Brazzo Brazzone und Neue Welt zu Gast bei Jazz & more

Doppelkonzert zum Jubiläum des Wolfsburger Jazz-Festivals

Wolfsburg, 30.07.2024 – Am Samstag, 3. August 2024, können sich die Besucherinnen und Besucher beim sechsten von insgesamt sieben Terminen der beliebten Konzertreihe Jazz & more auf gleich zwei musikalische Acts in der Wolfsburger Innenstadt freuen. Von 11 bis 14 Uhr tritt die Band Brazzo Brazzone mit humorvoller und anspruchsvoller Brass-Musik auf dem Hugo-Bork-Platz auf. Im Anschluss geht es anlässlich des 25. Jubiläums von Jazz & more von 17 bis 19 Uhr mit dem Zusatzkonzert des Jazzorchesters Neue Welt weiter. Das Konzert von Brazzo Brazzone wird präsentiert von der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg. Der Eintritt ist kostenfrei.

Die 2012 von Jazz-Trompeter Daniel Zeinoun gegründete Italo-Brass-Band Brazzo Brazzone spielt bereits zum dritten Mal bei Jazz & more und sorgt mit ihrem modernen Sound und einem vielfältigen Stilmix aus Jazz, Soul, Funk, Rock, Latin und Balkan für gute Stimmung. Ihr farbenfrohes Auftreten, zu dem auch ihre zum Markenzeichen gewordenen bunten Anzüge zählen, und die unterhaltsame Bühnenshow versprechen einen musikalischen Farbtupfer bei Jazz & more.

„The World Brass Ensemble ist auch diesmal zu Gast in Wolfsburg in der Porschestraße! Da gehören wir auch hin – genau wie das Glasdach über uns, spannen wir über dem Publikum einen bunten Schirm an musikalischer Vielfältigkeit und Stilmixen auf. Brazzo Brazzone blickt auf stürmischen Applaus, herzliche Lacher und johlende Zugabe-Rufe in den letzten Jahren bei Jazz & more zurück und wird auch diesmal für ein farbenfrohes Highlight sorgen“, sagt Daniel Zeinoun, Bandleader von Brazzo Brazzone.

Seit über vierzig Jahren treffen sich im Jazzorchester Neue Welt erfahrene Musikerinnen und Musiker und der Jazznachwuchs, um die Tradition der großen Bands der Swing-Ära, des Modern Jazz, des Afro-kubanischen und brasilianischen Jazz weiter leben zu lassen. Gemeinsam spielen sie Musik des klassischen Swing-Repertoires, progressive Modern Jazz-Kompositionen sowie Samba, Bossa Nova und Afro-Kubanischen Jazz von Komponisten wie Duke Ellington, Benny Goodman oder Antônio Carlos Jobim. Auch auf Interpretationen bekannter Künstlerinnen und Künstler wie Ella Fitzgerald, Billie Holiday oder Frank Sinatra darf sich das Publikum freuen.

„Wie abwechslungsreich Jazz ist, haben uns bereits die vergangenen Konzerte von Jazz & more gezeigt. Auch mit Brazzo Brazzone und dem Jazzorchester Neue Welt erwartet das Publikum wieder vielseitige Musik und beste Stimmung unter dem Glasdach“, verspricht Frank Hitzschke, Bereichsleiter Citymanagement bei der WMG. „Wir freuen uns besonders, allen Zuhörerinnen und Zuhörern an diesem Samstag anlässlich des 25. Jubiläums von Jazz & more gleich zu zwei Konzerten einladen zu dürfen.“

Die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg sponsort den Auftritt von Brazzo Brazzone. Silke Comberg, Direktorin der Region Wolfsburg, erklärt: „Bereits zum 25. Mal begeistert die Konzertreihe Jazz & more Musikinteressierte aus nah und fern und schafft zugleich einen so liebenswerten Anlass, die Wolfsburger Innenstadt zu besuchen. Dabei steht die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg seit Jahren als Möglichmacherin für genau solche Erlebnisse an der Seite der Organisatoren. Seien auch Sie Teil der Jazz-Gemeinde, wenn am Samstag, den 3. August die Band Brazzo Brazzone für ein ganz außergewöhnliches Musikerlebnis sorgen wird.“

Die traditionsreiche Konzertreihe Jazz & more wird von der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) organisiert und findet bereits zum 25. Mal in der Wolfsburger Innenstadt statt. Vom 29. Juni bis zum 10. August 2024 geben verschiedene Jazz- und Bluesbands ihr musikalisches Können zum Besten. Ein ergänzendes Catering-Angebot rundet das kostenfreie Konzerterlebnis unter freiem Himmel ab. Für den Besuch der Jazz & more-Konzerte ist keine Voranmeldung oder Reservierung notwendig. Es gilt freier Zugang und freie Platzwahl. Ein barrierefreier Zugang ist ebenfalls sichergestellt.

Die Konzertreihe Jazz & more im Überblick:

03. August 2024: 11 bis 14 Uhr, Brazzo Brazzone; 17 bis 19 Uhr: Jazzorchester Neue Welt (_Zusatzkonzert)_

10. August 2024: 11 bis 13 Uhr, Orchester der Stadtwerke Wolfsburg e. V. (_Zusatzkonzert)_

