS-Taxi auf seinen Fahrten auch ein reines Elektroauto ein.

Die Fahrzeuge des Fuhrparks eignen sich auch für Rollstuhl- und Krankenfahrten, für die das Taxiunternehmen ein zuverlässiger Ansprechpartner ist. Pünktlich zum vereinbarten Termin holen die Fahrer ihre Kunden an ihrer Wunschadresse ab und fahren sie zum Krankenhaus, zum Arzt oder zur Reha – und selbstverständlich auch wieder nach Hause. Sie sind stets hilfsbereit und unterstützen, wo sie können. Zu den Dienstleistungen des Unternehmens gehört nicht nur die Personenbeförderung. Auch wichtige Dokumente, Briefe, Pakete oder Materialien kommen schnell, diskret und flexibel ans Ziel. Mit seinem Kurierdienst bietet NMS-Taxi einen hilfreichen Service für den eiligen Transport. Zu fairen Preisen holen die Taxifahrer die zu transportierenden Waren ab und bringen sie an ihrem Bestimmungsort.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

NMS-Taxi

Herr Nurali Mamedov

Gleiwitzer Str. 5

24537 Neumünster

Deutschland

fon ..: 04321/2030556

web ..: http://www.nms-taxi.com

email : Nmstaxi@gmx.de

NMS-Taxi ist ein Taxiunternehmen aus Neumünster, das seit 2007 seine Kunden befördert. Die Leistungen beinhalten alle Personenbeförderungen, Taxifahrten und Rollstuhlfahrten sowie Kurierdienste oder Flughafentransfers.

Pressekontakt:

INTRAG Internet Regional AG

Frau Kathrin Wilbert

Sophienblatt 82 – 86

23114 Kiel

fon ..: +49 (431) 67070 199

web ..: https://www.regional.de

email : pressestelle@intrag.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Sind Sie neu bestellt als Auslagerungsbeauftragter? S&P Online Schulung