Wir bieten Ihrem Unternehmen die zuverlässige Festplattenvernichtung in Jena an

Überlassen Sie uns die sichere Vernichtung Ihrer Datenträger und konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft – mit unserer Festplattenvernichtung in Jena sind Ihre sensiblen Daten in guten Händen.

Die heutigen Festplatten sind sehr modern, was gerade für Unternehmen sehr vorteilhaft ist, weil man damit einfach besser arbeiten kann. Aber wenn man alte Hardware gegen Neue austauschen möchte, kann es zu Problemen kommen. Denn dann stellt sich die Frage, wie man diese entsorgen soll und vor allem, was mit den Daten passieren muss, damit diese nicht mehr lesbar sind. Immerhin sieht es das Gesetz vor, dass die Daten endgültig gelöscht werden und auch nicht mehr wiederhergestellt werden können. Somit entfällt eine Software für die Löschung, die für den Privatbereich noch annehmbar ist. Was aber dann? Ganz einfach, wenden Sie sich doch einfach an unsere Festplattenvernichtung in Jena. Wir sorgen mit unserem Fachbetrieb dafür, dass Ihr Unternehmen nicht gestört wird und die Daten wirklich endgültig vernichtet werden. Wir arbeiten mit Maschinen, die alle Daten mechanisch löschen und diese somit wirklich nicht mehr lesbar sind oder gemacht werden können. Danach folgt auch die professionelle Vernichtung der Festplatten. Sie sehen, bei unserer Datenträgervernichtung in Jena sind Sie gut aufgehoben, wir sind für Sie auch im gesamten Bundesland unterwegs, um Ihre Hardware vor Ort abzuholen. Sie können sich immer auf uns verlassen und das Problem Datenschutz für Ihr Unternehmen in zuverlässige Hände geben.

Die Firma „PRS Jakubowski ®" bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Computer, Notebook, PC, EDV, IT an.

