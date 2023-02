Tocvan Ventures: Gehalte von bis zu 8,3 g/t Gold und 38 g/t Silber in Großprobengebiet nachgewiesen!

Starke Goldgehalte aus Oberflächenproben zeigen das Potenzial des Pilar-Projekts der Explorationsgesellschaft Tocvan Ventures noch einmal deutlich auf.

Tocvan Ventures (WKN A2PE64 / CSE TOC) verfügt über gleich zwei spannende Gold- und Silberprojekte im mexikanischen Bundesstaat Sonora, in dem zahlreiche produzierende Minen zu finden sind. Die etwas südlicher gelegene Liegenschaft Pilar hat man bereits mit insgesamt 23.000 Bohrmetern untersucht und damit einen 1,2 km langen Trend nachgewiesen. Dabei stieß Tocvan unter anderem auf starke 1,2 g/t Gold über 116,9 Meter. Jetzt lässt das Unternehmen mit hohen Gehalten in Proben aufhorchen, die an der Oberfläche in einem Gebiet entnommen wurden, auf dem das Unternehmen die Gewinnung einer Großprobe plant!

Wie Tocvan brandaktuell meldet, wurden alle 5 Meter, senkrecht zur freiliegenden Mineralisierung und Alteration an der Oberfläche entlang der Trends der Zonen Main und 4-T Grabenproben entnommen. Insgesamt wurden acht Bereiche untersucht, um verschiedene Ausprägungen der freiliegenden Mineralisierung zu testen und alle acht Gräben erbrachten anomale, erhöhte Gold- und Silberwerte.

