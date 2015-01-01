Mobi-Roll Walker – der innovative Gehroller

Tausende Nutzer von Rollatoren erhalten Unterstützung, wenn die Nutzung des Rollators nicht mehr möglich ist

Innovativer Sitz-Laufroller „Mobi-Roll MRW 25 CC“ erhält Gebrauchsmusterschutz

Revolutionäre Mobilitätshilfe für Senioren und Reha-Patienten erfolgreich rechtlich geschützt

Duisburg/Moers, September 2025 –

Die Reckmann GmbH gibt bekannt, dass der innovative Sitz-Laufroller Mobi-Roll MRW 25 CC nun offiziell durch ein eingetragenes Gebrauchsmuster beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geschützt ist.

Damit wird die technische Einzigartigkeit und Innovationskraft dieser neuartigen Mobilitätshilfe rechtlich abgesichert.

Der Mobi-Roll MRW 25 CC kombiniert die Vorteile eines klassischen Rollators mit der zusätzlichen Möglichkeit, während der Fortbewegung sicher zu sitzen.

Durch seine stabile 4-Rad-Konstruktion, die ergonomische Sitzauflage und die klappbare Bauweise ist er speziell für ältere Menschen und Rehabilitationspatienten entwickelt worden.

Die Cross-Country-Version („CC“) ermöglicht zudem eine sichere Nutzung auch auf unebenen Wegen im Freien.

„Mit dem Gebrauchsmusterschutz schaffen wir die Grundlage, unsere technische Entwicklung langfristig zu sichern und unseren Kunden ein geprüftes, innovatives Hilfsmittel anzubieten“, erklärt Axel Goebel, Entwickler des Mobi-Roll und Geschäftsführer der Reckmann GmbH.

„Die Unterstützung durch den Mobi-Roll Walker MRW 25 CC setzt da an , wo ein Rollator keine ausreichende Unterstützung mehr liefert.“

Über 1 Million Nutzer von Rollatoren geraten im Laufe des Alterungsprozesses an die Grenze der Belastbarkeit Ihrer Beine.

Mit dem Mobi-Roll Walker wird das gesamte Gewicht über den Sattel abgeleitet; eine Fortbewegung erfolgt dann spielerisch und ohne nennenswerten Kraftaufwand mit leichten Beinbewegungen – ohne Gewichtsbelastung.

Das Unternehmen plant, den Sitz-Laufroller zeitnah über Fachhändler, Online-Shops sowie Sanitätshäuser anzubieten und arbeitet aktuell an der Aufnahme in das Hilfsmittelverzeichnis der Krankenkassen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Reckmann GmbH

Herr Axel Goebel

Bernsweg 32

47445 Moers

Deutschland

fon ..: 015140117913

web ..: https://www.mobi-roll.de

email : info@mobi-roll.de

Reckmann GmbH – – Mobi-Roll –

Hersteller von Sitzrollern, Knierollern, Senioren Laufrollern und rollbaren Unterarmgehstützen.

Unter der Medizin Hilfsmittelnummer 22.50.02.0002 als Medizinprodukt zertifiziert

Pressekontakt:

Reckmann GmbH

Herr Axel Goebel Goebel

Bernsweg 32

47445 Moers

fon ..: 015140117913

email : info@mobi-roll.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Barrierefrei wohnen in Duisburg – Treppenlift als Schlüssel zur Unabhängigkeit Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Bootsmord auf Wangerooge“ von Julia Brunjes im Klarant Verlag