Es zeichnet sich ab, dass aus dem Erz von Tocvans Gold- und Silberprojekt Pilar vergleichsweise einfach sehr hohe Teile der enthaltenen Edelmetalle gewonnen werden könnten.

Mehr als 1.400 Tonnen oxidisches Goldmaterial hat Tocvan Ventures (WKN A2PE64 / CSE TOC) vor Kurzem auf seinem Gold- und Silberprojekt Pilar entnommen, um so genauere Informationen zu den Gewinnungsraten und zu erwartenden Metallgehalten zu erhalten, was auch dazu dienen soll die notwendigen Genehmigungsverfahren für Minen- und Aufbereitungsanlagen auf dem Pilar-Projekt zu planen und vorzubereiten. Und nach bereits positiven Ergebnissen aus diagnostischen Säulenlaugungstests (wir berichteten) kann das Unternehmen jetzt auch hervorragende Werte aus einer weiteren Edelmetalllaugungsstudie vorweisen!

Denn diese diagnostische Laugungsstudie an fünf Mischproben zeigte auf, dass der Prozentsatz an gewinnbarem Gold- und Silber mit 95 bis 99% (Gold) und 73 bis 97% (Silber) außergewöhnlich hoch liegen könnte. Das, so Tocvan-CEO Brodie Sutherland im Gespräch mit inside-wirtschaft.de, hebe das Pilar-Projekt positiv von anderen Projekten in der Region ab.

