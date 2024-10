Vielfältige Stadtführungen bis zum Ende des Jahres

Entdeckungsreisen von Architektur bis Natur

Wolfsburg, 01.10.2024 – Die öffentlichen Stadtführungen der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) bieten die Möglichkeit für abwechslungsreiche Entdeckungsreisen durch Wolfsburg. Die Erlebnistouren von Oktober bis Dezember bieten von faszinierenden Architektur-Highlights über naturverbundene Fahrradtouren bis hin zu historischen Einblicken in die Stadtgeschichte für jeden das passende Erlebnis. Auch die beliebten Weihnachtsmarktführungen sind pünktlich zum Start der Weihnachtszeit wieder im Programm. Die Führungen sind online unter www.wolfsburg-erleben.de oder im Wolfsburg Store inkl. Tourist-Information buchbar.

Christoph Kaufmann, Leiter Wolfsburg Store und Tourist-Information der WMG, freut sich, Besucherinnen und Besucher wie auch Wolfsburgerinnen und Wolfsburger gleichermaßen willkommen zu heißen: „Wolfsburg ist eine Stadt, die viele spannende Facetten zu bieten hat und am besten lässt sich diese Vielfalt bei einer geführten Tour entdecken. Unsere Gästeführerinnen und Gästeführer teilen nicht nur ihr Wissen, sondern vermitteln auch die besondere Atmosphäre und das Lebensgefühl Wolfsburgs.“

Den Auftakt zu den letzten Stadtführungen des Jahres 2024 macht am 6. Oktober 2024 um 10 Uhr die Fahrradtour „NaturWege“, die auf einer Strecke von rund 13 km durch die Innenstadt, vorbei am Schillerteich und dem Allersee bis hin zum Schloss Wolfsburg führt. Während der Tour zu Wolfsburgs grünen Oasen erleben die Teilnehmenden die Vielfalt von Kunst, Kultur und Natur hautnah.

Wolfsburg hat einige architektonische Highlights zu bieten. Daher widmet sich am 13. Oktober 2024 die Gebäudeführung „MeisterWerk phaeno“ um 10 Uhr dem Werk der Star-Architektin Zaha Hadid und ihrem beeindruckenden Wissenschaftsmuseum phaeno – ein Muss für Architekturbegeisterte.

Weiter geht es am 20. Oktober 2024 um 10 Uhr mit der Führung „SülfelderSchleuse“. Technikbegeisterte erhalten bei diesem informativen Rundgang spannende Einblicke in die Geschichte und die Funktionsweise der Sülfelder Schleuse, die den Schiffsverkehr nach Wolfsburg brachte, sowie Wissenswertes zu den unterschiedlichen Schleusentypen. Mit etwas Glück können die Teilnehmenden sogar einen Schleusenvorgang aus nächster Nähe miterleben.

Mit dem Start der Weihnachtszeit sind auch die beliebten Weihnachtsmarktführungen „HoHoHoch“ wieder Teil des Stadtführungsprogramms. Am 28. November sowie am 5., 12. und 19. Dezember 2024 geht es für die Teilnehmenden um 17 Uhr zunächst auf das Dach des Rathauses, wo nicht nur ein besonderer Panoramablick über das weihnachtlich erleuchtete Wolfsburg und seine Wahrzeichen wartet, sondern die Gästeführerinnen und Gästeführer auch spannende Infos zur Stadt mit der Gruppe teilen. Anschließend geht es weiter auf den Wolfsburger Weihnachtsmarkt mit einem Gastro-Coupon, um den Abend mit einem Getränk oder einem Snack ausklingen zu lassen. Die Führung eignet sich auch für Team-Weihnachtsfeiern.

Darüber hinaus besteht jeden Samstag und Sonntag um 11 Uhr die Möglichkeit, Wolfsburg im Rahmen der Stadtführung „InnenStadt“ zu erkunden. Der gemütliche Rundgang durch die Wolfsburger Innenstadt mit exklusiven Einblicken in die junge Geschichte der Stadt und die vielen kulturellen und architektonischen Highlights führt auf ca. 3 km unter anderem entlang der Porschestraße zum Kunstmuseum und den historischen Höfen. Durch die kurzfristige Anmeldung bis 15 Minuten vor Tourbeginn eignen sich diese Führungen besonders für Kurzentschlossene.

Eine detaillierte Übersicht aller öffentlichen Führungen ist online unter www.wolfsburg-erleben.de/oeffentliche-stadtfuehrungen-in-wolfsburg zu finden. Alle Touren dauern rund eineinhalb Stunden. Die Anmeldung erfolgt bis 48 Stunden vor Führungsstart. Eine Ausnahme bilden lediglich die Führungen „InnenStadt“ mit ihrer auch kurzfristigen Buchbarkeit. Tickets sind für Erwachsene ab 7 Euro und für Kinder ab 4 Euro erhältlich. Für Familien gibt es attraktive Sonderkonditionen in Form von Familientickets. Alle Führungen sind auch exklusiv und individuell für Gruppen zu einem anderen Termin buchbar.

Reguläre Öffnungszeiten der Tourist-Information im Wolfsburg Store (Willy-Brandt-Platz 4, gegenüber dem Hauptbahnhof):

Montag bis Samstag 09:00 bis 18:00 Uhr

Sonntag 10:00 bis 15:00 Uhr

