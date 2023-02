Pan American Energy beginnt mit Kernbohrungen bei Lithiumprojekt Horizon

Unternehmen hat 11 vorrangige Bohrlöcher für sein Phase-1-Bohrprogramm beschrieben

13. Februar 2023, Calgary (Alberta) / IRW-Press / – Pan American Energy Corp. (das Unternehmen oder Pan American) (CSE: PNRG) (OTC PINK: PAANF) (FWB: SS6) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen und seine Partner, KB Drilling (KB) und RESPEC Consulting Inc. (RESPEC), mit Bohrungen im Rahmen des Phase-1-Explorationsbohrprogramms bei seinem 17.334 Acres großen Lithiumprojekt Horizon (Horizon) in Esmeralda County, 7,4 Meilen westlich von Tonopah in Nevada, begonnen haben. Das Unternehmen wird den Schwerpunkt seiner unmittelbaren Arbeiten auf elf (11) vorrangige Bohrlöcher des vollständig genehmigten, zweiundzwanzig (22) Kernbohrlöcher umfassenden Programms legen. Das Unternehmen hat eine detaillierte Reihenfolge hinsichtlich seines Umsetzungsplans für die elf (11) vorrangigen Bohrlöcher erstellt (Tab. 1).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69240/PanAmerican_130223_DEPRCOM.001.jpeg

Abb. 1: Bohrgerät am Standort beim Lithiumprojekt Horizon

RESPEC hat für das Unternehmen ein Kernlager in Tonopah eingerichtet, in dem Kernaufzeichnungen, Fotos, die Probenauswahl, das Schneiden der Kerne sowie das Verpacken und Versenden der Proben durchgeführt werden. KB hat die Ausrüstung und das Personal sicher von Carson City nach Tonopah transportiert und das Bohrgerät sowie die entsprechende Ausrüstung am Vormittag des 12. Februar auf der Bohrplatte HL010 aufgestellt. Die Bohrungen haben am Abend des 12. Februar bei HL010 begonnen.

Chief Executive Officer Jason Latkowcer sagte: Wir freuten uns, als wir am Wochenende unseren ersten täglichen Bohrbericht von RESPEC erhielten, in dem bestätigt wurde, dass der Aufbau und die Einrichtung des Bohrprogramms sicher und mit taktischer Professionalität durchgeführt wurden. Am 12. Februar haben unsere Feldbetreiber bestätigt, dass die Bohrungen bei unserem ersten vorrangigen Bohrloch, HL010, begonnen haben. Wir freuen uns darauf, mit diesem ersten Bohrprogramm zu beginnen, und sind davon überzeugt, dass wir das beste Team haben, um es sicher und erfolgreich durchzuführen.

Tab. 1: Reihenfolge der Bohrziele

1 HL010

2 HL009

3 HL022

4 HL021

5 HL008

6 HL018

7 HL020

8 HL007

9 HL006

10 HL005

11 HL016

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69240/PanAmerican_130223_DEPRCOM.002.png

Abb. 2: Phase-1-Bohrlöcher

Über Pan American Energy Corp.

Pan American Energy Corp. (CSE: PNRG) (OTC PINK: PAANF) (FWB: SS6) ist ein Explorationsunternehmen, das sich insbesondere auf die Akquisition, Exploration und Erschließung von Minerallagerstätten in Nordamerika konzentriert, die Batteriemetalle enthalten.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist das zu 100 % unternehmenseigene Lithiumprojekt Green Energy im Paradox Basin, Utah, USA. Das Unternehmen hat ferner eine Konzessions-Optionsvereinbarung mit Horizon Lithium LLC mit dem Recht auf den Erwerb einer Beteiligung von 100 % am Horizon Lithiumprojekt abgeschlossen, das im Clayton Valley – Lithiumgürtel Tonopah, Nevada, USA, liegt.

Das Unternehmen hat eine Optionsvereinbarung in Kanada mit Magabra Resources mit dem Recht auf den Erwerb einer Beteiligung von bis zu 90 % an dem bohrbereiten Lithiumprojekt Big Mack, 80 km nördlich von Kenora, Ontario, abgeschlossen.

Im Namen des Board of Directors

Jason Latkowcer

CEO & Director

Kontakt

Telefon: (587) 885-5970

E-Mail: info@panam-energy.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung der Wörter könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, prognostiziert, geschätzt und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten darstellen, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftiger Ereignisse. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem auf das geplante Bohrprogramm des Unternehmens beziehen, einschließlich des Umfangs der Bohrungen im Rahmen eines solchen Programms, der geplanten Standorte der Bohrungen im Rahmen dieses Programms und des Zeitpunkts der Bohrungen.

Um Schlussfolgerungen zu ziehen oder Prognosen bzw. Projektionen zu erstellen, die in zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, werden in der Regel verschiedene Annahmen oder Faktoren herangezogen, einschließlich – in Bezug auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen – der Annahme, dass: das Unternehmen das geplante Bohrprogramm in dem derzeit erwarteten Zeitrahmen und zu den derzeit erwarteten Bedingungen absolvieren wird. Solche Annahmen und Faktoren basieren auf den Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen.

Obwohl die zukunftsgerichteten Informationen auf den begründeten Annahmen des Unternehmensmanagements beruhen, kann nicht garantiert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Faktoren gehört das Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen verbunden sind, einschließlich Änderungen der Projektparameter oder Verzögerungen bei der Neudefinition von Plänen, die Tatsache, dass die Mineralexploration von Natur aus ungewiss ist und dass die Ergebnisse der Mineralexploration möglicherweise nicht auf die tatsächliche Geologie oder Mineralisierung eines Projekts schließen lassen; und dass die Mineralexploration erfolglos sein oder nicht die vom Unternehmen erwarteten Ergebnisse erzielen kann. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen schränken ausdrücklich alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ein.

Die CSE hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

