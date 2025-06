Jazz & more-Auftakt mit Saratoga Seven Jazzband

Die beliebte Konzertreihe startet am Samstag in der Wolfsburger Innenstadt

Wolfsburg, 30.06.2025 – Am Samstag, 5. Juli 2025, startet die diesjährige Konzertreihe Jazz & more mit dem Auftritt der Saratoga Seven Jazzband. Von 11 bis 14 Uhr erwartet die Besucherinnen und Besucher erstklassiger Oldtime-Jazz auf dem Hugo-Bork-Platz. Präsentiert wird das Konzert von der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg. Der Eintritt ist kostenfrei.

Die Saratoga Seven Jazzband wurde 1973 gegründet und ist eine feste Größe in der norddeutschen Dixieland-Szene. Die Formation spielt die New Orleans-Musik und den Blues der Jazzbegründer wie Louis Armstrong und Kid Ory, oft im Stil der eigenen Vorbilder aus den 50er Jahren, Chris Barber oder der Dutch Swing College Band. Drei Sänger in der Band sorgen dafür, dass Schlager aus Jazz-Revuen der goldenen Swing-Zeit oder aus Filmen willkommene Kontraste zur Instrumentalmusik liefern. Viele nationale und internationale Auftritte wie in New Orleans, England, Frankreich und Schweden machten die Gruppe weit über die Grenzen Norddeutschlands bekannt.

„Seit vielen Jahren ist die Saratoga Seven Jazzband ein fester Bestandteil von Jazz & more und begeistert das Publikum mit ihrer schwungvollen Musik“, betont Frank Hitzschke, Bereichsleiter Citymanagement der WMG. „Durch ihren unverwechselbaren Sound wird die Band auch in diesem Jahr für einen mitreißenden Auftakt der Konzertreihe sorgen und ein musikalisches Highlight bieten, das niemand verpassen sollte.“

„Unser Auftritts-Sommerkalender ist auch in diesem Jahr gut gefüllt. Ein Highlight für uns ist allerdings, wie in jedem Jahr, das Konzert in Wolfsburg unter dem Glasdach“, freut sich Horst „Pops“ Popanda, Klarinettist der Saratoga Seven Jazzband.

Die traditionsreiche Konzertreihe Jazz & more wird von der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) organisiert und findet bereits zum 26. Mal in der Wolfsburger Innenstadt statt. Vom 5. Juli bis zum 16. August 2025 geben verschiedene Jazz- und Bluesbands ihr musikalisches Können zum Besten. Ein ergänzendes Catering-Angebot rundet das kostenfreie Konzerterlebnis unter freiem Himmel ab. Für den Besuch der Jazz & more-Konzerte ist keine Voranmeldung oder Reservierung notwendig. Es gilt freier Zugang und freie Platzwahl. Ein barrierefreier Zugang ist ebenfalls sichergestellt.

Die Konzertreihe Jazz & more im Überblick:

05. Juli 2025: Saratoga Seven Jazzband

12. Juli 2025: Excelsior Jazzmen

19. Juli 2025: Traditional Old Merry Tale Jazzband

26. Juli 2025: Red Onion Jazz Company

02. August 2025: Ellingtones

09. August 2025: Brazzo Brazzone

09. August 2025: Luca Ciarla „Stringology“ (Sonderkonzert, ab 16 Uhr)

16. August 2025: Orchester der Stadtwerke Wolfsburg (Sonderkonzert, 11 bis 13 Uhr)

