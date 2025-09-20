Frischer Heidehonig aus der Imkerei Ahrens Deutscher Honig ab sofort erhältlich

Heidehonig Ernte 2025 ab sofort erhältlich von der Imkerei Ahrens Deutscher Honig auf den Wochenmärkten in Hannover im Hausverkauf und Online auf https://www.imkerei-ahrens.de

Heidehonig ernte 2025 aus der Imkerei Ahrens – Deutscher Honig mit regionaler Herkunft

Ort: Müden/Örtze 20.09.2025

Verkaufs-Start Sonntag 21.09.2025 auf dem Mühlenfest im beschaulichen Müden/ö

Die Imkerei Ahrens Deutscher Honig begrüßt den Herbst mit einem besonderen Juwel aus dem Herzen Norddeutschlands: Frischer Heidehonig aus der Heideregion der Südheide. Seit über 115 Jahren familiengeführt, steht die Imkerei Ahrens für ehrliche, regionale Produkte „aus deutscher Tracht“ – pure Natur, schonend verarbeitet und direkt vom Bienenstock in Glas gebracht.

Der Heidehonig der Imkerei Ahrens Deutscher Honig zeichnet sich durch eine intensiv bernsteinbraune Farbe, ein fein-nussiges Aroma und eine mild-süße Note aus. Die regionalen Gegebenheiten der Heide, die Nektarquellen des Heidekrauts und die sorgfältige Pflege der Bienen ermöglichen eine der charakterstärksten Honigarten Deutschlands: authentisch, natürlich und nachhaltig.

Was macht den Heidehonig von Imkerei Ahrens Deutscher Honig besonders?

* Herkunft: Heidegebiet der Südheide, Deutschland – direkt von der Imkerei verarbeitet.

* Qualität: naturbelassen und schonend Gesiebt

* Nachhaltigkeit: traditionelles Imkerhandwerk, Bienengesundheit im Fokus, lokale Produzenten unterstützen.

* Vielfalt: zusätzlich erhältlich sind weitere Sorten wie Rapshonig, Akazienhonig und Waldhonig und viele weitere – alles aus deutschem Ursprung.

Vertriebsweg: Frischer Heidehonig von der Imkerei Ahrens ist im Hausgeschäft in Müden/Örtze erhältlich, auf Wochenmärkten in Hannover zu finden und online im praktischen Shop bestellbar. Die direkte Lieferung an Privatkunden sorgt dafür, dass jedes Glas Honig den Weg vom Bienenvolk bis zum Haushalt so kurz wie möglich zurücklegt.

Zielsetzung: Mit diesem Heidehonig möchten wir Verbraucherinnen und Verbraucher für regionalen deutschen Honig sensibilisieren und Transparenz über Herkunft, Herstellung und Nachhaltigkeit schaffen.

Zitate: „Unser Heidehonig spiegelt das einzigartige Flair der Südheide wider – ehrlich, regional und mit dem vollen Geschmack der Heidepflanzen.“ – Inhaber der Imkerei Ahrens „Wir glauben an Transparenz: Vom Bienenstock bis ins Glas – Deutscher Honig, nachhaltig hergestellt.“ – Imkerei-Team

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Imkerei Ahrens Deutscher Honig

Herr Klaus Ahrens

Haußelbergweg 54

29328 Faßberg

Deutschland

fon ..: 05053/704

web ..: https://www.imkerei-ahrens.de/

email : mail@imkerei-ahrens.de

Die Berufs Imkerei aus der Heide stellt sich und ihren Honig vor

Mit ca. 200 Bienenvölkern werden in unserer Imkerei die verschiedensten Trachten angewandert. Als erste Honige kommen Rapshonig, Frühtrachthonig und Akazienhonig zur Schleuderung. Bei Fernwanderungen im gesamten Bundesgebiet ernten wir in unserer Imkerei Tannenhonig, Buchweizenhonig und Edelkastanienhonig.

Im regionalen Bereich erzeugen wir Waldhonig, Blütenhonig und Lindenhonig. Als besondere Honigspezialitäten gelten Kornblumenhonig, Heidehonig, Presshonig und Scheibenhonig. Der Honigversand ist für alle Produkte möglich. Besuchen Sie doch gerne die Imkerei vor Ort und überzeugen Sie sich von unseren Arbeitstechniken und Produkten.

