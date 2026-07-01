Neuland übernimmt den Exklusivvertrieb der beliebten Zuschneidehilfen „Karl & Karlchen“

Die Näh-Gadgets „Karl & Karlchen“ wandern unter das Dach von Neuland. Seit dem 01. Juli 2026 steuert das renommierte Unternehmen das Marketing und den Vertrieb der beliebten Zuschneidehilfe exklusiv.

Frischer Wind für die DIY- und Näh-Community: Die cleveren Näh-Gadgets „Karl & Karlchen“ wandern vollständig unter das Dach der Neuland GmbH & Co. KG. Seit dem 01. Juli 2026 steuert das renommierte Unternehmen aus dem hessischen Eichenzell das Marketing und den Vertrieb der beliebten Zuschneidehilfe exklusiv. Das Produkt, das in den vergangenen zehn Jahren über verschiedene Online-Kanäle eine treue Fangemeinde erobert hat, wird ab sofort zentral über einen eigenen, optimierten Onlineshop vertrieben.

Vom privaten Nähzimmer auf den gesamten Markt

Die Entstehungsgeschichte von „EinfachKarl“ ist ein echtes Familienprojekt mit einer großen Portion Erfindergeist. Im Jahr 2017 schied die Gesellschafterin Sabine Neuland aus dem operativen Geschäft der Firma Neuland aus. In ihrer neu gewonnenen Freizeit nahm sie ein altes Hobby wieder auf: das Schneidern. Schnell stellte sie fest, dass das exakte und mühsame Anzeichnen der Nahtzugaben wertvolle Kreativzeit rauben. Die Idee für einen unkomplizierten Helfer war geboren.

Zusammen mit ihrem Vater Erich Neuland – der in der Region und im Unternehmen seit jeher für seinen genialen Tüftlergeist bekannt ist – machte sie sich an die Arbeit. Was ursprünglich als smarter Prototyp für den reinen Eigengebrauch gedacht war, entwickelte sich nach ersten, enthusiastischen Tests im Kreis der Hobbyschneider schnell zum Geheimtipp für den gesamten Markt. Fortan entwickelte sich das Produkt in der Szene der Hobbyschneider zu einer echten Erfolgsgeschichte, die ab jetzt im Hause Neuland seine Fortsetzung findet.

Die Technik: Clever, magnetisch und präzise

Das Prinzip hinter „EinfachKarl“ ist so einfach wie genial: Das Tool besteht aus leichtem, glasperlengestrahltem Aluminium und ist mit einem extra starken Magneten ausgestattet.

* Sicherer Halt: Der Magnet fixiert das Werkzeug im Handumdrehen direkt an der Klinge einer Schere (oder in der Variante „Karlchen“ am Rollschneider).

* Individuelle Skalierung: Ein verstellbares Führungsschwert, das parallel zur Schneide verläuft, lässt sich über eine Stellschraube exakt auf die gewünschte Breite der Nahtzugabe (von 0,7 cm bis zu 6 cm) einstellen.

* Flüssiger Arbeitsablauf: Beim Schneiden wird das Schwert einfach an der Kante des Schnittmusters entlanggeführt – die Schere schneidet den Stoff automatisch mit der gewählten Nahtzugabe zu.

Alle Vorteile auf einen Blick

Für die Hobbynähszene bietet das Tool handfeste Erleichterungen im kreativen Alltag:

* Enorme Zeitersparnis: Das zeitintensive Anzeichnen der Nahtzugaben mit Kreide oder Kopierrad auf dem Stoff entfällt komplett.

* Maximale Präzision: Gleichmäßige Abstände rund um das gesamte Schnittteil garantieren exakt passende Nähte beim späteren Zusammenfügen.

* Flexibilität: Geeignet für Rechts- und Linkshänderscheren, mit einem Handgriff angebracht und genauso schnell wieder von der Schere oder dem Rollschneider entfernt.

* Nachhaltige Qualität: Gefertigt aus robusten, langlebigen Materialien steht das Tool für den Qualitätsanspruch, den man aus dem Hause Neuland kennt.

Voller Fokus im neuen Onlineshop

Mit dem Exklusivvertrieb durch die Neuland GmbH & Co. KG schließt sich ein Kreis. Die Marke „EinfachKarl“ erhält durch die professionelle Infrastruktur des Eichenzeller Unternehmens eine neue, starke Plattform. Nähbegeisterte finden das Original-Tool sowie passendes Zubehör ab sofort gebündelt und mit schnellen Lieferzeiten im altbekannten Onlineshop unter www.einfachkarl.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Neuland GmbH & Co. KG

Herr Markus Ross

Am Kreuzacker 7

36124 Eichenzell

Deutschland

fon ..: 0665988470

web ..: https://www.neuland.com

email : markus.ross@neuland.com

Über die Neuland GmbH & Co. KG

Die Neuland GmbH & Co. KG mit Sitz im hessischen Eichenzell ist ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von hochwertigem Moderations- und Visualisierungsequipment. Als familiengeführtes Traditionsunternehmen produziert Neuland in eigenen Werkstätten innovative Werkzeuge wie Marker, FlipCharts und Workshop-Systeme, die partizipative Lernformate und lebendigen Dialog fördern. Mit rund 100 Mitarbeitern steht das Unternehmen für Qualität „Made in Germany“, nachhaltige Produktkonzepte und die Leidenschaft für kreative Zusammenarbeit.

Pressekontakt:

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Herr Markus Ross

Am Kreuzacker 7

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