Mobilum Technologies schließt Integration von FIAT-zu-Kryptowährungs-On-Ramp-Dienstleistungen für BTSE und Joomace ab und gewinnt über 74.000 Neukunden

Vancouver (British Columbia), CNW, 6. Dezember 2021. Mobilum Technologies Inc. (CSE: MBLM, OTC: MBLMF, FRA: C0B) (Mobilum oder das Unternehmen), ein technologieorientiertes Unternehmen, das das traditionelle Finanzwesen durch digitale Zahlungsinfrastrukturen und Digital-Asset-Management-Technologien zugänglich macht, freut sich, die erfolgreiche Integration und den Start seines FIAT zu-Kryptowährungs-On-Ramp-Widgets auf den Plattformen BTSE Exchange (BTSE) und JoomAce (JoomAce) bekannt zu geben.

BTSE ist eine führende Plattform für digitale Aktiva für den Spot- und Termingeschäftehandel in mehreren Währungen. Sie bietet ihren eigenen BTSE-Token an und stellt außerdem OTC-Handelsdienstleistungen, Zahlungsgateways und B2B-White-Label-Lösungen für andere Börsen und NFT-Marktplätze bereit.

Nach einer bereits zuvor gemeldeten Partnerschaft mit BTSE hat Mobilum seinen schnellen, sicheren und praktischen On-Ramp-Zahlungsgateway-Dienst in die BTSE-Spotbörse integriert, was den Nutzern ermöglicht, digitale Aktiva sofort und sicher mit Kreditkarten oder über 20 Papier- oder digitalen Währungen zu kaufen.

Mobilum hat auch die Integration seines FIAT-zu-Kryptowährungs-On-Ramp-Widgets für JoomAce abgeschlossen, ein Unternehmen, das vorwiegend auf die Bereiche Suchmaschinenoptimierung (SEO) und Webentwicklung in der IT spezialisiert ist. Mit seinen innovativen und technologischen Lösungen ist JoomAce bestrebt, das Management von Unternehmen mithilfe von IT-gestützten Daten zu unterstützen, das technologische Niveau von Ländern zu erhöhen und deren internationale Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.

Wojciech Kaszycki, CEO von Mobilum OÜ, sagte: Wir sind mit dem Start unseres FIAT-zu-Kryptowährungs-On-Ramp-Widgets auf BTSE und JoomAce sehr zufrieden. Unser Ziel für 2022 besteht darin, durch B2B-On-Ramp- und -Off-Ramp-Integrationen noch mehr Kunden zu gewinnen und unsere Mission zu erfüllen, die Lücke zwischen dem traditionellen Finanzwesen und der neuen digitalen Wirtschaft zu schließen.

Joshua Soh, Chief Operating Officer von BTSE, sagte: Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Mobilum, um die On-Ramp-Fähigkeiten von BTSE zu erweitern. Mit dieser On-Ramp-Lösung können BTSE-Nutzer ihre Konten mit ihrer Visa oder Mastercard mit Papierwährungen aufladen, was die Flexibilität und den Komfort der Kreditkartenaufladefunktion der Plattform steigert.

Mobilum freut sich außerdem bekannt zu geben, dass es seit der Unterzeichnung eines bereits zuvor gemeldeten Vertrags (Pressemitteilung vom 19. Oktober 2021) hinsichtlich Dienstleistungen für sein On-Ramp-Serviceangebot über 74.321 neue Nutzer verzeichnet hat. Das Unternehmen rechnet im Rahmen dieses Vertrags mit bis zu 600.000 Neukunden.

Über Mobilum Technologies Inc.

Mobilum Technologies Inc. (CSE:MBLM) (OTC:MBLMF) (FWB:C0B) ist ein technologieorientierter Anbieter von Zahlungsleistungen (Payment Service Provider/PSP), der es sich zur Aufgabe gemacht hat, über eine digitale Zahlungsinfrastruktur und Digital-Asset-Management-Technologien den Zugang zum traditionellen Finanzsystem zu ermöglichen. Unser Ziel ist es, mit Hilfe der von Mobilum entwickelten On-Ramp- und Off-Ramp-Lösungen Verbrauchern in aller Welt die Umwandlung von FIAT- in Kryptowährung und Krypto- in Fiatwährung zu ermöglichen. Mobilum hat Niederlassungen in Kanada, Polen und Estland.

Über BTSE

BTSE ist eine führende Börse für digitale Aktiva und ein Fintech-Unternehmen, das seinen Nutzern einen einfachen und sicheren Weg für den Handel bietet. Das wachsende Angebot an Finanzdienstleistungen ist darauf ausgerichtet, Lösungen für digitale Aktiva mit traditionellen Finanzdienstleistungen zu verbinden. Die innovative Technologie von BTSE ist die Grundlage für eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen, die den Handel mit mehreren Währungen am Kassamarkt und mit Derivaten sowie Börsen- und NFT-White-Labels, OTC, Vermögensverwaltung und Zahlungs-Gateways umfassen.

Für weitere Informationen: Soy Garipoglu, Investor Relations, (778) 990-8985 oder per E-Mail an sgaripoglu@mobilum.com.

Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und anderen geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. In dieser Pressemeldung werden mit Begriffen wie vorhersehen, glauben, schätzen, erwarten, Ziel, Plan, Prognose, möglicherweise, planen und ähnlichen Worten oder Ausdrücken zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen gekennzeichnet. Diese Aussagen spiegeln die derzeitige Auffassung des Unternehmens im Hinblick auf zukünftige Ereignisse wider und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Unternehmen als realistisch eingeschätzt werden, jedoch beträchtlichen Unsicherheiten und Eventualitäten in Bezug auf die Geschäftstätigkeit, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, den Mitbewerb und die politische und gesellschaftliche Situation unterliegen. Es gibt viele bekannte und unbekannte Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen, wie sie in solchen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt zum Ausdruck gebracht werden (können), unterscheiden. Das Unternehmen hat nicht die Absicht bzw. ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen so anzupassen, dass sie geänderte Annahmen oder Umstände oder auch andere Ereignisse widerspiegeln, die Einfluss auf solche Aussagen oder Informationen haben, es sei denn, dies wird in den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften gefordert.

