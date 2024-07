Öffentliche Stadtführungen im August 2024

Vielfältige Erlebnistouren durch Wolfsburg

Wolfsburg, 22.07.2024 – Die Stadtführungen und „Wolfsburg erleben“-Thementage der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) bieten die Möglichkeit für abwechslungsreiche Entdeckungsreisen durch Wolfsburg. Bei den Erlebnistouren im August stehen vor allem Aktivitäten an der frischen Luft und in der Natur im Fokus, die den Teilnehmenden einen facettenreichen Blick auf die unterschiedlichen Freizeitangebote Wolfsburgs ermöglichen. Die Führungen sind online unter www.wolfsburg-erleben.de oder im Wolfsburg Store inkl. Tourist-Information buchbar.

„Der Sommer ist da und mit ihm ein abwechslungsreiches Stadtführungsprogramm, das Kunst, Kultur und Natur vereint. Besonders diejenigen, die die schönste Zeit des Jahres zu Hause verbringen, können mit den Stadtführungen auch in der eigenen Heimatstadt noch Neues entdecken“, erklärt Christoph Kaufmann, Leiter Wolfsburg Store und Tourist-Information der WMG.

Den Auftakt bildet am 3. August 2024 um 10 Uhr die Fahrradtour „NaturWege“. Für alle Naturliebhabende bietet die Führung eine einzigartige Möglichkeit, Wolfsburgs grüne Oasen zu entdecken. Die Tour startet am Wolfsburg Store gegenüber vom Hauptbahnhof und führt unter anderem durch die Innenstadt, vorbei am Schillerteich und entlang des Allersees. Nach einer kurzen Pause geht es unter anderem weiter zum Schloss Wolfsburg.

Am 11. August 2024 um 10 Uhr erhalten Technikbegeisterte bei der Führung „SülfelderSchleuse“ spannende Einblicke in die Geschichte und die Funktionsweise des Schleusenhubwerks in Sülfeld, das den Schiffsverkehr nach Wolfsburg brachte. Mit etwas Glück können die Teilnehmenden sogar einen Schleusenvorgang aus nächster Nähe miterleben.

Erstmalig Teil des Stadtführungsprogramms ist am 18. August 2024 um 10 Uhr die Familientour „GeoPark Family“. Die spielerische Reise entlang des Geopfades am Klieversberg eignet sich für die ganze Familie und verspricht ein gemeinsames Abenteuer mit spannenden und lehrreichen Einblicken für Groß und Klein.

Der AfterWork-Rundgang „BeachTime“ am 22. August um 17 Uhr eignet sich für alle, die einen langen Arbeitstag gemütlich und gleichzeitig erlebnisreich ausklingen lassen wollen. Nach einem entspannten Rundgang durch den Allerpark kann der Feierabend in netter Gesellschaft mit einem kühlen Getränk in der Hand und Seeblick an der WakePark-Beachbar genossen werden.

Weiter geht es am 23. August 2024 um 13 Uhr mit einem Klassiker, der „WerkTour“. Die Kombination aus klassischem Stadtrundgang und einer Rundfahrt mit der Panoramabahn durch das Volkswagen-Werk ermöglicht den Teilnehmenden hautnah zu erleben, wie ein Auto entsteht und wie Volkswagen die Entwicklung der Stadt geprägt hat.

Eine besonders erfrischende Möglichkeit Wolfsburg zu erkunden, ist die Wanderung „NaturQuellen“ durch den Wolfsburger Stadtwald am 25. August 2024. Die Tour ermöglicht eine kleine Auszeit inmitten der Natur und führt durch das Hasselbachtal zu den zahlreichen Brunnen und Quellen, an denen man sich während der Tour erfrischen kann. Teilnehmende erhalten spannende Informationen zur Trinkwasserversorgung der Stadt Wolfsburg, den unterschiedlichen Quellen und Brunnen und besonderen Tier- und Pflanzenarten im Stadtwald.

Zusätzlich bietet sich jeden Samstag und Sonntag um 11 Uhr die Möglichkeit, bei der Turnusführung „InnenStadt“ Wolfsburg auf einem Rundgang zu entdecken. Durch eine kurzfristige Buchbarkeit bis 15 Minuten vor Tourstart eignen sich diese Führungen besonders für Kurzentschlossene.

Eine detaillierte Übersicht aller öffentlichen Führungen ist online unter www.wolfsburg-erleben.de/oeffentliche-stadtfuehrungen-in-wolfsburg zu finden. Tickets sind für Erwachsene ab 7 Euro und für Kinder ab 4 Euro erhältlich. Für Familien gibt es attraktive Sonderkonditionen in Form von Familientickets.

Alle Führungen können auch exklusiv und individuell für Gruppen zu einem anderen Termin gebucht werden.

Neben den öffentlichen Stadtführungen bietet sich als besonderes Highlight im August im Rahmen der „Wolfsburg erleben“-Thementage die Gelegenheit, gleich einen ganzen Tag lang verschiedene Freizeitangebote Wolfsburgs zu besuchen.

Unter dem Thema „Faszination Auto“ können sich Teilnehmende am 22. August 2024 von 09:45 bis 15:15 Uhr auf eine WerkTour, einen Besuch in der Autostadt und eine Führung durch das AutoMuseum Volkswagen freuen.

Am 29. August 2024 geht es mit dem Thementag „Sportliches Wolfsburg“ von 11 bis 16:30 Uhr in den Allerpark mit all seinen vielfältigen Freizeiteinrichtungen wie beispielsweise der Volkswagen Arena, der B’MOOVD Sportsbar & Bowling oder dem WakePark Wolfsburg.

Tickets sind für 15 Euro pro Person erhältlich und können online unter www.wolfsburg-erleben.de/thementage gebucht werden.

Reguläre Öffnungszeiten des Wolfsburg Store inkl. Tourist-Information (Willy-Brandt-Platz 4, gegenüber dem Hauptbahnhof):

Montag bis Samstag 09:00 bis 18:00 Uhr

Sonntag 10:00 bis 15:00 Uhr

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

WMG Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH

Frau Katharina Preihs

Porschestraße 26

38440 Wolfsburg

Deutschland

fon ..: 05361 8999456

web ..: http://wmg-wolfsburg.de

email : presse@wmg-wolfsburg.de

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vereint die vier Bereiche Wirtschaftsförderung, Marketing, Citymanagement und Tourismus mit dem Ziel der proaktiven Stadtentwicklung. Mit einem starken Netzwerk an lokalen und regionalen Partnern arbeitet die WMG unermüdlich daran, die Stadt Wolfsburg aktiv mitzugestalten. Alle Projekte und Aktivitäten der WMG richten sich nach den strategischen Grundpfeilern „Willkommen. Erleben. Investieren.“ aus. Zusammengeführt und in enger Abstimmung miteinander steigert die WMG so die Attraktivität Wolfsburgs ganzheitlich als Wirtschafts-, Wohn- und Reisestandort.

