Mittelstand im KI-Fieber: Wie die Better KI GmbH Unternehmen in 90 Tagen zukunftssicher macht

Praxis statt grauer Theorie: Better KI implementiert einsatzbereite KI-Systeme für den Mittelstand.

Messbarer Erfolg: Erste Automatisierungsergebnisse zeigen sich bereits nach 90 Tagen – bei voller DSGVO-Konformität und Hosting in Deutschland/EU.

Wachstum trotz Fachkräftemangel: Unternehmen senken Prozesskosten im Backoffice, Vertrieb und Kundenservice um bis zu 80 Prozent.

Braunschweig / Münster / Bern, 30.06.2026 – Die Diskussionen rund um Künstliche Intelligenz (KI) prägen die Wirtschaft, doch viele mittelständische Unternehmen stehen vor der gleichen Hürde: Wie gelingt der Sprung von der Theorie in die Praxis? Während viele Agenturen langwierige Strategiepapiere erstellen, geht die Better KI GmbH einen anderen Weg. Mit über 350 erfolgreich umgesetzten Projekten zeigt der KI-Spezialist, wie der DACH-Mittelstand Geschäftsprozesse durch maßgeschneiderte KI-Agenten, Analytics und Automatisierungslösungen radikal effizienter gestalten kann.

Vom Konzept direkt ins Livesystem

„Der Mittelstand braucht kein IT-Kauderwelsch und keine endlosen Powerpoint-Präsentationen. Er braucht Systeme, die im echten Betrieb funktionieren und Mitarbeiter spürbar entlasten“, erklärt Marian Wurm, Gründer und Geschäftsführer der Better KI GmbH. Das Versprechen des Unternehmens ist ambitioniert, aber erprobt: Bereits nach 90 Tagen sind erste Ergebnisse im Betrieb sichtbar.

Das Portfolio von Better KI reicht von strategischer KI-Beratung und Potenzialanalysen bis hin zur schlüsselfertigen Integration eigener Plattform-Suites (Core, Analytics und Automation). Ob automatisierte Rechnungsverarbeitung, KI-gestützte Lead-Qualifizierung oder intelligente Chatbots im Kundenservice, die rund um die Uhr 70 Prozent der Anfragen autonom beantworten – die Anwendungsfälle sind direkt auf die Schmerzpunkte von KMUs zugeschnitten.

Datenschutz auf Enterprise-Niveau für KMUs

Ein kritisches Thema bei der Einführung von KI ist und bleibt der Datenschutz. Better KI setzt hier an, wo Standard-Tools an ihre Grenzen stoßen. Die implementierten Lösungen und Sprachmodelle (darunter Integrationen von führenden Modellen wie ChatGPT, Claude oder Gemini) agieren zu 100 Prozent DSGVO-konform. Alle Daten verbleiben in der Hand des Kunden und werden auf Servern in Deutschland oder der EU gehostet – ein Training der öffentlichen Modelle mit sensiblen Unternehmensdaten ist ausgeschlossen.

Die Antwort auf den Fachkräftemangel

In Zeiten des demografischen Wandels und akuten Fachkräftemangels bietet KI einen entscheidenden Hebel. Durch die Automatisierung von Routineaufgaben im Backoffice oder in der Logistik gewinnen bestehende Teams wieder wertvolle Zeit für kreative und wertschöpfende Kernaufgaben. Das Ergebnis sind nicht selten Senkungen der Prozesskosten um 30 bis 80 Prozent bei gleichzeitig gesteigerter Skalierbarkeit: Unternehmen können mehr Aufträge abwickeln, ohne die Belegschaft proportional vergrößern zu müssen.

Mit Standorten in Braunschweig, Münster und Bern setzt die Better KI GmbH zudem bewusst auf regionale Präsenz und persönliche Beratung auf Augenhöhe vor Ort, um den Mittelstand langfristig bei der digitalen Transformation zu begleiten.

Über Better KI GmbH:

Die Better KI GmbH ist ein führender KI-Dienstleister für den Mittelstand in der DACH-Region mit Standorten in Braunschweig, Münster und Bern. Das Unternehmen unterstützt KMUs dabei, das Potenzial von Künstlicher Intelligenz strategisch zu nutzen und durch messbare Automatisierung (KI-Agenten, Chatbots, Workflows) nachhaltige Wettbewerbsvorteile zu sichern. Neben dem wirtschaftlichen Erfolg engagiert sich Better KI durch die Förderung weltweiter sozialer und ökologischer Projekte über The Helping People Foundation.

Weitere Informationen unter: https://better-ki.com/

Pressekontakt:

Better KI GmbH

Berliner Str. 52j

38104 Braunschweig

Telefon: +49 (0) 531 213505 50

E-Mail: kontakt@better-ki.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Better KI GmbH

Herr Marian Wurm

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38104 Braunschweig

Deutschland

fon ..: 053121350550

web ..: https://better-ki.com/

email : kontakt@better-ki.com

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