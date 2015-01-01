Mittelstand trifft Politik: Betriebsbesichtigung bei Neuland setzt Zeichen für regionale Wirtschaftskraft

Politik trifft Mittelstand im Herzen Deutschlands

Die Neuland GmbH & Co. KG öffnete am vergangenen Donnerstag ihre Türen für hochrangige Vertreter aus Politik und sowie der Wirtschaft. Im Fokus des Besuchs standen der direkte Austausch über die Zukunft des regionalen Mittelstands sowie die Besichtigung der modernen Produktionsanlagen am traditionsreichen Standort in Eichenzell.

Seit 58 Jahren ist Neuland fest im Landkreis Fulda verwurzelt und hat sich als international führender Hersteller von Werkzeugen für Seminare, Workshops und kreatives Arbeiten etabliert. Das Portfolio reicht von hochwertigen Markern und Flipcharts bis hin zu spezialisierten Pinnwänden. Marc Schulze, der im Juni 2025 die Geschäftsführung übernahm, erläuterte den Gästen die strategische Ausrichtung: „Wir produzieren analoge Werkzeuge für die Kollaboration und treiben gleichzeitig die digitale Transformation aktiv voran.“ Ein wesentlicher Erfolgsfaktor seien dabei die knapp 100 Mitarbeiter, deren teils jahrzehntelange Betriebstreue die Stabilität des Unternehmens unterstreiche.

Politische Prominenz würdigt Standorttreue

Der Landtagsabgeordnete Sebastian Müller (CDU) und Eichenzells Bürgermeister Johannes Rothmund (CDU) begleiteten die Delegation. In ihren Grußworten hoben sie die Bedeutung von Neuland als Arbeitgeber und Innovationsmotor hervor. Rothmund betonte dabei insbesondere die Attraktivität Eichenzells als Standort für wachstumsstarke Gewerbebetriebe.

Die anschließende Führung durch die Produktionshallen, geleitet von Karin Gutmann und Marko Kollmann, bot exklusive Einblicke in die Fertigungstiefe des Unternehmens. Neuland produziert neben Moderationskoffern, Karten sowie Papier- und Schreibblöcke komplett im eigenen Haus – teilweise auf eigens entwickelten Maschinen, um spezifische Patente umzusetzen. Produkte, wie Whiteboards, Pinnwände, FlipCharts sowie Marker sind jedoch die Hauptbestandteile der geschäftlichen Aktivitäten der Firma Neuland, wofür sie ihre Bekanntheit am Markt erreichten.

Dialog im „Playground“ – Wertschätzung für den Mittelstand

Florian Wehner, Kreisvorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsunion Fulda (MIT), unterstrich die Relevanz des Termins: „Diese regelmäßigen Betriebsbesichtigungen sind ein wichtiges Signal der Wertschätzung für unsere Mittelständler im Kreis Fulda. Hier wird die Basis unserer wirtschaftlichen Stärke sichtbar.“

Den Abschluss der Veranstaltung bildete ein gemeinsames „Get-together“ im sogenannten „Playground“. Dieser Veranstaltungsraum wird von Neuland sowohl intern als Kantine als auch extern für professionelle Workshops genutzt. Bei Speisen und Getränken bot der Rahmen Raum für einen intensiven Austausch: In lockerer Atmosphäre vertieften Mitarbeiter, Politiker und Wirtschaftsvertreter die Themen des Tages und festigten die regionalen Netzwerke.

Mit einer Exportquote von rund 20 bis 30 Prozent sind die Produkte „Made in Eichenzell“ weltweit gefragt, während der Kernmarkt mit bis zu 80 Prozent weiterhin in Deutschland liegt. Um diese Marktposition langfristig zu sichern, setzt Neuland konsequent auf die Ausbildung von Nachwuchskräften in den Bereichen E-Commerce, Verwaltung und Logistik.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Neuland GmbH & Co. KG

Herr Markus Ross

Am Kreuzacker 7

36124 Eichenzell

Deutschland

fon ..: +49 (0) 6659 88-470

web ..: http://www.neuland.com

email : markus.ross@neuland.com

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