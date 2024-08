Mobeye PowerGuard – mehr als nur ein Stromausfallmelder

Der Mobeye PowerGuard CM4100 ist einer der weltweit meist verkauften Stromausfall- und Fehlermelder. Einfach zu verstehen, zuverlässig und kompakt.

Die bewährten Einsatzmöglichkeiten reichen von der Überwachung von Geldautomaten, Ladeschränken, Pumpen, Kühl- und Gefrierschränken, hin bis zu Serverräumen. Doch den CM4100 einfach nur als Stromausfallmelder zu sehen, das ist eine Unterschätzung der vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten. Denn der PowerGuard verfügt über zwei NO/NC Eingänge. Dadurch können zusätzliche Sensoren und Kontakte an die Alarmeingänge angeschlossen werden.

Mobeye Brandkommunikationskit – die Meldeanlage für funkvernetzte Ei Rauch-/Wärme-/CO Detektoren

Das Mobeye Brandkommunikationskit besteht aus dem bewährten Mobeye Alarmmelder CM4100 und dem Ei428RF Relaismodul. Funkwarnmelder der Marke Ei werden mit dem Relaismodul gekoppelt, dieses ist mit dem Alarmmelder per Draht verbunden. Damit bekommt man eine vollwertige Brandmeldeanlage für Ein? und Zweifamilienhäuser oder größere Wohnungen über mehrere Etagen, die keine aufwändigen Verkabelungen erfordert. Der Mobeye PowerGuard CM4100 und das Ei428RF Modul werden über jeweils einen 230V Anschluss versorgt. Beide Produkte verfügen über eine interne Notstromversorgung via Batterien. Damit ist bei einem Stromausfall die Schaltfunktion vom Relais gesichert und der CM4100 informiert die Kontaktpersonen über Push-Nachricht/Anruf/SMS/E-Mail über den Stromausfall bzw. kann weiterhin eine Brandmeldung senden.

Überwachung mehrerer Stromkreise oder 3 Phasen

Über die potenzialfreien Eingänge des Mobeye PowerGuard CM4100 können zwei weitere 230V Stromkreise überwacht werden. Hierzu muss die 230V Spannung in einen Schaltkontakt umgewandelt werden. Für die zwei weiteren 230V Stromkreise benötigen Sie zwei Relais, mit 230V als Steuerspannung und einem (potentialfreien) Schaltkontakt als Ausgang. Schließen Sie am Eingang die 230V Kabel eines anderen Stromkreises an. Verbinden Sie zwei Drähte mit dem potenzialfreien Ausgang des Relais, die zu einem der zusätzlichen Eingänge des Mobeye PowerGuard führen.

Schutz für Menschen mit Hörbehinderungen in Notfallsituationen

Der CM4100 kann eine akustisch und optisch anzeigende Brandmeldeanlage ergänzen als personengebundenen Vibrationsmelder. Eine vorhandene oder neue Brandmeldeanlage mit analogen Ausgängen oder einem Relais kann mit einem der zwei NO/NC Eingänge des PowerGuards verbunden werden. Das hat zur Folge, dass bei einem Alarm diese Verbindung das Kommunikationsmodul vom CM4100 anstößt und die hinterlegten, zu alarmierenden, Kontakte per Push-Nachricht, einem Telefonanruf und/oder einer SMS umgehend informiert werden. Als personengebundener Vibrationsmelder ist bei dieser Lösung ein vorhandenes Smartphone, mit Vibrationsalarm, ausreichend.

Im Lieferumfang des Produkts ist diese kostengünstige „Multi-Provider“ Mobeye SIM-Karte enthalten. Nur damit ist die beste Kommunikation über das 4G LTE-M-Netzwerk gewährleistet. 2G ist als Fallback verfügbar. Und mit dem Mobeye Internet Portal erhält man mehr Komfort und optimale Sicherheit.

Die online zu aktivierende SIM-Karte für den Mobeye CM4100 kostet pro Jahr 48,00 EUR/Netto.

Es ist möglich, eine eigene 2G (Mikro-) SIM-Karte zu nutzen. Das Gerät funktioniert dann „stand-alone“, also ohne Mobeye Internet Portal und Messaging-App. Die Benachrichtigungen werden per SMS und Anruf an (max.) 5 Kontakte versendet. Die Programmierung erfolgt über (einfache) SMS-Befehle.

Weitere Informationen finden Sie auf unseren Internetseiten unter www.mobeye.com

Oder Sie besuchen uns auf der Security Messe vom 17.09. – 20.09.24 in Essen, Halle 5 Stand A40.

