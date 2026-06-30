Jazz & more-Auftakt mit Brazzo Brazzone und dem Lucia Fodde Quartett

Am 4. Juli 2026, startet Jazz & more. Von 11 bis 14 Uhr tritt die Band Brazzo Brazzone auf dem Hugo-Bork-Platz auf und um 16:30 Uhr Lucia Fodde im Quartett weiter. Der Eintritt ist jeweils kostenfrei.

Die beliebte Konzertreihe startet am Samstag in der Wolfsburger Innenstadt

Wolfsburg, 30.06.2026 – Am Samstag, 4. Juli 2026, startet die diesjährige Konzertreihe Jazz & more mit gleich zwei musikalischen Acts. Von 11 bis 14 Uhr tritt die Band Brazzo Brazzone mit anspruchsvoller und humorvoller Brass-Musik auf dem Hugo-Bork-Platz auf. Im Anschluss geht es um 16:30 Uhr mit dem Zusatzkonzert der bekannten italienischen Jazzmusikerin Lucia Fodde im Quartett weiter. Das Konzert von Brazzo Brazzone wird von der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg und das Sonderkonzert von der Italienischen Konsularagentur präsentiert. Der Eintritt ist jeweils kostenfrei.

Die 2012 von Jazz-Trompeter Daniel Zeinoun gegründete Italo-Brass-Band Brazzo Brazzone aus Hannover ist bereits zum fünften Mal bei Jazz & more zu Gast und sorgt mit ihrem modernen Sound sowie einem vielfältigen Stilmix aus Brass, Jazz, World Music und einer ordentlichen Portion Entertainment für beste Stimmung. Ihr farbenfrohes Auftreten – geprägt durch die markanten bunten Anzüge – sowie die unterhaltsame Bühnenshow versprechen einen musikalischen Farbtupfer bei Jazz & more.

„Seit mehreren Jahren ist Brazzo Brazzone ein fester Bestandteil von Jazz & more und begeistert das Publikum mit ihrer energiegeladenen Musik“, betont Frank Hitzschke, Bereichsleiter Citymanagement der WMG. „Mit ihrem unverwechselbaren Stil und ihrer großen musikalischen Vielfalt wird die Band in diesem Jahr für einen mitreißenden Auftakt der Konzertreihe sorgen.“

„Ciao Ragazzi! Wolfsburg darf sich auf unser neues Programm mit vielen frischen Songs freuen – laut, bunt und absolut tanzbar“, sagen Brazzo Brazzone. „Seit gefühlten 15-127 Jahren sind wir unterwegs, und dieses Jubiläum mit euch bei Jazz & more zu feiern, ist für uns etwas ganz Besonderes. Macht euch bereit für ein Feuerwerk aus Brass, Energie und guter Laune!“

„Jazz & more und die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg: Das passt seit vielen Jahren perfekt zusammen! Gemeinsam sorgen wir für unvergessliche Live-Erlebnisse in der Wolfsburger Innenstadt. Seien Sie dabei und genießen mit Brazzo Brazzone einen exzellenten Auftakt der 27. Auflage von Jazz & more am 4. Juli 2026“, so Silke Comberg, Direktorin der Region Wolfsburg.

Die Sängerin Lucia Fodde widmet sich mit ihrem Quartett dem Great American Songbook und präsentiert ein abwechslungsreiches Programm zu den großen Komponisten der Jazzgeschichte. Dabei verbindet sie Jazzstandards mit ausgewählten Stücken des brasilianischen Repertoires sowie eigenen Kompositionen. Mit ihrer internationalen Besetzung schlägt das Lucia Fodde Quartett eine stilvolle Brücke zwischen amerikanischer Jazztradition und brasilianischen Klangfarben und verspricht ein elegantes, vielseitiges Konzerterlebnis.

„Die Italienische Konsularagentur freut sich, im Rahmen der 27. Edition des Festivals Jazz & more die Zusammenarbeit mit der WMG fortzuführen und präsentiert das Sonderkonzert am 4. Juli mit der international bekannten Band von Lucia Fodde“, erklärt die Wolfsburger Konsularagentin Nadia Montagnino. „Wir laden alle Gäste zu einem Nachmittag mit italienischer Musikkunst und Lebensfreude ein.“

Die traditionsreiche Konzertreihe Jazz & more wird von der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) organisiert und findet in der Wolfsburger Innenstadt statt. Vom 4. Juli bis zum 15. August 2026 präsentieren verschiedene Jazz- und Bluesbands ihr musikalisches Können. Ein ergänzendes gastronomisches Angebot rundet das eintrittsfreie Konzerterlebnis unter freiem Himmel ab. Für den Besuch der Jazz & more-Konzerte ist keine Voranmeldung oder Reservierung notwendig. Es gilt freier Zugang und freie Platzwahl. Ein barrierefreier Zugang ist ebenfalls sichergestellt.

Die Konzertreihe Jazz & more im Überblick:

04. Juli 2026: Brazzo Brazzone

04. Juli 2026: Lucia Fodde Quartett (Sonderkonzert, ab 16:30 Uhr)

11. Juli 2026: Excelsior Jazzmen18. Juli 2026Red Onion Jazz Company

25. Juli 2026: Jazz2Jazz

01. August 2026: Saratoga Seven Jazzband

08. August 2026: Traditional Old Merry Tale Jazzband

15. August 2026: Orchester der Stadtwerke Wolfsburg (Sonderkonzert, 10:00 bis 12:00 Uhr)

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

WMG Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH

Frau Laura Preuss

Porschestraße 26

38440 Wolfsburg

Deutschland

fon ..: +49 5361 89994-56

web ..: https://www.wmg-wolfsburg.de

email : presse@wmg-wolfsburg.de

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vereint die vier Bereiche Wirtschaftsförderung, Marketing, Citymanagement und Tourismus mit dem Ziel der proaktiven Stadtentwicklung. Mit einem starken Netzwerk an lokalen und regionalen Partnern arbeitet die WMG unermüdlich daran, die Stadt Wolfsburg aktiv mitzugestalten. Alle Projekte und Aktivitäten der WMG richten sich nach den strategischen Grundpfeilern „Willkommen. Erleben. Investieren.“ aus. Zusammengeführt und in enger Abstimmung miteinander steigert die WMG so die Attraktivität Wolfsburgs ganzheitlich als Wirtschafts-, Wohn- und Reisestandort.

Pressekontakt:

WMG Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH

Frau Laura Preuss

Porschestraße 26

38440 Wolfsburg

fon ..: +49 5361 89994-56

email : presse@wmg-wolfsburg.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Pankreaskrebs mit Metastasen – warum die moderne Immunforschung neue Fragen stellt Roboverse Reply schließt das Forschungsprojekt AMADEUS erfolgreich ab