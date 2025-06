Jazz & more 2025

Kostenfreies Musikerlebnis in der Wolfsburger Innenstadt

Wolfsburg, 25.06.2025 – Am 5. Juli 2025 startet die diesjährige Konzertreihe Jazz & more. Bereits zum 26. Mal in Folge veranstaltet die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) die Traditionsveranstaltung in der Wolfsburger Innenstadt. Bis zum 16. August 2025 sorgen jeden Samstagverschiedene Jazz- und Bluesbands an insgesamt sieben Konzerttagen für abwechslungsreichen Musikgenuss. Die kostenfreien Konzerte finden jeweils von 11 bis 14 Uhr unter dem Glasdach auf dem Hugo-Bork-Platz statt.

Eröffnet wird die Veranstaltungsreihe durch die Saratoga Seven Jazzband. An den folgenden Samstagen können sich Musikliebhaber außerdem auf die Excelsior Jazzmen, die Traditional Old Merry Tale Jazzband, die Red Onion Jazz Company, die Ellingtones und Brazzo Brazzone sowie einem Sonderkonzert des von Luca Ciarla geleiteten Trios „Stringology“ freuen. Den klangvollen Abschluss bildet ein weiteres Sonderkonzert des Orchesters der Stadtwerke Wolfsburg. Zusätzlich zu den musikalischen Highlights rundet ein Catering-Angebot das Konzerterlebnis unter freiem Himmel ab.

„Mit großer Freude blicken wir auf die 26. Ausgabe unserer Konzertreihe Jazz & more, die auch in diesem Jahr wieder das kulturelle Sommerprogramm bereichert. Die Veranstaltung hat sich über die Jahre hinweg zu einer festen Größe entwickelt und stärkt zugleich die Innenstadt“, betont WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer.

„Ob Dixieland, Oldtime-Jazz, Pop-Jazz-Klassiker oder Swing – die Konzerte versprechen eine bunte Variation an Jazz-Stilen, die in diesem Jahr erfreulicherweise noch um zwei Sonderkonzerte ergänzt werden konnten“, so Frank Hitzschke, Bereichsleiter Citymanagement der WMG. „Wie alle Veranstaltungen der WMG ist auch der Besuch von Jazz & more kostenfrei. Hierfür bedanken wir uns insbesondere bei unseren Sponsoren.“

Für den Besuch der Jazz & more-Konzerte ist keine Voranmeldung oder Reservierung notwendig. Es gilt freier Zugang und freie Platzwahl. Ein barrierefreier Zugang ist ebenfalls sichergestellt.

Die Konzertreihe Jazz & more im Überblick:

05. Juli 2025: Saratoga Seven Jazzband

12. Juli 2025: Excelsior Jazzmen

19. Juli 2025: Traditional Old Merry Tale Jazzband

26. Juli 2025: Red Onion Jazz Company

02. August 2025: Ellingtones

09. August 2025: Brazzo Brazzone

09. August 2025: Luca Ciarla „Stringology“ (Sonderkonzert, ab 16 Uhr)

16. August 2025: Orchester der Stadtwerke Wolfsburg (Sonderkonzert, 11 bis 13 Uhr)

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

WMG Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH

Frau Antonia Müller

Porschestraße 26

38440 Wolfsburg

Deutschland

fon ..: +49 5361 89994-56

web ..: https://www.wmg-wolfsburg.de

email : presse@wmg-wolfsburg.de

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vereint die vier Bereiche Wirtschaftsförderung, Marketing, Citymanagement und Tourismus mit dem Ziel der proaktiven Stadtentwicklung. Mit einem starken Netzwerk an lokalen und regionalen Partnern arbeitet die WMG unermüdlich daran, die Stadt Wolfsburg aktiv mitzugestalten. Alle Projekte und Aktivitäten der WMG richten sich nach den strategischen Grundpfeilern „Willkommen. Erleben. Investieren.“ aus. Zusammengeführt und in enger Abstimmung miteinander steigert die WMG so die Attraktivität Wolfsburgs ganzheitlich als Wirtschafts-, Wohn- und Reisestandort.

