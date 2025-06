Öffentliche Stadtführungen im Juli und August

Architektur, Technik und Natur in Wolfsburg

Wolfsburg, 20.06.2025 – Die Sommermonate Juli und August bieten die passenden Bedingungen, um Wolfsburg zu Fuß oder mit dem Rad zu erkunden. Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) lädt mit ihrem aktuellen Stadtführungsprogramm dazu ein, die Stadt aus neuen Perspektiven kennenzulernen – von architektonischen Highlights über Technikgeschichte bis zu familienfreundlichen Mitmachformaten. Die Führungen sind online unter www.wolfsburg-erleben.de oder im Wolfsburg Store inkl. Tourist-Information buchbar.

„Der Sommer ist ideal, um Wolfsburg aktiv zu entdecken. Mit unseren Führungen verbinden wir Information, Bewegung und Spaß – für Gäste wie Einheimische“, erklärt Christoph Kaufmann, Leiter Wolfsburg Store und Tourist-Information der WMG.

Den Auftakt zu den Stadtführungen im Juli und August macht am 5. Juli 2025 um 10 Uhr die Architektur-Führung „Meisterwerk phaeno: Zaha Hadids Vision entdecken“. Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des phaeno gibt diese spannende Einblicke in das von der Stararchitektin entworfene Wissenschaftsmuseum und lädt dazu ein, das Meisterwerk aus nächster Nähe zu erleben und hinter die Geheimnisse der beeindruckenden Konstruktion zu blicken.

Am 6. Juli 2025 finden die Teilnehmenden bei der Familienführung „Expedition Schleuse: Ein Mitmach-Abenteuer“ um 11 Uhr heraus, wie die Schleuse Sülfeld funktioniert und warum sie für den Schiffsverkehr unverzichtbar ist. Das Knüpfen von Seemannsknoten und zu lösende Rätsel animieren die kleinen Tourgäste eineinhalb Stunden lang zum aktiven Lernen und Mitmachen. Mit etwas Glück können die Teilnehmenden sogar einen Schleusenvorgang aus nächster Nähe miterleben.

Weiter geht es am 27. Juli 2025 um 10 Uhr mit der Fahrradtour „Sieben Berge: Über Berg und Tal durch die Stadt“. Die Tour eignet sich für alle, die gerne mit dem Fahrrad oder E-Bike abseits der üblichen Wege unterwegs sind. Auf abwechslungsreicher Strecke geht es mit einer Mischung aus Aktivität, geschichtlichen Infos, Anekdoten und Aussichtspunkten über Wolfsburgs „Berge“. Ein Highlight ist der Panoramablick vom Klieversberg über die Stadt.

Den Abschluss der Stadtführungen im Juli und August bildet die Führung „Sülfelder Schleuse: Wunderwerk Technik erleben“ am 31. August 2025 um 14 Uhr. Technikbegeisterte erhalten bei diesem informativen Rundgang spannende Einblicke in die Geschichte und die Funktionsweise der Sülfelder Schleuse, die den Schiffsverkehr nach Wolfsburg brachte, sowie Wissenswertes zu den unterschiedlichen Schleusentypen. Mit etwas Glück können die Teilnehmenden auch einen Schleusenvorgang aus nächster Nähe miterleben.

Darüber hinaus besteht jeden Samstag und Sonntag um 11 Uhr die Möglichkeit, Wolfsburg im Rahmen der Stadtführung „Innenstadt: Wolfsburgs Zentrum zu Fuß erleben“ zu erkunden. Die kompakten Rundgänge durch die Innenstadt vermitteln in eineinhalb Stunden auf anschauliche Weise Wissenswertes über Wolfsburgs Entwicklung, Architektur und grüne Oasen inmitten des Stadtzentrums. Es geht beispielsweise zu den sogenannten Höfen, dem Kunstmuseum Wolfsburg, dem Alvar-Aalto-Kulturhaus und dem historischen Stadtteil Alt Heßlingen. Durch die kurzfristige Anmeldung bis 15 Minuten vor Tourbeginn eignen sich diese Führungen besonders für Kurzentschlossene.

Eine detaillierte Übersicht aller öffentlichen Führungen ist online unter www.wolfsburg-erleben.de/oeffentliche-stadtfuehrungen-in-wolfsburg zu finden. Tickets sind für Erwachsene ab 7 Euro erhältlich. Kinder können abhängig vom Alter und der jeweiligen Führung zu einem vergünstigten Preis oder kostenfrei teilnehmen. Für Familien gibt es attraktive Sonderkonditionen in Form von Familientickets.

Alle Führungen sind auch exklusiv und individuell für Gruppen zu einem anderen Termin buchbar.

Reguläre Öffnungszeiten des Wolfsburg Store inkl. Tourist-Information (Willy-Brandt-Platz 4, gegenüber dem Hauptbahnhof):

Montag bis Samstag: 09:00 bis 18:00 Uhr

Sonntag: 10:00 bis 13:00 Uhr

Feiertag: geschlossen

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

WMG Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH

Frau Antonia Müller

Porschestraße 26

38440 Wolfsburg

Deutschland

fon ..: +49 5361 89994-56

web ..: https://www.wmg-wolfsburg.de

email : presse@wmg-wolfsburg.de

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vereint die vier Bereiche Wirtschaftsförderung, Marketing, Citymanagement und Tourismus mit dem Ziel der proaktiven Stadtentwicklung. Mit einem starken Netzwerk an lokalen und regionalen Partnern arbeitet die WMG unermüdlich daran, die Stadt Wolfsburg aktiv mitzugestalten. Alle Projekte und Aktivitäten der WMG richten sich nach den strategischen Grundpfeilern „Willkommen. Erleben. Investieren.“ aus. Zusammengeführt und in enger Abstimmung miteinander steigert die WMG so die Attraktivität Wolfsburgs ganzheitlich als Wirtschafts-, Wohn- und Reisestandort.

