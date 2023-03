The Battery Show Europe kündigt für 2023 ein neues internationales Advisory Board an

Zu den Mitgliedern zählen globale Marktführer der Automobil- und Elektrofahrzeugindustrie wie BMW, Siemens, Mitsubishi und Bloomberg.

Stuttgart, Deutschland / ACCESSWIRE / 20. März 2023 / The Battery Show Europe, die wichtigste Veranstaltung der europäischen und internationalen Gemeinschaft für fortschrittliche Batterie- und EV/HEV-Technologie, die gemeinsam mit der Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo Europe abgehalten wird, meldet, dass die Anmeldung für die Messe, die vom 23. bis 25. Mai auf der Messe Stuttgart in Stuttgart (Deutschland) stattfindet, jetzt freigeschaltet ist.

Die diesjährige The Battery Show Europe wird zum ersten Mal ihr Advisory Board vorstellen, das aus 20 branchenführenden Experten und namhaften Marken aus globalen Organisationen wie den folgenden besteht: PowerCo, Mitsubishi Electric Europe BV, Volta Energy Technologies, Caterpillar Inc., Siemens AG, BMW Group sowie BloombergNEF und andere. Das Advisory Board dient der Schulung der Elektrofahrzeug- und Batteriebranche durch praktische Erfahrungen und konkrete Lösungen in einer Vielzahl verwandter vertikaler Märkte.

Es wird erwartet, dass die Märkte für fortschrittliche Batterien und Elektrofahrzeuge mit steigenden Verbraucherinvestitionen in verschiedene Produkte und Technologien enorm wachsen werden. The Battery Show Europe und die Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo sind der internationale Treffpunkt, an dem EV-Experten Erkenntnisse und Trends aus der aufstrebenden Branche austauschen und entdecken, so Rob Shelton, Event Director von The Battery Show Europe. Unser neu ernanntes Advisory Board wird mit Unterstützung weltweit führender Unternehmen sicherstellen, dass Innovationen und Marktinformationen über alle Sektoren hinweg strategisch zuerst unserer Battery Show-Community vorgestellt werden.

Der Markt für fortschrittliche Batterien der nächsten Generation wird bis Ende dieses Jahres voraussichtlich USD $1.631,95 Millionen erreichen (Marktprognose für den globalen fortschrittlichen Batteriemarkt der nächsten Generation von 2023 bis 2029) und innerhalb dieses Marktes ist Deutschland das europäische Drehkreuz für die Batterieherstellung. The Battery Show Europe kehrt nach Stuttgart zurück und konzentriert sich auf kommerzielle Lösungen, Wissen und Ressourcen für geschäftliche Anwendungen. Deutschland ist auf dem Weg bis 2025 der weltweit zweitgrößte Hersteller von Lithium-Batterien zu werden – The Battery Show Europe entwickelt sich schnell zum kritischen Mittelpunkt der Gespräche über Batterien in Europa.

Zu den akkreditierten offiziellen Medienpartnern, die über die Veranstaltung berichten werden, gehören Batteries International, Cambridge Enertech, Charged, Electric & Hybrid Vehicle Technology und E-mobility Engineering sowie weitere Publikationen.

Neue Aussteller der Battery Show Europe werden in Wartelisten aufgenommen. Teilnehmer oder Presse registrieren sich bitte unter www.thebatteryshow.eu.

Über Informa Markets – Engineering:

Das Engineering-Portfolio von Informa Markets ist der führende Ausrichter von B2B-Veranstaltungen, Herausgeber und Anbieter digitaler Medien für die weltweite fortschrittliche, technologiebasierte Fertigungsindustrie im Wert von $3 Billionen. Unsere Druck- und Elektronikprodukte liefern zuverlässige Informationen für den Engineering-Markt und nutzen unsere proprietäre Datenbank mit 1,3 Millionen Namen, um Lieferanten mit Käufern und Einflussnehmern zu verbinden. Wir richten mehr als 50 Veranstaltungen und Konferenzen in Dutzend Ländern aus, um Fertigungsexperten aus der ganzen Welt zu vernetzen. Das Engineering-Portfolio wird von Informa Markets organisiert, einer Tochtergesellschaft von Informa plc (LON:INF), dem weltweit führenden Messeveranstalter, der eine Vielzahl spezialisierter Märkte zum Leben erweckt, Chancen erschließt und ihnen dabei hilft, 365 Tage im Jahr zu wachsen. Weitere Informationen finden Sie unter www.informamarkets.com.

Mediensprecher:

Jordan Douglas

Informa Markets Engineering PR

pr.ime@informa.com

QUELLE: Informa Markets Engineering PR

