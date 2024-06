Sicherheit im öffentlichen Raum mit dem Mobeye Panikmelder

Panikmelder werden auch als Überfallmelder, Panikknopf, Überfall- oder Paniktaster und SOS-Button bezeichnet.

Egal welche Bezeichnung benutzt wird, die Funktion ist immer die verdeckte Alarmauslösung bei einer Bedrohung. Im Notfall kann man somit diskret um Hilfe rufen, ohne dass die Situation Vor-Ort eskaliert.

Panikmelder finden ihre Anwendung als stiller Alarmgeber in Behörden, Rezeptionen, Tankstellen, Hotels, Juweliergeschäften, Drogeriemärkten, Beratungs- und Sprechzimmern oder im Einzelhandel.

Der Mobeye Panikmelder CM4500 ist die Lösung für Situationen, in denen schnell Hilfe gerufen werden muss. Durch Drücken der Taste werden die voreingestellten Kontakte auf dem Telefon benachrichtigt. Die Kontakte werden per Push-Nachricht, Telefonanruf, SMS und/oder E-Mail informiert. Die vom Anwender angelegten Erkennungstexte sind in der Nachricht enthalten. Dieser Panikmelder ist vollständig batteriebetrieben. Die Reaktionszeit beträgt etwa 20-25 Sekunden. Durch die Verwendung einer externen Stromquelle (12-24V DC oder Netzspannung) kann die Reaktionszeit beschleunigt werden. An die zwei potenzialfreien Eingänge können zusätzlich externe Taster oder andere Sensoren angeschlossen werden.

Mit dem Mobeye PAC Service und Kommunikationsmodulen kann die Übertragung von Alarmmeldungen an eine private Alarmzentrale einfach realisiert werden. Die Übertragung an die Meldezentrale erfolgt über das standardisierte SIA DC-09 Protokoll.

Für die Kommunikation ist eine Mobeye (M2M) SIM-Karte im Lieferumfang enthalten. Diese preiswerte „Multi-Provider“ SIM-Karte sorgt für die Anbindung an das 4G LTE-M Netz (mit 2G als Fallback). Das 4G LTE-M Netz ist sehr zuverlässig; hat eine gute Zugänglichkeit in Gebäuden, abgelegenen Orten und ist energieeffizient. Die online zu aktivierende SIM-Karte ermöglicht den Zugriff auf das Mobeye Internet Portal und die Push-App für optimalen Benutzerkomfort, Sicherheit und Online-Programmierung.

Weitere Informationen über die Mobeye und deren Produkte unter www.mobeye.com oder

besuchen Sie uns dieses Jahr auf der Security Messe in Essen.

