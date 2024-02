Mit uns können Sie die fachgerechte Festplattenvernichtung Lüneburg umsetzen!

Schützen Sie Ihre Unternehmensdaten vor Missbrauch und halten Sie sich an die Datenschutzverordnung mit unserer zuverlässigen Festplattenvernichtung in Lüneburg.

Die deutschen Firmen müssen sich explizit an die Datenschutzverordnung halten, um Ärger mit den Gesetzen zu vermeiden. Diese macht es einem nicht gerade leicht, vor allem, wenn man im Betrieb viele andere Dinge zu tun hat. Schon bei der Annahme von neuen Patienten, Klienten oder Kunden, müssen diese Formulare für den Datenschutz ausfüllen. Bei der Bearbeitung von Daten müssen Firmen einige wichtige Punkte beachten. Und wenn man Dateien/Akten vernichtet, muss man dies für immer tun, niemand darf Zugriff auf die fremden Daten erhalten. In Papierform kann man die Kundendaten recht schnell zerstören, auf Festplatten sieht dies anders aus, wenn man nicht gerade die passenden Geräte dafür selbst besitzt. Das einfache Löschen am Rechner bringt gar nichts, weil die Daten leicht wiederherstellbar wären. Was können Unternehmen aber dann tun? Die Festplatten ausbauen und mit dem Hammer zerstören ? Das ist in einem Unternehmen recht denkwürdig und die falsche Wahl, auch wenn man solche Tipps im Internet erhält. Wenden Sie sich lieber an unsere Festplattenvernichtung in Lüneburg. Wir kommen zu Ihnen ins Unternehmen und holen Ihre Festplatten ab, gerne auch ganze Rechner. Die Datenträgervernichtung in Lüneburg vernichten dann alle Daten mechanisch, nur so sind sie restlos zerstört und entsorgen danach die Hardware.

Die Firma „PRS Jakubowski ®" bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Computer, Notebook, PC, EDV, IT an.

