Meet the Makers – Motorcycle & Fashion Show München / 5. und 6. Mai 2023

Von historischen Klassikern bis zu modernen Elektro-Motorrädern und der überall passenden Bekleidung

Nur noch wenige Wochen bis zur dritten Ausgabe der Meet the Makers Motorcycle & Fashion Show in München! Dieses einzigartige Event für Motorrad- und Fashion-Enthusiasten findet am 5. und 6. Mai 2023 in der ZENITH Halle auf dem Gelände der Motorworld München statt. Es ist die perfekte Gelegenheit, um in gemütlichem Ambiente mit Gleichgesinnten zu feiern, zu Netzwerken und die neuesten Trends aus der Motorrad- und Modewelt zu entdecken.

Die Veranstaltung präsentiert eine beeindruckende Auswahl an Custom-Bikes, Vintage-Motorrädern und neuen Modellen von renommierten Motorradherstellern. Die „Shed Built Bike Show“ wird zudem rund 30 besonders schön umgebaute Maschinen von überwiegend Privatbesitzern präsentieren. Besucher können sich auf Probefahrten von Royal Enfield, Triumph Motorcycles und dem Elektro-Motorradhersteller RGNT freuen. Zum ersten Mal dabei ist auch der Münchener Elektro-Bike Hersteller Black Tea Motorcycles.

Designer und Marken aus dem Heritage- und Lifestyle-Bereich, wie Blue de Gênes, Blundstone, B-rocket, Captain Santors, Dainese, Eudoxie, Hen’s Teeth, North of Berlin, Shangri-La Heritage, Resurgence Gear, The Rokker Company, Thedi Leathers und Trip Machine Company, sowie Helme von Shoei und Restless, werden ihre neuesten Produkte und Ideen vorstellen. Handwerkskunst wird live von Pinstriping-Künstlern wie Nic Nagel von Nagel Motors und Viktoria Greiner von Vaim.me, dem Lederbemaler Fritz Gottlieb von Speed Cowboy und dem Lederpunzierer Sir Leder Michel präsentiert. Der Adventure- und Travel-Bereich wird erstmals mit erfahrenen Partnern wie Fuel Motorcycles, Loose Screw und Mosko Moto vertreten sein.

Verschiedene renommierte Customizer aus Europa werden ihre einzigartigen Kreationen auf der Meet the Makers Motorcycle & Fashion Show München präsentieren. Die teilnehmenden Customizer sind 51° Nord Custom Motorcycles, 8Tech Racing, blackbean motorcycles, Big Bike Custom, Crooked Moto, Diamond Atelier, Gas & Oil, Gas & Retro, German Bike Projekt, Incerum Customs, Indian München, Mellow Moto Co., Motorrad.Muc, NCT Motorcycles und Rennstall Moto. Diese talentierten Maker nutzen die Plattform, um ihre neuesten Umbauten und Teile vorzustellen, und bieten den Besuchern die Möglichkeit, die Kunst der Individualisierung persönlich zu diskutieren. Die Vielfalt und Kreativität der gezeigten Motorräder werden sowohl Fans als auch Fachleute begeistern und dazu beitragen, das Event zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen.

Ein besonderes Highlight der Meet the Makers Motorcycle & Fashion Show München wird die Ausstellung des ältesten BMW-Motorrads sein – einer beeindruckenden, 100 Jahre alten R32. Präsentiert wird dieses historische Schmuckstück von BMW Classic Mark Hugget. Die R32 ist nicht nur ein Meilenstein in der Geschichte von BMW, sondern auch ein wichtiges Zeugnis für die Anfänge der Motorradindustrie insgesamt. Besucher haben die seltene Gelegenheit, dieses faszinierende Stück Geschichte aus nächster Nähe zu betrachten. Die Präsentation der R32 unterstreicht den Facettenreichtum des Events und zeigt, dass die Meet the Makers Motorcycle & Fashion Show die gesamte Bandbreite der Motorradkultur – von historischen Klassikern bis zu modernen Elektro-Motorrädern – abdeckt.

Ein weiterer Höhepunkt ist die Teilnahme von Geiger Cars aus München, einem der führenden Importeure und Tuner von US-Fahrzeugen in Europa. Geiger Cars wird eine exklusive Auswahl an passenden Jeeps und Pick-ups aus den USA präsentieren.

An beiden Abenden gibt es Live-Musik, präsentiert vom Berliner Pure & Crafted Festival. Am Freitag legt DJ Jörn Biedka auf, während am Samstag die Frauen-Power-Band MADAM aus Toulouse für Stimmung sorgt. Verschiedene Foodtrucks und Bars unter anderem von dem Münchener Helleluja Bier sorgen für das leibliche Wohl der Besucher.

Tickets sind noch online erhältlich und sorgen für einen schnelleren und bequemeren Einlass.

Meet the Makers – Motorcycle & Fashion Show – Fakten:

Wann: 5. Mai und 6. Mai 2023

Freitag, 10 Uhr bis 1 Uhr

Samstag, 10 Uhr bis 1 Uhr

Die Verkaufsstände in der Halle schließen jeweils um 20 Uhr.

Wo: ZENITH auf dem Gelände der Motorworld München, Lilienthalallee 29, D-80939 München

Wie: Tickets ab 8 EUR unter http://meet-the-makers.de

Über Bad & Bold:

Der 2012 im Landkreis Rosenheim gegründete Onlineshop https://badandbold.com ist heute für Abenteurer, Freunde der gepflegten Ausfahrt, Motorrad-Reisenden und alle Liebhaber des Motorrad-Lifestyles eine der ersten Anlaufstellen. Mit Veranstaltungen, Ausfahrten und der Organisation von Events geht es um weit mehr als den Verkauf von hochwertiger Motorradbekleidung und Zubehör. Abenteurer und Individualisten entdecken bei Bad & Bold Produkte ausgewählter Manufakturen und bekannter Premium-Marken und vor allem Gleichgesinnte. Erstmals veranstaltet Bad & Bold gemeinsam mit der US Marke Mosko Moto auch das Adventurefestival „MaxlRIDE MOTOFESTIVAL“ in Maxlrain von 25.8.-27.8.2023.

Bad & Bold ist eine eingetragene Wortmarke der Bad and Bold GmbH.

