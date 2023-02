Mit Reden schwingen zum Weltrekord

Hamburger stellt gemeinsam mit 146 anderen Rednern aus 21 Ländern einen neuen Weltrekord beim 13. Internationalen Speaker-Slam auf

Daniel Docter ist einer von 147 Experten und Speakern, die gemeinsam am Freitag, 10.02.2023 einen neuen Weltrekord aufstellen. Nach New York, Wien, Hamburg, Stuttgart, Wiesbaden und München findet der 13. Internationale Speaker-Slam dieses Jahr im rheinland-pfälzischen Mastershausen statt. Bei diesem Rednerwettbewerb stehen sich Redner und Rednerinnen aus 21 Ländern gegenüber. Parallel auf 2 Bühnen wetteifern sie in 6 Sprachen um die mitreißendste Rede und Performance.

In jedem steckt ein Held

Eine besondere Herausforderung für die Auftretenden ist die Zeitbegrenzung von exakt 240 Sekunden. Nach Ablauf dieser Zeit wird bei allen Rednern gnadenlos das Mikrofon abgedreht. „Der Druck ist wirklich enorm.“ beschreibt Daniel Docter seine Gefühlslage vor seinem Auftritt. Allerdings ist die Zeitbegrenzung nicht sein größtes Problem. „Am schwierigsten ist für mich der Druck, mich vor einem riesigen Publikum und einer Fachjury mit meinem sehr persönlichen Thema zu zeigen.“ Der in Hamburg lebende Experte für Sichtbarkeit im Internet, Daniel Docter, ist Geschäftsführer einer Webdesign-Agentur an der Alster. Er hilft Selbstständigen und Unternehmen in der digitalen Sichtbarwerdung. Zu seinen Kunden zählen bundesweit Zahnärzte und Bestatter. „Jede Webseite wirkt sympathischer, wenn der Mensch hinter dem Business sich traut, authentisch in Erscheinung zu treten.“ Darin unterstützt der Agenturchef andere Menschen und macht sie online erfolgreich.

Bewegende Reden kommen von Herzen und brauchen Mut

Jetzt möchte Daniel Docter für seine Weiterentwicklung an seiner eigenen Bühnenpräsenz arbeiten und hat für diese Aufgabe ein Setting mit Fallhöhe gewählt. Die mit einem grauen Filzteppich belegte Bühne im Rhein-Hunsrück-Kreis ist zwar nur 70 cm hoch – davor sitzen jedoch das Publikum, die 146 Speaker sowie eine hochkarätig besetzte Fachjury aus sechs Speaker-Experten. Hinzu kommen mehrere tausend Menschen aus der ganzen Welt, die die Veranstaltung live via Twitch und YouTube streamen. Während des Rednerwettbewerbes wird permanent die Lautstärke gemessen. Der Pegel erreicht am Freitagabend Höchstwerte von bis zu 109 Dezibel. „Der Applaus ist teilweise ohrenbetäubend – und das völlig zu Recht bei den mutigen und oft sehr persönlichen Reden. Aber genau darum geht es im Kern: Auf sein Herz zu hören und die Themen, die dort sind, rauszulassen und sie mit anderen zu teilen. Auch und gerade wenn das nicht leicht ist.“

Weltrekord in 223 Sekunden

Um 18:36 Uhr betritt Daniel Docter als Speaker die Bühne und tritt selbst ins Scheinwerferlicht und damit in die Sichtbarkeit. 223 Sekunden später gibt es tosenden Applaus, Funkenfontänen und den Abgang von der Bühne, um Platz zu machen für den nächsten Speaker. Daniel Docter sichtlich erleichtert: „Das war eine sensationelle Erfahrung auf der Bühne. Diese Erfahrung nehme ich mit und kann damit noch besser anderen Menschen helfen. Und das hier ist nur der Anfang!“ Knapp dreieinhalb Stunden später verlässt auch der letzte Redner die Bühne. Die Jury zählt die Teilnehmenden aus. Um 21:57 Uhr verkündet die Jury den neuen Weltrekord. Daniel Docter erhält vom Veranstalter für seine Rede den Excellence Award.

