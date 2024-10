Neue Wege in Ettenheim: Kita-Expertin bringt Babyzeichensprache in die Kitas!

Madeleine Enderle bringt mit Babyzeichensprache Entlastung in Kitas und erleichtert die Kommunikation mit Kleinkindern.

In einer Zeit, die von einem massiven Fachkräftemangel und hohen Krankenständen geprägt ist, stehen Fachkräfte in der Kinderbetreuung vor erheblichen Herausforderungen, wie unter anderem „Team Wallraff“ und weitere Berichterstattungen verdeutlichen. Madeleine Enderle, Sozialarbeiterin und Kitaleitung aus Ettenheim, will nicht länger zusehen und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Fachkräfte und Kleinkinder im Großraum Ortenaukreis, Rastatt, Baden-Baden, Emmendingen, Freiburg und den umliegenden Städten zu unterstützen und im Kita-Alltag für Entlastung zu sorgen.

Enderle wurde zusammen mit 14 weiteren angehenden Kita-Referentinnen in Koblenz auf einer Weiterqualifikation persönlich von einer der bekanntesten Babyzeichensprache-Expertinnen im DACH-Raum, Kelly Malottke, ausgebildet. Ziel ist es, Fachkräfte in ihrer Region durch Babyzeichensprache nach Malottkes Erfolgsprogramm Zauberhafte Babyhände® zu entlasten. Zauberhafte Babyhände® Workshops und Babykurse sind interaktiv und bieten neben einer vertiefenden Grundlage zur ganzheitlich-intuitiven Kommunikation mit Babyzeichensprache auch einen hohen Spiel- und Spaßfaktor, der unmittelbar in die Praxis umgesetzt werden kann.

Als Zauberhafte Babyhände® Kita-Referentin hat Enderle es sich zum Ziel gesetzt, Kinder, Eltern und Fachkräfte in ihrer Kommunikation zu unterstützen und eine tiefere Verbindung zwischen Kind und Erwachsenen sowie unter den Kindern zu fördern. Aus der Praxis kommend betont sie, dass es allen Beteiligten zusteht, den Alltag zu erleichtern, insbesondere durch eine direkte Verständigung mit den Kindern, auch wenn sie noch nicht sprechen können.

Enderle erklärt: „Einfache und alltagsintegrierte Kommunikation mit Gebärden ist ein Muss für alle Fachkräfte. Babyzeichensprache ist keine zusätzliche Belastung, sondern eine Entlastung für alle.“ In ihren Workshops und Babykursen liegt der Fokus darauf, dass die Kinder ihre Bedürfnisse und Wünsche selbstverständlich ausdrücken können – ohne Zwang, Zeichen explizit zu trainieren.

Expertin und Ausbilderin Malottke sagt über Enderle: „Madeleine hat nicht nur als Mutter von zwei kleinen Kindern Erfahrungen mit Babyzeichensprache, sondern bringt auch als Kita-Fachkraft und Kitaleitung eine beeindruckende Expertise mit. Zusätzlich bringt sie sich voller Leidenschaft in ihre Arbeit ein. Daher bin ich sehr stolz darauf, solch eine professionelle Kita-Fachkraft ausbilden zu dürfen. Sie wird als Zauberhafte Babyhände® Referentin und Kursleitung zahlreiche Kinder, Familien und Kitas bereichern, und dafür wünsche ich ihr alles Gute.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kelly Malottke

Frau Kelly Malottke

Koblenzer Str. 9

56332 Lehmen

Deutschland

fon ..: 026055930000

web ..: https://zauberhafte-babyhaende.de

email : presse@zauberhafte-babyhaende.de

Zauberhafte Babyhände® ist ein Programm, das Eltern und Fachkräften zeigt, wie die Hände von Babys und Kleinkindern mithilfe von Baby- und Kindergebärden kommunizieren können. Dadurch wird das bereits vorhandene Kommunikationspotenzial vervielfacht, und Kindern wird die Möglichkeit gegeben, sich verständlicher zu machen und autonomer an ihrer Welt teilzuhaben. Der ganzheitliche und intuitive Ansatz von Expertin Kelly Malottke macht das Programm einzigartig und ermöglicht es Kindern und ihren Bezugspersonen, sich ganzheitlich innerhalb ihrer Kommunikationsressourcen zu entfalten. Das Programm beinhaltet verschiedene aktivierende Live- und Online-Formate an, wie zum Beispiel Eltern-Kind-Kurse, Workshops, Coaching, Beratung, und einen YouTube-Channel. Zusätzlich werden inspirierende Publikationen veröffentlicht, die Eltern und Fachkräften dabei helfen, die Welt der Baby- und Kindergebärden besser zu verstehen und anzuwenden.

Pressekontakt:

Kelly Malottke

Frau Kelly Malottke

Koblenzer Str. 9

56332 Lehmen

fon ..: 026055930000

email : presse@zauberhafte-babyhaende.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Mit unseren Dienstleistungen können Sie Ihren Elektroschrott in Erfurt schnell und einfach loswerden! Entsorgen Sie Elektroschrott in Chemnitz einfach und nachhaltig mit ProCoReX!