Modern Ausgestattete Ferienwohnungen und Monteurzimmer in Karlsruhe zu günstigen Preisen.

Voll aus gestattete Wohnungen warten auf Monteure, Handwerker und Firmen in Karlsruhe.

Nach aufwendiger Sanierung erweitert AS Zimmervermietung sein Angebot an Ferienwohnungen und Monteurzimmer in Karlsruhe und Rastatt. Speziell auf die Bedürfnisse von Firmen, Handwerker und Monteure abgestimmte Wohnungen warten nun auf neue Mieter. Die Wohnungen sind voll ausgestattet, lassen keine Wünsche offen und bieten auch in der Ferne allen Komforts, den Ihre Mitarbeiter von zuhause gewohnt sind. Schnelles WLAN, modern eingerichtete Zimmer mit Smart-TV und Kühlschrank gehören zum Standard. Die Küchen sind mit allem ausgestattet. Von Waschmaschinen, Geschirrspüler, Backofen bis hin zur Mikrowelle und diversen klein Elektro Geräten (Toaster, Kaffeemaschine, Wasserkocher). Aktuell bieten 150 qm auf 6 Zimmer verteilt 12 Personen Platz. Die Wohnungen bestechen durchIhree tolle Lage, ruhig gelegen aber dennoch Zentrums nah. So erreicht man die City mit dem Auto in nur 6 min Fahrzeit. Freie Parkplätze vor dem Haus und eine große Loggia runden das Angebot ab Auch Feriengäste oder Städtetouristen kommen in Karlsruhe mit seinen Sehenswürdigkeiten auf Ihre Kosten. Ob Shopping im Ettlinger Tor oder auf der Flaniermeile in der Kaiserstraße hier findet jeder das Passende. Wer nicht fündig wird, für den lohnt ein Ausflug in das 35 Kilometer entfernte Outlet Center „The Style Outlets“ in Robben heim Über 100 Marken Geschäfte laden zum Bummeln und Anprobieren ein Für Familien ist ein Besuch im Zoologischer Stadtgarten oder im Europa Bad Pflicht. Nicht zu vergessen auch ein Tagesausflug in den Europa Park Rust ist allemal die 100 km Wert. Auch der nur 50 Kilometer entfernte Holiday Park bietet jede Menge Spaß für groß und klein. Bei AS Zimmervermietung ( https://www.as-zimmer.de) bekommt jeder sein Zuhause auf Zeit.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

AS Zimmervermietung

Herr Alexander Suhm

Schneidemühler Straße 20

76139 Karlsruhe

Deutschland

fon ..: 0179/3824774

web ..: http://www.as-zimmer.de/

email : suhm.alexander@gmail.com

Vermietung von Ferienwohnungen und Monteurzimmer in Karlsruhe und Rastatt. Wir haben und auf die Bedürfnisse Ihrer Mitarbeiter spezialisiert. Hier finden Sie voll aus gestattete Wohnungen die keine Wünsche offen lassen.

Pressekontakt:

INTRAG Internet Regional AG

Frau Sabine Hansen

Sophienblatt 82 – 86

23114 Kiel

fon ..: +49 (431) 67070 199

web ..: https://www.regional.de

email : pressestelle@intrag.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Wenn das Haus im Alter zur Belastung wird