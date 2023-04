HR Studios eröffnet zwei neue Mietstudios in Hamburg Wilhelmsburg

HR Studios GmbH hat jetzt zwei neue Mietstudios mehr in Hamburg Wilhelmsburg: modernes Loft und klassischer Industrie-Charm. Ideal für Foto- und Video-Shootings.

Hamburg, 12.04.2023 – Die HR Studios GmbH, geführt von Geschäftsführerin Katarina Hildebrandt (Katarina Hildebrandt), hat heute die Eröffnung von zwei neuen Mietstudios in Hamburg Wilhelmsburg bekanntgegeben. Die beiden Konzeptstudios haben ihre Türen bereits für Kunden geöffnet und bieten zwei Konzeptstudios an die nicht unterschiedlicher sein könnten. Studio I ist ein modernes Loft und liegt im herzen von Wilhelmsburg und ist teil der IBA. Studio II liegt im kreativen Zentrum von Wilhelmsburg und überzeugt durch sein Industrie Charm und einer Deckenhöhe von 4,5m.

Die HR Studios sind stolz darauf, diesen Schritt zur Erweiterung des Geschäfts zu machen. Das Unternehmen arbeitet seit Jahren daran, sich als führender Anbieter in der Fotografie- und Filmbranche zu etablieren. Mit der Eröffnung dieser beiden neuen Mietstudios soll das Unternehmen nun Kunden in Hamburg und Umgebung noch besser bedienen.

Die Eröffnung der Studios fand am 11.04.2023 im Beisein von Geschäftsführerin Katarina Hildebrandt und Fotograf Marco Rothenburger (www.marco-rothenburger.de) statt. Die beiden Mietstudios sind frisch renoviert/ Modernisiert und bieten die perfekte Umgebung für alle möglichen Foto- und Video-Shootings. Wer sich einen Einblick verschaffen möchte, ist eingeladen, eine kleine Rundtour durch die Studios zu machen, um sich selbst davon zu überzeugen. Ein Sektempfang ist inklusive. Interessierte Kunden können sich einfach an HR Studios wenden.

Die Eröffnung der Mietstudios wurde genutzt, um sich bei den langjährigen Kunden zu bedanken und gleichzeitig neue Kunden zu gewinnen. Die HR Studios sind zuversichtlich, dass diese Erweiterung des Angebots dazu beitragen wird, auch in Zukunft ihr Wachstum zu fördern.

Mietstudio alle info´s

Die HR Studios sind ein führender Anbieter in der Fotografie- und Filmbranche und bieten Kunden darüber hinaus hochwertige Mietstudios an, die mit ihren beiden Konzepten überzeugen können. Die Studios sind mit modernster Technik ausgestattet und bieten den perfekte Umgebung für alle Arten von Foto- und Video-Shootings. HR STUDIOS ist Stolz darauf, Kunden in Hamburg und Umgebung ein breites Spektrum an Dienstleistungen anbieten zu können und freuen sich, Ihnen dabei zu helfen, Ihre Ideen in die Realität umzusetzen.

HR Studios wurde von den renommierten Fotografen Katarina Hildebrandt und Marco Rothenburger gegründet.

