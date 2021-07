Mobile Brady Etikettendrucker für vielfältige Einsatzbereiche

Die mobile Brady Etikettendrucker erfüllen die Anforderungen in Labor, Industrie und vielen anderen Branchen. Mehr als 1.000 Etiketten aus verschiedenen Materialien sind für diese Drucker erhältlich.

MAKRO IDENT stellt vor: Mobile Brady Etikettendrucker erfüllen das hohe Maß an Beständigkeit. Sie sind sehr zuverlässig, auch in rauen Umgebungen. Alle Brady-Drucker sind fallgeprüft, mit einem zusätzlichen Gummi-Stoßschutz ausgestattet und sehr einfach zu bedienen. Zudem gibt es über 1.000 Etiketten, Schrumpfschläuche, Kabelmarkierer und vieles mehr, die für diese Drucker zur Verfügung stehen.

Alle mobilen Brady Etikettendrucker finden dort Verwendung, wo zuverlässiges, schnelles und kontrastreiches Drucken gefordert wird. Das sehr umfangreiche Materialsortiment überrascht. Verwundert aber nicht, da Brady schon seit mehr als 100 Jahren im Kennzeichnungsbereich tätigt ist. Somit kann sicher gestellt werden, dass verschiedenste Komponenten auch sicher gekennzeichnet werden können. Darunter fallen auch das Kennzeichnen verschiedenster Laborgefäße, Objektträger, Röhrchen, Kabel, Leitungen, Schalttafeln, Stromkästen, Blenden, Klemmblöcke, Industrieanlagen, Inventar, Produkte, Regale und vieles mehr.

Für so gut wie fast jede gewünschte Anwendung gibt es auch das passende Material. Zu finden sind Materialien mit Eigenschaften wie zum Beispiel eine hohe Abriebfestigkeit, spannungsableitend, beständig gegen Kraftstoffe und Öle, gegen hohe Temperaturen (300°C für Lötschwallverfahren) oder sehr niedrige Temperaturen (bis minus 196°C Stickstoff). Auch gibt es fälschungssichere Etiketten, Materialien mit sehr hoher Klebkraft oder wieder ablösbarem Klebstoff und vieles mehr. Auch Schrumpfschläuche in verschiedenen Farben und Größen, wie auch Gravurschilder sind im Sortiment bei MAKRO IDENT erhältlich.

Brady Etikettendrucker sind serienmäßig ausgestattet mit einer Standard-Symbolbibliothek. Meist mit mehr als 450 verschiedenen Symbolen aus Labor, Elektrik und Datenkommunikation. Unterstützt werden auch die Barcodes Code 39 und 128. Alle anderen 1D-Barcodes und 2D-Codes sind mit der Etiketten-Software Brady-Workstation zu erstellen. Diese ist am PC zu installieren. Mittels der integrierten USB-Schnittstelle, die in jedem mobilen Drucker integriert ist, können die Etiketten auch am PC erstellt und gedruckt werden.

Dank der integrierten USB-Schnittstelle müssen die Drucker nicht mobil genutzt werden. Diese werden in vielen Bereichen auch als reine PC-Drucker eingesetzt. Oder auch für beide Möglichkeiten. Die kleinen Drucker sind so leistungsfähig, dass sie für ein tägliches Druckvolumen – je nach Druckmodell – von bis zu 1.000 Etiketten zu verwenden sind.

Die mobilen Brady Etikettendrucker unterscheiden sich nach Etikettenbreite und maximaler Druckauslastung pro Tag. Alle Drucker sind Thermotransferdrucker mit einer Druckauflösung von 300 dpi. Jeder Drucker verfügt über ein kontrastreiches Display mit Hintergrundbeleuchtung. Optional können einige auch über ein Handy oder Tablet mittels einer kostenlosen MobileApp bedient werden.

Für die Druckbreite bis 19,05 mm ist der BMP21-PLUS geeignet. Allerdings kann dieser als einziger bisher nur Endlos-Etikettenbänder verarbeiten. Alle anderen mobilen Drucker verarbeiten vorgestanzte Etiketten und Endlosmaterialien. Der BMP41 ist für eine Druckbreite von 25,4 mm zu verwenden. Der BMP51 für eine Druckbreite von 38,10 mm. Die Etikettendrucker BMP61, BradyPrinter M611 und BMP71 sind für eine Etikettenbreite bis 50,8 mm ausgelegt.

Da die Etikettendrucker für unterschiedliche Anwendungen entwickelt wurden, ist es daher gut, den Customer Service von MAKRO IDENT zu konsultieren. Dieser fragt ein paar Daten ab und sucht – für genau die gewünschte Anwendung – den passenden Etikettendrucker heraus, wie auch die passenden Materialien. Meist sogar kostengünstiger, als der Anfragende für sich selber herausgesucht hätte.

Für alle genannten Brady Etikettendrucker ist ein sehr großes Etikettenarsenal verschiedenster Materialien bei MAKRO IDENT erhältlich. Einige Hundert verschiedene Größen, Materialien, Farben usw. mit unterschiedlichen Eigenschaften und Klebstoffen. Egal, ob nur ein einfaches Etikett benötigt wird oder eines, das nicht wieder abgehen darf und Ölen, Kraftstoffen oder sogar eine langjährige Lagerung in Stickstoff bei minus 196°C stand halten soll: MAKRO IDENT hat das passende Etikett. Und wenn nicht, sind für die Drucker BMP61, M611 und BMP71 sogar Sonderanfertigungen nach Kundenwunsch möglich.

Mobile Etikettendrucker von Brady sind zu finden unter: www.makroident.de/brady-drucker/etikettendrucker-uebersicht.html

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Frau Angelika Hentschel

Bussardstrasse 24

82008 Unterhaching

Deutschland

fon ..: 089-615658-28

fax ..: 089-615658-25

web ..: https://www.makroident.de

email : info@makroident.de

Zertifizierter Brady-Distributor und „GOLD-EXPERT“-Partner für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

o Kompetenter Partner für Handel, Industrie, Gesundheitswesen, Forschung, Luft- und Raumfahrt,

Nah-/Fernverkehr, Schifffahrt, Daten-/Telekommunikation, Behörden, Institute und vieles mehr.

o Komplettes BRADY-Sortiment und vollständiges Scafftag- und SPC-Programm mit über 39.000

Artikeln und Lockout-Tagout Artikel anderer Hersteller

o Freundliche Beratung, fundiertes Produkt- und Fachwissen, schnelle Abwicklung und Lieferung in

alle EU-Länder und der Schweiz.

Produktsortiment

Brady Etikettendrucker + Schilderdrucker mit sehr umfangreichem Etiketten- und Farbband-Sortiment mit Zubehör. 450 Druckmaterialien in vielen Größen wie z.B. Standard-Etiketten, Typenschilder, Laboretiketten, Schrumpfschläuche usw. 6000 Standard-Formate für Sonderanfertigungen. Etiketten-Software Brady-Workstation mit verschiedenen SoftwareApps für alle Kennzeichnungen in Labor- und Industrieumgebungen.

Lockout-Tagout Verriegelungen, Absperr- und Blockiersysteme, Sichehreitsschlösser, Sets, Tafeln und Shadowboards, Sicherheitskontrollsysteme (Scafftag), Sicherheits- und Gebäudekennzeichnungen nach ISO7010, Rohrkennzeichnungen, Bodenkennzeichnungen, Absperrmarkierungen usw,, Software für das Erstellen von Lockout-Tagout Prozeduren (LINK360).

Farbdrucker für das Drucken von Schildern, Bannern, Aufkleber für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung, Produkt-, Regal-, Objekt-Etiketten usw. Anorganische und organische Ölbindemittel, Universal- und Chemikalien-Bindemittel.

