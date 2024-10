Mit unseren Dienstleistungen können Sie Ihren Elektroschrott in Erfurt schnell und einfach loswerden!

Entsorgen Sie Ihren Elektroschrott in Erfurt schnell und zuverlässig mit ProCoReX! Zusammen schaffen wir eine nachhaltige Zukunft!

Wir freuen uns, Ihnen eine umweltfreundliche und unkomplizierte Elektroschrottentsorgung in Erfurt anzubieten!

Egal, ob es sich um alte Computer, defekte Monitore oder ausgediente Smartphones handelt – bei uns ist die Elektroschrottentsorgung einfach und sicher. So schaffen Sie nicht nur Platz für neue Technologien, sondern leisten auch einen wertvollen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Ein besonderes Highlight unseres Services zur Elektroschrottentsorgung ist die zertifizierte Vernichtung von Datenträgern nach DIN Norm 66399. So schützen Sie Ihre sensiblen Informationen vor unbefugtem Zugriff und tragen gleichzeitig zu einem besseren Umweltschutz bei – ganz ohne zusätzliche Kosten!

Unser Engagement für eine nachhaltige Zukunft bringt noch mehr Vorteile mit sich. Bei jeder durchgeführten Elektroschrottentsorgung pflanzen wir in Zusammenarbeit mit lokalen Initiativen einen Baum und unterstützen verschiedene soziale und ökologische Projekte in unserer Umgebung. So tragen wir gemeinsam zur Erhaltung unserer Natur und zur Verbesserung der Lebensqualität in Erfurt bei.

Unser freundliches Team von Experten ist jederzeit bereit, individuelle Lösungen für Ihre Elektroschrottentsorgung zu finden. Ihre Zufriedenheit liegt uns am Herzen, und wir möchten, dass Sie sich stets gut betreut fühlen. Sie können darauf vertrauen, dass Ihre alten Geräte in unserer Elektroschrottentsorgung verantwortungsvoll behandelt werden und Ihr Beitrag zur Umwelt zählt.

Wählen Sie die ProCoReX GmbH für eine zukunftsorientierte Elektroschrottentsorgung in Erfurt! Kontaktieren Sie uns noch heute und lassen Sie uns gemeinsam spannende Schritte für ein nachhaltigeres und umweltfreundlicheres Erfurt unternehmen. Ihr Beitrag zählt und macht einen echten Unterschied!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX GmbH

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

Deutschland

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.edv-entsorgung.com

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in vielen Großstädten verfügbar z.B in Dortmund, Bochum, Essen, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Hannover, Bremen, Hamburg, München, Stuttgart, Berlin, Brandenburg, Dresden und Umgebung.

