Mobeye CMVXI-R Outdoor Alarmmelder – zuverlässiger und effektiver Perimeterschutz

Der Mobeye Outdoor Alarm ist eine Kombination aus dem zuverlässigen Optex (PIR) Detektor und der modernsten Mobeye Low-Power Kommunikationstechnologie. Dieses System ist ideal für temporäre Sicherheit

Wenn sich ungewollte Personen oder Fahrzeuge einer Grundstücksgrenze nähern oder in deren Nähe aufhalten, ist es gut, wenn man frühzeitig benachrichtigt wird. Eine effiziente Möglichkeit, Bedrohungen oder verdächtige Aktivitäten schnell zu erkennen ist der Mobeye CMVXI-R. Die Zuverlässigkeit des Melders wird durch die zwei integrierten Sensoren gewährleistet. Nur wenn beide Sensoren eine Bewegung erkennen, wird ein Alarm generiert. Die Super Multi-Dimensional Analysis (SMDA-Signalerkennung) filtert kleine Tiere, Wettereinflüsse und sich bewegende Vegetation heraus. Damit sinkt das Risiko von Fehlalarmen praktisch auf Null. Die Erfassungsreichweite beträgt mindestens 2,5 und höchstens 12 Meter. Der Betrachtungswinkel beträgt maximal 90 Grad.

Im Alarmfall versendet das CMVXI-R Alarmmeldungen per App, Telefonanruf (Sprachnachricht), SMS und/oder E-Mail. Die Anzahl der Kontakte ist unbegrenzt.

Der Mobeye CMVXI-R arbeitet voll batteriebetrieben und ist somit unabhängig vom Stromnetz. Dies bedeutet, Flexibilität bei der Wahl des Installationsortes. Ideal für Baustellen, Industriegelände, Einfahrten, Gärten, Bauernhöfe, zugige Hallen oder Außenlager. Mit den mitgelieferten Batterien funktioniert er länger als zwei Jahre (bei normalem Gebrauch). Sobald die Batterien ausgetauscht werden müssen, wird der Administrator benachrichtigt. Die manuelle Bedienung erfolgt über die zwei mitgelieferten Tags. Zusätzliche Tags können angelernt werden. Alternativ zur manuellen Bedienung kann der Mobeye Outdoor Alarm mittels automatischen Ein- und Ausschaltplänen aktiviert werden. Die Erkennungs- und Alarmtexte kann jeder Anwender frei gestalten.

Für die Kommunikation ist eine Mobeye (M2M) SIM-Karte enthalten. Diese preiswerte „Multi-Provider“ SIM-Karte sorgt für die Anbindung an das 4G LTE-M Netz (mit 2G als Fallback). Das 4G LTE-M-Netz ist sehr zuverlässig; hat eine gute Zugänglichkeit in Gebäuden und abgelegenen Orten und ist energieeffizient. Die SIM-Karte ermöglicht auch den Zugriff auf das Mobeye Internetportal und die Push-App für optimalen Benutzerkomfort, Sicherheit und Online-Programmierung. Die online freischaltbare Mobeye CMVXI-R SIM-Karte kostet monatlich 4,00 Euro (zzgl. MwSt., Pauschal).

Optional kann eine eigene (Micro-)SIM-Karte verwendet werden. Das Gerät funktioniert dann (nur) mit 2G und ohne Portal/App. Die Alarmmeldungen werden per SMS und Telefonanruf an (max.) 5 Telefonnummern gesendet. Die Programmierung erfolgt über (einfache) SMS-Befehle.

Über Mobeye

Mobeye ist ein niederländischer Entwickler und Hersteller, der sich auf hochwertige 2G/4G Alarm- und Sicherheitsprodukte spezialisiert hat. Besuchen Sie www.mobeye.com für weitere Informationen über unsere Technologien, Anwendungen und umfangreiche Produktinformationen.

