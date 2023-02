Moderate Verluste beim Goldpreis sollten nicht abschrecken

Goldverkäufer scheinen im Moment das Ruder übernommen zu haben.

Es ist wohl die Angst, dass die Fed die Zinsen noch länger erhöht und die erhofften Zinssenkungen noch geraume Zeit auf sich warten lassen, was derzeit die Anleger mehr zum Goldverkauf antreibt. Aber auch wenn der Ausverkauf des Edelmetalls noch ein Stück weitergehen sollte, so ändert dies nichts an der langfristig guten Performance. Gold sollte jeder haben, denn es dient als Absicherung. Kurzfristig nicht so gute Zeiten für Edelmetalle gehen auch wieder vorüber. Die Inflation nachhaltig zu senken, ist ein fast unmögliches Unterfangen. Und eine Rezession, die die Wirtschaft stark beeinträchtigt, ist von der Fed auch nicht gewollt. Die Frage bleibt, wie weit die Fed gehen wird. Ein bedeutender Aspekt ist die enorme Staatsverschuldung der USA. Zudem sind viele Pensionspläne stark in Anleihen investiert. Langfristig wird davon ausgegangen, dass die Fed den Leitzins auf fünf Prozent erhöhen wird. Doch zu gleicher Zeit wird die Nachfrage nach Energie und Nahrungsmitteln hoch bleiben, damit auch die Rohstoffnachfrage. Dies wiederum ist gut für den Goldpreis.

Und Gold punktet mit besonderen Eigenschaften im Vergleich zu Papierwährungen. Gold ist ein Sachwert ohne das Risiko, dass dahinter eine Bank, eine Versicherung oder ein Land steht, es ist unabhängig von Dritten. Es gibt kein Ausfallrisiko. Anleihen werfen zwar Zinsen ab, doch dahinter steht jemand, dem man vertrauen muss. Auch kann Gold nicht so wie Papiergeld vermehrt werden. Inwieweit die Nullzinspolitik das Ersparte geschälert hat, ist bekannt. Und aufgrund der hohen Inflation sinkt das Realvermögen weiter. Gold fungiert auch als Liquiditätsreserve. Gold wird weltweit gehandelt und bekannte Münzen oder LGMA-zertifizierte Barren werden weltweit akzeptiert. Eine Möglichkeit auf Gold zu setzen, sind die Werte von Goldgesellschaften, die in ein gut diversifiziertes Depot unbedingt gehören. Da gäbe es beispielsweise Tarachi Gold oder GoldMining.

Tarachi Gold kümmert sich um Goldliegenschaften in Nordamerika (Mexiko). Durch den Verkauf des Magistral-Projektes befindet sich das Unternehmen in einer starken Liquiditätsposition für weitere Erschließungs- und Explorationstätigkeiten.

GoldMining hat Gold und Kupfer in Nord- und Südamerika im Blickpunkt. Die Goldressourcen belaufen sich auf rund 26 Millionen Unzen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/goldmining-inc/ -).

