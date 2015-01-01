  • Mobi-Roll Walker – der innovative Gehroller

    Tausende Nutzer von Rollatoren erhalten Unterstützung, wenn die Nutzung des Rollators nicht mehr möglich ist

    BildInnovativer Sitz-Laufroller „Mobi-Roll MRW 25 CC“ erhält Gebrauchsmusterschutz

    Revolutionäre Mobilitätshilfe für Senioren und Reha-Patienten erfolgreich rechtlich geschützt

    Duisburg/Moers, September 2025 –

    Die Reckmann GmbH gibt bekannt, dass der innovative Sitz-Laufroller Mobi-Roll MRW 25 CC nun offiziell durch ein eingetragenes Gebrauchsmuster beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geschützt ist.

    Damit wird die technische Einzigartigkeit und Innovationskraft dieser neuartigen Mobilitätshilfe rechtlich abgesichert.

    Der Mobi-Roll MRW 25 CC kombiniert die Vorteile eines klassischen Rollators mit der zusätzlichen Möglichkeit, während der Fortbewegung sicher zu sitzen.

    Durch seine stabile 4-Rad-Konstruktion, die ergonomische Sitzauflage und die klappbare Bauweise ist er speziell für ältere Menschen und Rehabilitationspatienten entwickelt worden.

    Die Cross-Country-Version („CC“) ermöglicht zudem eine sichere Nutzung auch auf unebenen Wegen im Freien.

    „Mit dem Gebrauchsmusterschutz schaffen wir die Grundlage, unsere technische Entwicklung langfristig zu sichern und unseren Kunden ein geprüftes, innovatives Hilfsmittel anzubieten“, erklärt Axel Goebel, Entwickler des Mobi-Roll und Geschäftsführer der Reckmann GmbH.

    „Die Unterstützung durch den Mobi-Roll Walker MRW 25 CC setzt da an , wo ein Rollator keine ausreichende Unterstützung mehr liefert.“

    Über 1 Million Nutzer von Rollatoren geraten im Laufe des Alterungsprozesses an die Grenze der Belastbarkeit Ihrer Beine.

    Mit dem Mobi-Roll Walker wird das gesamte Gewicht über den Sattel abgeleitet; eine Fortbewegung erfolgt dann spielerisch und ohne nennenswerten Kraftaufwand mit leichten Beinbewegungen – ohne Gewichtsbelastung.

    Das Unternehmen plant, den Sitz-Laufroller zeitnah über Fachhändler, Online-Shops sowie Sanitätshäuser anzubieten und arbeitet aktuell an der Aufnahme in das Hilfsmittelverzeichnis der Krankenkassen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Reckmann GmbH
    Herr Axel Goebel
    Bernsweg 32
    47445 Moers
    Deutschland

    fon ..: 015140117913
    web ..: https://www.mobi-roll.de
    email : info@mobi-roll.de

    Reckmann GmbH – – Mobi-Roll –
    Hersteller von Sitzrollern, Knierollern, Senioren Laufrollern und rollbaren Unterarmgehstützen.
    Unter der Medizin Hilfsmittelnummer 22.50.02.0002 als Medizinprodukt zertifiziert

    Pressekontakt:

    Reckmann GmbH
    Herr Axel Goebel Goebel
    Bernsweg 32
    47445 Moers

    fon ..: 015140117913
    email : info@mobi-roll.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Roll up Display Greenline 3 – nachhaltige Roll up Kassette mit umweltfreundlichem Druck auf PVC freiem Banner
      Greenline 3 - Roll up Display. PVC Freies Banner. Nachhaltige Kassette, Umweltfreundlicher Druck....

    2. Deutscher Schlager Rock’n’Roll at its best: Teddy Herz behauptet „Rock’n’Roll hält jung“
      Deutscher Schlager Sänger und Entertainer Teddy Herz ist mit seiner neuesten Single weiter auf Erfolgskurs - er behauptet "Rock'n'Roll hält jung"......

    3. Roll up, Beachflag oder Dropflag werden zum Prospektständer mit dem Flyerhalter
      Jetzt gibt es erstmals einen Prospekthalter, der direkt an Beachflags und Roll ups montiert wird und diese zum Prospektständer macht....

    4. Weltneuheit: Werbehalter für Roll Ups und Beachflags
      Das weltweit erste Werbehaltersystem für Drucksachen und digitale Medien direkt an Roll ups und Beachflags. Werkzeugfrei zusätzliche Werbemöglichkeiten direkt am POS-Point of Sale....

    5. Zum 100. Geburtstag von Bill Haley: Hill Baley lässt den Rock’n’Roll wiederauferstehen
      Hill Baley feiert 100 Jahre Bill Haley mit einer mitreißenden Rock'n'Roll-Show - authentisch, energiegeladen und voller unvergesslicher Hits....

    6. Zum 100. Geburtstag von Bill Haley: Hill Baley lässt den Rock’n’Roll wiederauferstehen
      Hill Baley feiert 100 Jahre Bill Haley mit einer mitreißenden Rock'n'Roll-Show - authentisch, energiegeladen und voller unvergesslicher Hits....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.